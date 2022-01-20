Вп'яте за 42 роки: у Сахарі спостерігали рідкісне погодне явище

У пустелі випав сніг, а вночі температура там різко знизилася до 2 градусів морозу

У пустелі Сахара випав сніг після того, як температура впала нижче нуля, повідомляє Daily Mail.

Вночі ртутний стовпчик в Алжирському місті різко знизився до позначки -2C (28F).

Повідомляється, що рідкісне явище для цієї кліматичної зони, і місцеві жителі були вражені такими погодними умовами. Сніг випав у пустелі вп'яте за 42 роки: раніше тут фіксували снігопади лише у 1979, 2016, 2018 та 2021 роках.

Айн-Сефра, відома як "Ворота в пустелю", розташована на висоті близько 3000 футів над рівнем моря та оточена Атласькими горами.

Фотограф Карім Бучетата зробив знімки снігу та льоду у місті Айн-Сефра на північному заході Алжиру та поділився на сторінці у Facebook.

Фото: Фотограф Карім Бучетата зробив знімки снігу та льоду в місті Айн-Сефра на північному заході Алжиру (facebook.com/alhadath.algeria/karim-bouchetata)

Пустеля знову стане "зеленою" через 15 000 років – прогноз

"Пустеля Сахара покриває більшу частину Північної Африки, і за останні кілька сотень тисяч років у ній відбулися зміни температури та вологості.

Попри те, що у Сахарі сьогодні дуже сухо, очікується, що вона знову стане "зеленою" приблизно через 15 тисяч років", — цитує видання прогнози кліматологів.

Минулого року тут також випав сніг, оскільки у Північній Африці спостерігалися зміни температур у літні та зимові місяці.

Пустеля Сахара — найбільша спекотна пустеля і друга, після Антарктичної, пустеля Землі площею. Розташована північ від Африканського континенту. Витягнута приблизно на 4800 км із заходу на схід та від 800 до 1200 км із півночі на південь; має площу близько 8,6 млн км². Сахара частково захоплює територію більш як десяти держав — Алжиру, Єгипту, Лівії, Мавританії, Малі, Марокко, Нігеру, Судану, Тунісу та Чаду, а також спірної території Західна Сахара.

Тим часом у Міжнародній асоціації антарктичного та арктичного туризму обговорюють, скільки людей на день можна пускати на певні острови.