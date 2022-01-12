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Рідкісне явище. На найвищій вершині ОАЕ утворилася крига

Автор: Євгенія Тугушева

Урядове управління ЗМІ Рас-Аль-Хайми поділилося яскравим відео

Крижані щити утворилися на найвищій вершині гори Джебель Джайс, пише The National. У горах в еміраті Рас-ель-Хайма утворилися криги через температуру повітря 0°C.

Урядове управління ЗМІ Рас-ель-Хайми поділилося відео, описуючи його як чудо природи:

У чому особливість гірського піка на кордоні з Оманом

Джебель Джайс – найвищий пік ОАЕ (1934 метри над рівнем моря) – належать до гірського масиву Хаджар і розташований на кордоні з Оманом. Восени, влітку та навесні сюди приїжджають тисячі туристів та відпочивальників.

Жителі Дубая, Абу-Дабі та Шарджі також поділилися в соціальних мережах фотографіями та відеороликами, на яких зняли холодні ранкові години. Мінімальна температура в цей час становила 12ºC.

Низька вологість робить вершини холоднішими. У сільських і пустельних районах температура підіймалася до 20 градусів у найспекотнішу годину дня.

Холодні умови, схоже, збережуться і найближчими днями, йдеться у повідомленні.

Національний метеорологічний центр прогнозує цього тижня максимум 23-25ºC у містах та мінімум 15ºC. Вранці місцями може бути туманно, а в сільській місцевості набагато холодніше.

Раніше писали, що в Дубаї запускають візи для фрилансерів.

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