Не розголошувати своє місцезнаходження. УЗ запускає евакуаційні рейси на захід країни

Відправлення поїздів здійснюються з вокзалу Київ-Пасажирський та приміського вокзалу

Укрзалізниця оголошує низку евакуаційних рейсів зі столиці в західному напрямку.

Про це повідомляє в РБК-Україна, посилаючись на Телеграм-канал "Укрзалізниці".

Відправлення поїздів здійснюються з вокзалу Київ-Пасажирський, у тому числі з приміського вокзалу - слідкуйте за оголошеннями диктора по станції.

Згідно з розкладом, до відправлення готові поїзди:

095 Київ - Рахів о 19:48 (посадку подовжено)

029 Київ - Ужгород о 20:05 (посадку подовжено)

049 Київ - Трускавець о 20:12 (додано ще 5 вагонів)

057 Київ - Ворохта о 20:21

097 Київ - Ковель 21:22

007 Київ - Чернівці 0 22:22

091 Київ - Львів о 22:37

А також низка електричок, які здійснять транзитну доставку з пересадкою в обраному залізничним штабом місті пересадку на запасний дизель-поїзд.

Зважаючи на обставини, можливі затримки подачі поїздів, але вагонів вдосталь для безпечної евакуації близько 10 тисяч осіб до кінця доби.

Посадка здійснюється в порядку живої черги, перевага традиційно надається дітям, жінкам та маломобільним.

"Під час посадки просимо дотримуватись порядку, а під час поїздки - не розголошувати своє місцезнаходження. Також не дивуйтеся аварійному освітленню у салонах - що менше поїзд схожий на гірлянду, то безпечніша мандрівка", - кажут ьв УЗ.

Нагадаємо, раніше писали, що "десятки тисяч дітей врятовано з-під лінії вогню". Евакуаційні поїзди УЗ їдуть зі сходу та Вінниці.