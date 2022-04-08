Руйнування вулиць та будинків. В Google-картах покажуть наслідки війни для міст України

В Україні оцифрують руйнування міст внаслідок військової агресії РФ проти України. Новий проект реалізовуватимуть спільно з експертами світового технологічного гіганта Google.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сторінку у Facebook Міністерства внутрішніх справ України.

Мета проекту - зафіксувати руйнування в українських містах та селах.

"Руйнування, завданні нашим містам російськими окупантами, будуть доступні в Картах Google в режимі перегляду вулиць. Режим дає змогу переглядати вулицю, наче ви йдете чи їдете по ній, тож кожний охочий зможе порівнювати, як виглядали міста до війни та що з ними зробили російські загарбники", - пояснив заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко.

Відео: Новий проект МВС України спільно із Google (youtube.com/МВС України)

Проект охопить міста, які зазнали найбільших руйнувань

Проект стартував з міста Ірпінь після звільнення його від окупації. Одночасно починають роботу кілька команд. Насамперед рятувальники ДСНС та співробітники Нацполіції допускають спеціалістів з Google на вже розміновані та безпечні ділянки звільнених міст.

"Ми максимально хочемо охопити всі міста, що зазнали найбільших руйнувань, які безумовно потрібно зафіксувати. Ця інформація буде розміщена на картах Google та буде доступна для широкого загалу - людей, які захочуть дізнатися про свою місцевість та свою нерухомість", - йдеться у повідомленні.

Для правоохоронців та рятувальників також створять окремий сервіс як інформаційно-довідковий ресурс для координації дій та додаткової фіксації ситуації в регіоні.

Перші результати роботи проекту можна буде оцінити з наступного тижня. Фахівці Google обіцяють оприлюднити перші панорамні знімки зруйнованих вулиць та будівель Ірпеня.

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