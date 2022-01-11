Залучити таланти до країни. У Дубаї запускають візи для фрілансерів

Фото: У Дубаї запускають візи для фрілансерів (unsplash.com/nick-fewings)

Дозвіл на проживання буде доступний для професіоналів з різним набором навичок з усіх країн світу

Влада Дубая запускає нові трирічні резидентські візи Talent Pass для іноземців-фрілансерів, пише Khaleejtimes.com.

Нова ліцензія буде доступна для людей зі спеціальними навичками та досвідом з усього світу. Таке рішення влади спрямоване на залучення світових талантів та професіоналів у галузі засобів масової інформації, освіти, технологій, мистецтва, маркетингу та консалтингу.

Угоду про запуск нової ініціативи підписали "Аеропорти Дубая" (DAFZ), Управління культури та мистецтв Дубая та Генеральний директорат з питань резидентства та міжнародних зв'язків у Дубаї (GDRFA Dubai).

Відомства співпрацюватимуть при видачі віз та оформленні ліцензій для талановитих фахівців, а також з метою надання інших послуг інноваторам щодо розвитку їхнього бізнесу в Дубаї.

Фото: Нова ліцензія буде доступна для людей зі спеціальними навичками та досвідом з усього світу (unsplash.com/darcey-beau)

Talent Pass дає право його власнику отримати дозвіл на проживання на три роки на додаток до оренди офісних приміщень, що надаються DAFZ. Офісні рішення відрізняються підтримкою та гнучкими експлуатаційними витратами, а також можливістю віддаленого отримання послуг.

Новий документ Talent Pass дасть право своєму власнику на отримання трирічного посвідки на проживання та оренду офісного приміщення на території DAFZ та доступ до розвиненої екосистеми компаній.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в аеропорту Дубая проводяться додаткові перевірки пасажирів.