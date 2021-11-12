Райський острів або безлюдна пустеля: що варто враховувати, збираючись у знаменитий оазис із солоними озерами в Єгипті

Оаза Сива: берберський колорит і лікування в термах
У Єгипті є незвичайні локації, які приваблюють мандрівників пейзажами і культурним колоритом. Одна з таких - оаза Сива з бірюзовими соляними озерами з теплою водою і білосніжними краями.
Туристи, які побували на острівці зелені посеред пустелі, діляться чарівливими фото в соцмережах. Власниця одного з турагенств Катерина Гавриш розповіла на сторінці у Facebook про свій досвід подорожі до мальовничих озер в оазисі Сива.
Оаза є територією розміром 20 на 50 кілометрів з декількома озерами, пальмовими і оливковими гаями, і містом з населенням близько 25 тисяч чоловік, більшість з яких – бербери.
Місцевість була заселена з часів фараонів - перший спогад про оазис Сива припадає на 6-7 століття до н.е. Тоді був побудований перший некрополь на Горі мерців і храм Оракула, руїни якого збереглися до наших днів.
Оазис Сива, який давньоєгипетською мовою означав "Земля пальм", відомий також тим, що в ньому зупинявся Олександр Македонський перед завоюванням Персії – тоді оракул Амона назвав полководця законним фараоном Єгипту і оголосив про його божественне походження.
"Райський острів" серед пустелі в провінції Матрух знаходиться за 300 кілометрів від узбережжя Середземного моря і за 50 кілометрів від кордону з Лівією.
Катерина Гавриш вирішила потрапити в Сиву після того, як побачила фотографії озер в соцмережах. Коли вона полетіла по роботі в Марса-Алам, вирішила поєднати подорож з поїздкою в це місце.⠀
"Вже по дорозі в оазис я вирішила дізнатися більше про місце, куди ми їдемо. Дізналася, що наш МЗС рекомендує триматися подалі від кордону з Лівією. І що оазис знаходиться не поруч, а за 9 годин їзди від Каїра і за день метнутися туди/назад не вийде", - ділиться інформацією вона.
Також турагент вичитала, що місцеве населення вкрай релігійне, тому жінкам для купання в озерах рекомендують надягати одяг, що повністю прикриває тіло. При цьому метою відвідування оазису було саме побачити соляні озера - Катерина марила ними ще з літа.
"Можна почати говорити про блиск міріадів соляних кристалів, про відчуття, що знаходишся в ожилих спецефектах, але описати, наскільки це захопливо красиво, не вийде", - ділиться враженнями вона.
На фотографіях дівчина купається у бірюзоій воді в поглибленнях із солі серед коричневих берегів. Створюється враження незвичайних природних басейнів.
"Ти стоїш, чманієш від кольорів, хаотично крутиш головою і максимально широко розкриваєш очі, щоб запам'ятати і зберегти побачене в пам'яті. Потім хапаєшся за телефон і щось знімаєш, розуміючи, що вийде набагато гірше, ніж це виглядає наживо", - описує вона свою реакцію на соляні озера.
Незважаючи на мальовничість місця і його популярність серед туристів, багато мандрівників можуть виявитися не готові до такого відпочинку.
Катерина Гавриш розповіла, що очікує туристів, крім мальовничої картинки озер:
Насправді біля озер виявилася величезна територія, на якій проводять добувні роботи. По дорогах їздять вантажівки і трактори.
Фото: Місце для купання в оазисі Сива - безлюдне (facebook.com/katerina.gavrish)
Озера в оазисі Сива, заради яких туристи подолали довгий шлях, вони знайшли тільки на другий день через три години пошуків.
Ще один нюанс, який варто врахувати туристам: душу там немає ніде. А після купання соляна кірка засихає на шкірі.
Фото: Після купання на шкірі засихає шар солі (facebook.com/katerina.gavrish)
Вона додає: вода в озерах як - у ванні, майже "окріп". Відчуття від плавання дивні, але виходити з озера не хочеться.
В оазисі Сива є чимало готелів з басейнами й спа, в яких можна зупинитися на ніч або кілька днів. У кращих готелях вільні номери розпродані на листопад, але в 3* тиждень можна провести за ціною від 330 доларів за двох.
Один з найбільш незвичайних готелів в оазі переносить туристів на століття назад і допомагає відчути себе героєм східних казок. Готель виглядає як житло берберів в минулих століттях.
Фото: Готель в оазі (facebook.com/www.adrereamellal.net)
Там всього 42 номери з натуральних матеріалів, але з усіма сучасними зручностями, крім електрики. Проживання обійдеться від 530 доларів на добу.
Цей романтичний бутик-готель відвідували навіть члени британської королівської сім'ї. За декілька кілометри від готелю знаходяться кам'яні басейни з лікувальною термальною водою, солоне озеро з островом в оточенні пальм і гора Джабал Дакрур, куди їдуть лікувати суглоби в пісочних ваннах.
Нагадаємо, раніше в Єгипті відкрили виставку, яка швидко стала популярною фотолокацією.
Також ми писали, що буде з цінами на тури в Єгипет в листопаді.