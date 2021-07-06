Нестандартний Єгипет: як відпочити в країні влітку замість звичного "все включено"

Відпочинок в Єгипті - це не тільки шезлонги біля басейну і "все включено". Топ 6 незвичайних напрямків, які зроблять відпочинок незабутнім

Погодьтеся, фраза "Я лечу відпочивати в Єгипет" частіше за все наштовхує на думки про триразове харчування, шезлонги біля моря або басейну і цілодобовий сервіс. Знамените "все включено".

Звичайно, якщо хочеться на тиждень забути про проблеми, просто купатися і засмагати, то цей варіант відмінно підходить. Але коли ви мрієте про незабутню відпустку, після якої, як в тому жарті, вам потрібна ще одна відпустка, обирайте інший Єгипет.

РБК-Україна зібрало шість обов'язкових пунктів, які варто виконати, якщо ви опинилися в цій колоритній країні.

Погуляти по ринку Каїра

Каїр - звичайно ж, не про пляжний відпочинок. Зате зануритися тут можна в атмосферу життя східного міста.

Наприклад, вирушайте гуляти по величезному ринку в старій частині Каїра під назвою Хан аль-Халілі з його численними магазинами, лавочками й колоритними продавцями, "ви звідки?" і "у нас найкращий товар за найкращими цінами".

Побувати тут варто, навіть якщо вам нічого не треба купувати. Хоча знайти тут можна, здається, все. Людей на ринку так багато, що краще триматися своєї компанії, а то можна і загубитися, повернувши в провулок за торговцем, що манить.

Вулиці Каїра: українці місцевим не менш цікаві, ніж вони нам (фото: Тетяна Турчанікова)

Подивитися на мумії, яким 3 000 років

У Каїрі безліч музеїв з найцікавішими експонатами, але що зрівняється з 22 царськими муміями, які недавно переїхали в Національний музей єгипетської цивілізації? Фотографувати мумії не дозволяють, і це ще один привід побачити їх "наживо".

Обов'язково скористайтеся послугами екскурсовода: він розповість захоплюючі речі й про фараонів, і про цариць: від їх догляду за волоссям до першого татуажу на землі, не кажучи вже про підступи, які планували дами проти своїх чоловіків. Загалом, ніщо людське нинішнім муміям було не чуже.

Мумії у своєму новому житлі

Такий ось годинник

За словами міністра туризму, в Єгипті достатньо експонатів ще для декількох музеїв (фото: Тетяна Турчанікова)

Сфотографуватися зі сфінксом

За 40 хвилин їзди від Каїра вас чекає ні багато ні мало - одне з семи чудес стародавнього світу, єдине, яке збереглося до наших днів, піраміда Хеопса. Комплекс пірамід Гіза, неймовірні споруди, в житті виглядають зовсім не так, як на фото в Інтернеті. А коли бачиш наживо величного Великого Сфінкса, ні обставини, ні точний час зведення якого досі не відомі, відчуваєш справжнє захоплення.

Якщо є можливість, варто зупинитися в готелі-оазисі в оточенні зеленого саду, з якого відкривається вид на великі піраміди - якщо хочеться доторкнутися до історії красиво!

Помилуватися на диво стародавнього світу з басейну. І хто вам заборонить? (фото: Тетяна Турчанікова)

Охолодитися в Єгипті посеред літа

Якщо вам здається, що влітку в Єгипті "не сезон", то в Ель-Аламейні за 3,5 їзди від Каїра, сезон триває цілий рік. Тут неймовірного кольору Середземне море, а температура повітря в липні не перевищує +32 градуси.

Ввечері навіть подує прохолодний морський бриз, і вам може здатися, ніби ви перенеслися в кінець травня. Ідеально, щоб охолодитися після відвідування пірамід.

Середземне море охолодить навіть у липні (фото: Тетяна Турчанікова)

З'їздити в селище до бедуїнів

Якщо після люксового відпочинку раптом захочеться "ближче до народу", вирушайте в пустелю до бедуїнів. Тут верблюди, простори, пейзажі й неймовірні кольори пісків.

Звичайно, їхати варто не самим по собі, а з гідом: бедуїни часто не йдуть на контакт навіть з місцевими. "Нас легко відрізнити, ми, єгиптяни, смагляві, а у бедуїнів шкіра темна, вони худі. Тут, в пустелі, життя важче", - розповідає екскурсовод.

У селі бедуїнів можна подивитися на їх побут. Наприклад, як жінки печуть хліб прямо на багатті. У пустелі вас з радістю покатають на верблюді та дозволять напоїти його водою. Бедуїни влаштовують цілі шоу: вражень, які потраплять в саме серце, буде море.

Жінки печуть хліб - і потім дадуть спробувати

Місцеві діти з радістю позують приїжджим для фото

Супермаркет в пустелі (фото: Тетяна Турчанікова)

Вирушити серфити

Червоне море в Шарм-ель-Шейху з його барвистими рибками неодмінно зробить вас фанатом якщо не дайвінгу, то снорклінгу. І те, і інше тут на вищому рівні.

Якщо вам здається, що "ви не вмієте", "наступного разу" або взагалі "це не для вас", постарайтеся розслабитися і погодити на новий досвід. Ви дуже здивуєтеся, як все просто, коли інструктор одягне на вас акваланг чи маску і за руку "відведе" до найкрасивішого рифу. А там вже залишиться тільки дивуватися і захоплюватися красою морських мешканців.

Крім плавання, любителів спорту чекають море водних активностей: від водних лиж і мотоциклів до віндсерфінгу з кайтсерфінгом. Нудно тут не буває ні дітям, ні дорослим! Було б бажання встати з шезлонга. Що, до речі, іноді зробити дійсно складно: спасибі місцевим кухарям за смачну їжу.

На яхті у відкрите море - милуватися рифами й рибками (фото: Тетяна Турчанікова)

Нагадаємо, на цей час для в'їзду в Єгипет потрібно мати при собі сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до перетину кордону. Для тих, хто пройшов вакцинацію проти COVID, вони не потрібні.

Також у Єгипті розповіли, коли скасують ПЛР-тести для українських туристів.