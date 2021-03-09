У розпал карантину: як працює курорт Буковель в "червоній" зоні

Гірськолижний курорт Буковель продовжує роботу готелів і трас з карантинними обмеженнями "червоної зони", в яку потрапила Івано-Франківська область. Згідно заяви прес-служби курорту, до 12 березня скасовані розважальні програми та концерти.

При цьому для туристів продовжують працювати траси, підйомники й готелі. Кафе, бари й ресторани залишили працювати на винос і адресну доставку. Попри обмеження, на курорті як і раніше відпочивають туристи.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що станом на сьогодні заклади на території курорту Буковель працюють з урахуванням карантинних обмежень "червоної" зони. Він уточнив, що багато представників бізнесу на курорті ще до введення карантину вирішили закрити частину ресторанів і готелів.

РБК-Україна дізналася, як проходить відпочинок у "червоній зоні" Карпат у березні.

Як працює Буковель під час карантину

Хоча на сайті курорту йдеться, що до 12 березня скасовуються всі масові заходи, концерти та розважальні програми, на Facebook-сторінці курорту регулярно публікують запрошення туристам відвідати локацію з музикою просто неба.

Самі ж відпочивальники додають в коментарях відео, як люди танцюють під музику поруч з вуличним фудкортом.

Фото: Один із спусків в Буковелі (booking.com)

Також за знімками видно, що за дотриманням маскового режиму в людних місцях особливо не стежать.

Зараз на сторінці курорту рекламують екскурсії в етнопарк, запрошують покататися на атракціоні родельбан і санках.

До речі, зимовий фестиваль Atlas Weekend Snow Camp, який планувався 25-28 березня до закриття сезону, організатори вирішили перенести на наступний рік через ситуацію з коронавірусом.

"Туристів стало в рази менше"

Із запровадженням карантинних обмежень людей в Буковелі стало менше в рази, розповів РБК-Україна Василь Кобилюк, професійний гід по Карпатам. Він зазначив, що тільки на вихідні на 8 березня в гори приїхало більше туристів.

"В Буковелі людей стало менше в рази. Мені це видно за веб-камерами на сайті курорту. Дивлюся на сьомий підйомник, де зазвичай найбільше туристів катаються, також – на сімнадцятий. Думаю, через пару тижнів сезон закриють", - говорить фахівець.

Від зазначає, що через карантин ні потягом, ні автобусом дістатися на курорт зараз неможливо. А ось на автомобілі можна приїхати вчотирьох.

"Зазвичай в Буковель приїжджають великими групами – автобусами по 20-40 туристів. А зараз це неможливо", - пояснює спад потоку гід.

Він каже, що харчування в Карпатах організовано так: в ресторанах біля підйомників на вході ставлять столик, і туристам видають їжу в одноразових судочках. А сніданок зазвичай включений у вартість проживання у готелях.

Фото: У Буковелі ще триває сезон катання на лижах (facebook.com/bukovel)

"Я сам хотів приїхати ще покататися в Буковель, але боюся заразитися. Хоча за правилами, сідати на підйомник можна тільки в масці, і тоді ризики невеликі", - додає він.

На думку Василя Кобилюка, важка ситуація з коронавірусом в області склалася не стільки через скупчення туристів, а через масові гуляння всупереч обмеженням. Від зазначає, що навіть у ці дні в селах збираються сотні гостей в ресторанах на хрестини, весілля чи дні народження.

"З харчуванням проблем не буде"

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В одному з популярних готелів курорту Буковель у селі Поляниця РБК-Україна розповіли, що в даний момент відкриті для гостей, і можна здійснювати бронювання. Там додали, що працюють за всіма правилами карантину: є антисептики, треба дотримуватися маскового режиму в місцях, де є скупчення людей.



Під час карантину в регіоні заборонено відвідувати ресторани у звичайному режимі. Але в готелі запевнили, що з харчуванням проблем не буде: забронювавши номер, туристи можуть замовити сніданки, обіди та вечері, а подача страв здійснюється тільки на винос з доставкою в номер. Також працює безкоштовний трансфер від готелю до підйомників.

Фото: Один з готелів в Буковелі (booking.com)

За станом на 9 березня, просторий номер у готелі з видом на гори можна забронювати за ціною 1800 гривень на двох на добу. У вартість входить сніданок. До локдауна в ціну також входило вільне користування басейном та сауною. В готелі сподіваються, що до кінця місяця обмеження вже знімуть, і ці опції знову додадуть до списку безкоштовних.

На сторінці Буковеля у Facebook пропонують забронювати готель з відпочинком у спа-зоні в період з 15 по 28 березня. Пропозицію пояснюють тим, що обмеження поки що діють лише до 12 березня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в кінці лютого всупереч "червоній" зоні" на курорті Буковель було велике скупчення туристів.

Також повідомлялося, що сьогодні майже 10 областей України близькі до "червоної" зони карантину.