У розкладі можуть бути зміни: чи скасують рейси українські авіакомпанії

Представники українських компаній розповіли про ситуацію з авіарейсами в Україні та сказали, що польоти виконуються за розкладом, а держава працює над заміщенням скасованих рейсів західними перевізниками за допомогою бортів від українських компаній.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Украина з посиланням на трансляцію брифінгу.

"Ніяких змін у плануванні сезону відпочинку в Туреччині та Єгипті немає"

Представник української авіакомпанії SkyUp сказали, що виконують всі рейси згідно з розкладом, і ніяких скасувань польотів наразі немає.

У Azur Air заявили: "Ми маємо ті самі міри, що й інші авіакомпанії. Поки ми не бачимо великих проблем у тому, що щось може вплинути на розклад рейсів".

За словами представника чартерного перевізника, ніяких змін у плануванні нового туристичного сезону у таких країнах як Єгипет та Туреччина в компанії не бачать.

"Навпаки — ми бачимо, можливо, навіть збільшення попиту за цими маршрутами", — заявив представник Azur Air.

"У розкладі рейсів можуть бути зміни, але незначні"

Генеральний директор Bees Airlines, Євген Хайнацький нагадав, що раніше компанія вимушена була відправити свої літаки до Франції на вимогу лізингодавців, але це не вплине на здійснення рейсів.

"На жаль, поки ми єдина авіакомпанія, яка змушена була відправити свої літаки на тимчасові простої до Франції. Але це не скасовує наших зобов'язань перед пасажирами, тому ми виконуємо всі рейси разом із нашими партнерами. На жаль, у розкладі рейсів можуть бути зміни", - заявив керівник компанії.

Але ці зміни — незначні, відзначив він.

"Про них ми попереджаємо не день в день, а завчасно. Треба дивитися також розклад в аеропортах. Бо, на жаль, ми тимчасово виконуємо частину рейсів замість аеропорту "Сікорського" з аеропорту "Бориспіль", — підкреслив Хайнацький.

Фото: Аеропорт Бориспіль (facebook.com/airportboryspil)

"Реальних загроз в Україні для польотів немає" — Олександр Кубраков

Скасування рейсів в Україну іноземними перевізниками викликане інформаційним загостренням. Реальних загроз немає, а рейси будуть замішені українськими авіакомпаніями, заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час брифінгу.

"Нинішнє скасування рейсів низкою іноземних авіакомпаній продиктовані виключно інформаційним загостренням ситуації, а не реальними змінами щодо безпеки польотів", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше ми писали, як західні авіакомпанії реагують на ескалацію.