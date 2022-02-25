Не разглашать свое местонахождение. УЗ запускает эвакуационные рейсы на запад страны

Отправление поездов осуществляется с вокзала Киев-Пассажирский и пригородного вокзала

Укрзализныця объявляет ряд эвакуационных рейсов из столицы в западном направлении.

Об этом сообщает в РБК-Украина, ссылаясь на Телеграмм-канал "Укрзализныци".

Отправление поездов осуществляется с вокзала Киев-Пассажирский, в том числе с пригородного вокзала - следите за объявлениями диктора по станции.

Согласно расписанию, к отправке готовые поезда:

095 Киев - Рахов в 19:48 (посадка удлинена)

029 Киев – Ужгород в 20:05 (посадка удлинена)

049 Киев – Трускавец в 20:12 (добавлено еще 5 вагонов)

057 Киев – Ворохта в 20:21

097 Киев – Ковель 21:22

007 Киев – Черновцы 0 22:22

091 Киев – Львов в 22:37

В то же время ряд электричек, которые совершат транзитную доставку с пересадкой в ​​выбранном железнодорожным штабом городе, пересадку на запасной дизель-поезд.

Учитывая обстоятельства, возможны задержки подачи поездов, но вагонов достаточно для безопасной эвакуации около 10 тысяч человек до конца суток.

Посадка осуществляется в порядке живой очереди, предпочтение традиционно отдается детям, женщинам и маломобильным.

"При посадке просим соблюдать порядок, а во время поездки - не разглашать свое местонахождение. Также не удивляйтесь аварийному освещению в салонах - чем меньше поезд похож на гирлянду, тем безопаснее путешествие", - говорят в УЗ.

Напомним, ранее мы писали, что "десятки тысяч детей спасены из-под линии огня". Эвакуационные поезда УЗ едут с востока и Винницы.