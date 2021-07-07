У розпал сезону: туристам розкрили нові деталі про відпочинок у Єгипті влітку

Єгипет має збільшити рівень заповнення готелів та розважальних закладів майже на чверть, оскільки країна продовжує поетапне відновлення туристичного сектору – одного з найважливіших джерел прибутку країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уряду країни.

Повідомляється, що готелі, ресторани, кафе, кінотеатри та театри можуть збільшити місткість з 50% до 70%. Це підтвердили в уряді Єгипту на засіданні під головуванням прем'єр-міністра Мостафи Мадбулі у понеділок, 5 липня.

Під час зустрічі міністерка охорони здоров’я Єгипту доктор Хала Заєд доповіла про ситуацію з COVID в країні. За офіційними даними, якщо у травні в країні фіксували 1100-1200 нових випадків на день, то зараз їх кількість становить близько 100-200 на добу.

Експерти сфери туризму припускають, що рішення збільшити заповнюваність готелів буде сприяти тому, що з'явиться більше турів, акційних пропозицій та в цілому більше можливостей для відпочинку в країні. Своєю чергою, готелі зможуть нарешті прийняти більше відвідувачів і продовжувати поступово виходити з кризової ситуації.

Як відновлювався туризм у Єгипті та що зміниться у цьому сезоні

Пандемія негативно вплинула на туризм в країні. Водночас Єгипет скасував свою початкову заборону на в’їзд туристичних перевезень 12 місяців тому і відкривав свій туристичний ринок поетапно.

Згідно із заявами влади, за один рік Єгипту вдалося відновити кількість іноземних відвідувачів. За даними Міністерства туризму та старожитностей, з липня 2020 року Єгипет відвідало близько 4 мільйонів людей.

Водночас у Міністерстві заявляють, що очікують повернення кількості відвідувачів до передковідного рівня до осені 2022 року.

Фото: Туристи, які прибувають до країни, мають пройти ПЛР-тест (Getty Images)

При цьому міністр туризму та старожитностей Єгипту Халед Ель-Енані заявив, що стратегія відновлення туризму в Єгипті "відбувається поступово", і що країна змогла збільшити рівень заповнюваності завдяки ретельному дотриманню плану обережного відновлення.

“Застосовуючи суворі заходи, вакцинувавши весь персонал сфери туризму в кількох провінціях та ретельно контролюючи наші готелі та заклади, ми змогли безпечно відкритися”, – сказав він.

Після намагань Єгипту щодо запровадження запобіжних заходів, Всесвітня рада з питань подорожей і туризму (WTTC) надала країні марку безпечних подорожей, закріпивши за Єгиптом статус безпечного напрямку для туризму.

Станом на сьогодні мандрівники, які прибувають до країни, повинні пройти ПЛР-тест, також при в'їзді Єгипет перевіряє всі сертифікати про щеплення. З недавнього часу в'їзд до країни можливий без ПЛР-тесту, якщо турист надасть довідку про повну вакцинацію від COVID.

Нагадаємо, раніше ми писали, як можна нестандартно відпочити у Єгипті влітку.

Також повідомлялося, що Фінляндія відкривається для туристів, але з однією умовою.