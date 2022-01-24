Рідкісне явище за десятки років: курортні грецькі острови накрило сильним снігом

Грецькі острови вперше за довгий час накрили сильним снігом, повідомляє Greekreporter.com.

За прогнозами Національної метеорологічної служби, 23 січня 2022 року погодний фронт "Елпіс" накрив Грецію. Низькі температури, сильний снігопад та сильний вітер продовжують накривати країну й у понеділок, 24 січня.

Внаслідок складних погодних умов Сірос, Наксос, Тінос, Андрос, Міконос, Санторині та інші Кікладські острови, включаючи материк, були вкриті білою пеленою снігу.

Фото: Сніг на острові Сірос (twitter.com/chiara-aliotta)

За словами місцевих жителів, востаннє така кількість снігу на Кікладах випадала кілька десятків років тому.

Місцеві жителі зафіксували на фото та відео казкові пейзажі та ділилися на своїх сторінках у соціальних мережах.

Відео: Острови в Греції накрило снігом (facebook.com/dimitris111172/dimitris-tholaria)

Сильний снігопад викликав безліч проблем на островах, яким не вистачає інфраструктури, щоб упоратися з такими погодними явищами.

В результаті на Наксосі багато гірських сіл були повністю відрізані від решти острова, попри постійне проведення робіт зі снігоприбиральної техніки на дорогах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Сахарі спостерігали рідкісне погодне явище.