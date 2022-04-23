"Розраховуйте тільки на себе". Чи варто біженцям рятуватися від війни в Туреччині

Під час війни Росії проти України більшість наших громадян їдуть до країн ЄС, однак є й чимало тих, хто вирішує відправитися в більш південні країни. Наприклад, до Туреччини.

Однак варто враховувати, що Туреччина не розробляла якихось спеціальних програм для прийому біженців. Аналогічні схеми прийому наших громадян є практично в кожній країні ЄС.

TRAVEL РБК-Україна з посиланням на УНІАН розповідає, чи варто українцям розглядати цю країну як місце, де можна побути деякий час, рятуючись від бойових дій.

Як дістатися до Туреччини з України сьогодні

Українські біженці в Туреччині повинні розраховувати тільки на свої сили, відразу просить врахувати кореспондент видання. За її словами, в умовах закритих аеропортів в Україні дістатися в країну можна тільки через сусідні країни ЄС. Наприклад, рейсом з одного з міст Польщі.

Також є автобусні рейси зі Львова, Чернівців, Одеси, Києва та інших великих українських міст в Стамбул або Анталію.

Якщо проїзд по Україні на евакуаційних рейсах і також в поїздах Європи для біженців в основному безкоштовний, то тут доведеться платити. Ціна за проїзд з однієї людини становить близько 150 доларів. Також можна спробувати виїхати до Словаччини, Молдови чи Румунії, а вже звідти долетіти до одного з турецьких міст.

"На відміну від європейських країн, Туреччина не має ніякої програми прийому українських біженців. Українські жінки, діти і люди похилого віку в будь-якому регіоні Туреччини повинні розраховувати тільки на свої сили. Або на допомогу живуть там родичів", - пише журналістка Анна Бредіхіна, якій самій довелося побувати в Туреччині в розпал війни в Україні.

"Тут ми як туристи". На вулицях Стамбула - безліч росіян

Сьогодні на вулицях популярного до війни серед українців Стамбула – безліч росіян, зазначає автор публікації.

Фото: У Стамбулі треба бути готовим до того, що на вулицях міста багато росіян (unsplash.com)

"Русо туристо" звично штурмують магазини одягу європейських брендів і запекло сперечаються з приводу знижок. Для багатьох жителів Туреччини, що українці, що росіяни - просто туристи, на яких можна заробляти в цей складний час. Почути слова підтримки і співчуття можна, швидше за все, від тих, хто має в нашій країні родичів, які розуміють криваву реальність цієї війни", — пише Анна.

Опитавши місцевих жителів, вона зазначає, що практично всі співчувають українцям і моляться за те, щоб скоріше настав мир. Однак частина людей все ж досі думає, що в Україні нібито йде громадянська війна.

Оплату просять відразу. Які ціни на житло в Туреччині

Вартість оренди простої стандартної квартири в Стамбулі далеко від історичного центру - близько 400 доларів на місяць. Чим ближче до центру, тим дорожче.

Згідно з туристичним додатком Airbnb, середня ціна місяця оренди житла в Стамбулі - понад дві тисячі доларів, трохи вище середня ціна в курортній Анталії -2,4 тисячі доларів. Набагато нижчі ціни на проживання - в столиці Туреччини, Анкарі. Там, за словами автора статті, непогану квартиру ближче до центру міста можна зняти за 800 доларів.

"Перебуваючи в Стамбулі, для української сім'ї виявилося вкрай важко зняти житло на короткий термін: на місяць-другий, адже стандартні контракти укладаються від одного року. Господарі просять оплату відразу за весь короткий термін перебування, а також додають комісію в розмірі місячної вартості квартири", — пише Ганна.

Водночас тут все ж є бюджетні варіанти проживання в гуртожитку або в окремих кімнатах.

Фото: За даними сайту бронювання житла Airbnb, середня ціна місяця оренди житла в Стамбулі - понад дві тисячі доларів (unsplash.com)

"Але тоді комфорт і безпека, які потрібні вразливим жінкам і дітям, стають під великим питанням", — попереджає журналістка.

Без знань англійської знайти хорошу роботу непросто

Тим, хто хоче влаштуватися на роботу офіційно, спочатку необхідно отримати посвідку на проживання і підтвердити диплом про вищу освіту. Оскільки для тих, хто сьогодні рятується від війни, такий варіант складний, багато хто шукає неофіційну роботу або додаткові заробітки в інтернеті.

Також в Стамбулі знайти стабільну і високооплачувану роботу, не володіючи високим або хоча б середнім рівнем англійської, вкрай складно.

"В оголошеннях українкам часто пропонують роботу нянею або доглядальницею з оплатою, еквівалентною трохи більше восьми тисячам гривень. Також можна заробити, надаючи послуги своїм же співвітчизникам, наприклад, є великий запит на послуги перукарів або майстрів манікюру", — описує ситуацію Анна Бредіхіна.

Фото: Знайти стабільну і високооплачувану роботу, не володіючи високим або хоча б середнім рівнем англійської, вкрай складно (unsplash.com)

Звичайно, почастішали й пропозиції іншого характеру. Нишпорять у пошуках наївних українських жінок гарячі східні чоловіки обіцяють вирішити "всі проблеми", але закінчуються такі історії традиційно плачевно.

Ціни на їжу приблизно схожі на українські. Тут все залежить від того, що і де купувати. Один похід за закупівлею їжі в супермаркет на кілька днів обійдеться приблизно у 600-800 гривень.

Варто додати, що проїзд в Туреччині не дуже дешевий. Наприклад, у Стамбулі Ціна за одноразовий проїзд у громадському транспорті - 18 гривень у нашій валюті.

У яких випадках все ж варто рятуватися від війни в Туреччині

Автор перераховує основні на її погляд фактори, які можуть спонукати до поїздки в цю країну, поки Росія веде війну проти України.

у вас в цій країні вже є місце роботи. Наприклад, деякі київські компанії тимчасово передислокуються разом зі співробітниками, готові допомагати їм з житлом на новому місці і при цьому продовжують платити зарплату;

у Туреччині у вас є родичі або друзі, які можуть забезпечити вас житлом і харчуванням;

якщо у вас є заощадження, які дозволять жити і не працювати хоча б деякий час. Але таких, на жаль, меншість, зазначає кореспондент.

На її думку, українським біженцям у всіх інших випадках в Туреччині чекають важкі часи.

"Через кілька тижнів поневірянь багато хто починає шукати шляхи повернення додому, та ще й просять допомогти з квитками на зворотну дорогу", — зазначає вона.

М'яка і комфортна Турецька весна завжди приваблює українців, які навіть в середині квітня ходять тут в зимових куртках. А головне, живуть в страху потрапити під обстріл російських варварів, пише Анна. Однак вона попереджає: варто добре подумати перед тим, як прийняти рішення про поїздку до Туреччини у якості біженця. Адже допомоги, швидше за все, на місці може і не бути.

Відзначимо, ми писали, як Румунія змінила свій підхід до біженців через війну Росії проти України.