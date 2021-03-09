В разгар карантина: как работает курорт Буковель в "красной" зоне

Горнолыжный курорт Буковель продолжает работу отелей и трас с карантинными ограничениями "красной зоны", в какую попала Ивано-Франковская область. Согласно заявлению пресс-службы курорта, до 12 марта отменены развлекательные программы и концерты.

При этом для туристов продолжают работать трасcы, подъемники и отели. Кафе, бары и рестораны оставили работать на вынос и адресную доставку. Несмотря на ограничения, на курорте по-прежнему отдыхают туристы.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что по состоянию на сегодня заведения на территории курорта Буковель работают с учетом карантинных ограничений "красной" зоны. Он уточнил, что многие представители бизнеса на курорте еще до введения карантина решили закрыть часть ресторанов и отелей.

РБК-Украина узнало, как проходит отдых в "красной зоне" Карпат в марте.

Как работает Буковель во время карантина

Хотя на сайте курорта говорится, что до 12 марта отменяются все массовые мероприятия, концерты и развлекательные программы, на Facebook-странице курорта регулярно публикуют приглашение туристам посетить локацию с музыкой под открытым небом.

Сами же отдыхающие добавляют в комментариях видео, как люди танцуют под музыку рядом с уличным фудкортом.

Фото: Один из спусков в Буковеле (booking.com)

Также по снимкам видно, что за соблюдением масочного режима в людных местах особо не следят.

Сейчас на странице курорта рекламируют экскурсии в этнопарк, приглашают покататься на аттракционе родельбан и санках.

К слову, зимний фестиваль Atlas Weekend Snow Camp, который планировался 25-28 марта к закрытию сезона, организаторы решили перенести на следующий год из-за ситуации с коронавирусом.

"Туристов стало в разы меньше"

С введением карантинных ограничений людей в Буковеле стало меньше в разы, рассказал РБК-Украина Василий Кобылюк, профессиональный гид по Карпатам. Он отметил, что только на выходные к 8 марта в горы приехало больше туристов.

"В Буковеле людей стало меньше в разы. Мне это видно по веб-камерам на сайте курорта. Смотрю на седьмой подъемник, где обычно больше всего туристов катаются, также – на семнадцатый. Думаю, через пару недель сезон закроют", - говорит специалист.

Он отмечает, что из-за карантина ни поездом, ни автобусом добраться на курорт сейчас невозможно. А вот на автомобиле можно приехать вчетвером.

"Обычно в Буковель приезжают большими группами – автобусами по 20-40 туристов. А сейчас это невозможно", - объясняет спад потока гид.

Он говорит, что питание в Карпатах организовано так: в ресторанах возле подъемников на входе ставят столик, и туристам выдают еду в одноразовых судочках. А завтрак обычно включен в стоимость проживания в отелях.

Фото: В Буковеле еще длится сезон катания на лыжах (facebook.com/bukovel)

"Я сам хотел еще приехать покататься в Буковель, но опасаюсь заразиться. Хотя по правилам, садиться на подъемник можно только в маске, и тогда риски небольшие", - добавляет эксперт.

По мнению Василия Кобылюка, тяжелая ситуация с коронавирусом в области сложилась не столько из-за скопления туристов, а из-за массовых гуляний вопреки ограничениям. Он отмечает, что даже в эти дни в селах собираются сотни гостей в ресторанах на крестины, свадьбы или дни рождения.

"С питанием проблем не будет"

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В одном из популярных отелей курорта Буковель в селе Поляница РБК-Украина рассказали, что в данный момент открыты для гостей, и можно осуществлять бронирование. Там добавили, что работают по всем правилам карантина: есть антисептики, надо придерживаться масочного режима в местах, где есть скопление людей.



Во время карантина в регионе запрещено посещать рестораны в обычном режиме. Но в отеле заверили, что с питанием проблем не будет: забронировав номер, туристы могут заказать завтраки, обеды и ужины, а подача еды осуществляется только на вынос с доставкой в номер. Также работает бесплатный трансфер от гостиницы к подъемникам.

Фото: Один из отелей в Буковеле (booking.com)

По состоянию на 9 марта, просторный номер в отеле с видом на горы можно забронировать по цене 1800 гривен на двоих в сутки. В стоимость входит завтрак. До локдауна в цену также входило свободное пользование бассейном и сауной. В отеле надеются, что к концу месяца ограничения уже снимут, и эти опции снова добавят в список бесплатных.

На странице Буковеля в Facebook предлагают забронировать отель с отдыхом в спа-зоне в период с 15 по 28 марта. Предложение объясняют тем, что ограничения пока действуют только до 12 марта.

Напомним, ранее мы писали, что в конце февраля вопреки "красной" зоне" на курорте Буковель было большое скопление туристов.

Также сообщалось, что сегодня почти 10 областей Украины близки к "красной" зоне карантина.