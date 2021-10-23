"Розкрадачі гробниць". Пандемія робить розграбування стародавніх скарбів простішим, ніж будь-коли - CNN

Розграбування античного мистецтва в Італії - явище не нове. Воно існує ще з часів Римської імперії, яка не тільки боролася зі своїми власними розкрадачами гробниць, а й сама нерідко відбирала багатства у інших народів.

Про це йдеться у статті CNN під назвою "Розкрадачі гробниць": пандемія робить розграбування давньоримських скарбів простішим, ніж будь-коли.

Пандемія COVID надала зловмисникам "нові можливості" для рейдів на закриті археологічні об'єкти, церкви і музеї в пошуках безцінних артефактів, в той час як поліція зайнята забезпеченням дотримання правил карантину, пишуть у публікації.

Сплеск крадіжок стародавніх пам'яток

Протягом 2020 року у групах Facebook по всьому світу спостерігалося помітне зростання торгівлі награбованими артефактами, каже виданню співкерівник дослідницького проекту по боротьбі з нелегальною торгівлею старожитностями і антропологічною спадщиною Кеті Пол. У квітні та травні одна з найбільших груп, що відстежуються проектом, збільшилася майже удвічі -до 300 000 учасників.

"Цей сплеск частково можна пояснити обмеженнями через коронавірус і спадом в економіці багатьох країн. Поліція зайнята, люди втрачають робочі місця через обмеження, і все це посилює проблему", - пояснює вона.

Інтерпол нещодавно представив додаток ID-Art з базою даних вкрадених товарів. У відомстві повідомили, що в період з червня в ході глобальних операцій було конфісковано 56 400 "культурних цінностей", 67 осіб заарештовані, включаючи розкрадачів гробниць і торговців артефактами.

За жовтень 2020 року, коли більша частина Європи була закрита на локдаун, тільки в Італії вкрали артефактів і предметів мистецтва, включаючи рідкісні книги, на суму 1,2 мільйона євро (1,5 мільйона доларів). Вони які прямували покупцям, часто через зворотні канали, такі як даркнет і чорний ринок.

Фото: Розкопки біля міста Конья в центральній Анатолії, Туреччина (unsplash.com/ hulki-okan-tabak)

Один з провідних європейських арт-детективів Артур Бренд каже CNN, що принаймні 50% давньоримських артефактів, наявних на ринку сьогодні, були вкрадені.

"По всьому світу працюють сотні тисяч розкрадачів гробниць. Також є люди, які грабують артефакти просто в будь-яких місцях. Деякі з них - фермери, а деякі-просто власники металошукачів. Проте більшість з них - все ж професіонали", - говорить він.

Брак фінансування туристичних локацій

На одній з площ в центрі Риму знаходиться малопомітне, але важливе історичне місце, де Юлій Цезар був жорстоко убитий в 44 році до нашої ери. На місці, мабуть, найбільш сумнозвісного вбивства в історії Римської імперії, включаючи руїни чотирьох храмів, датованих III століттям до нашої ери, немає ніяких огорож. Стародавні колони розкидані, немов дитячі іграшки, пише CNN.

"Оскільки країна не виділяє достатньо коштів для продовження розкопок або забезпечення більшої безпеки місця, руїни залишаються покинутими. Дані італійського уряду показують, що в умовах серії економічних криз країна скорочує бюджет на культуру щорічно з 2011-го. Серед статей витрат бюджету Італії на 2021 рік тільки 1% йде на збереження культурної спадщини", - уточнюють у статті.

Рим витрачає на ті самі цілі порівняно більше - близько 2,4% річного міського бюджету. А нестачу коштів часто компенсовують прватні фірми.

Фото: Руїни доричного храму Аполлона (6 століття до нашої ери) у Стародавньому Коринфі, Греція (unsplash.com/constantinos-kollias)

Відновлювати Колізей, міст Ріальто у Венеції і безліч інших визначних пам'яток країни допомагали відомі бренди, виділяючи на це по кілька мільйонів євро.

"Без цих приватних пожертвувань багато об'єктів по всій країні прийшли б в ще більший занепад, і італійські чиновники прагнуть налагодити партнерство з компаніями, які самі шукають пам'ятники, на які хочуть пожертвувати кошти", - пишуть автори статті.

Повертаючи стародавні предмети мистецтва

Carabinieri Art Squad - спеціальний підрозділ італійських правоохоронних органів, що займається захистом культурної спадщини. Його співробітники охороняють музеї та церкви після стихійних лих. Але більшу частину часу вони проводять в гонитві за злодіями і поверненням вкраденого мистецтва.

"Розграбування гробниць - це професія, часто нерозривно пов'язана з сім'ями і передається від батька до сина. Вони є у всіх регіонах, де знаходяться археологічні скарби" - говорить CNN командир загону генерал Роберто Ріккарді.

За даними поліції, розкрадачі гробниць знаходяться на найнижчому рівні "ланцюжка" нелегальної торгівлі, тому що заробляють найменше і дуже ризикують, якщо їх спіймають. Але предмети, які вони знаходять, можуть стати надбанням найбагатших людей світу.

У травні цього року всесвітньо відому зірку реаліті-шоу Кім Кардашьян згадали в судовому позові, де стверджувалося, що вона купила частину незаконно ввезеної контрабандою римської статуї - нижню половину Саміанської Афіни Мирона. Статуя датується 1-м або 2-м століттям і, згідно з судовими документами, була конфіскована митно-прикордонною службою США разом зі схованкою з 40 інших предметів на суму близько 745 000 доларів.

Кардашьян заперечує, що купувала статую і каже, що навіть не знала про її існування. Представник зірки сказав, що артефакт хтось купив на її ім'я, а знаменитість не знала, що угода відбулася.

Фото: Покинуте місто-привид Дханушкоді в Індії (unsplash.com/ganesh-partheeban)

За даними Міністерства культури Італії, протягом століть римські артефакти знаходили нерідко і під час міського будівництва. У Римі спроби розширити міську підземну транспортну систему відкладалися і відхилялися, іноді на роки, у міру того, як робили нові відкриття. Деякі з виявлених артефактів тепер виставляються на нових станціях метро.

Вкрадені картини: де стикаються високе мистецтво і низькі справи

Згідно із законодавством, в Італії на будівельних майданчиках часто повинні бути присутніми археологи. Вони мають визначати, чи варто відкопати предмети, знайдені при прокладці кабелів або установці каналізаційних систем. Або, як це часто буває, їх слід залишити в спокої - на випадок, якщо у когось пізніше з'являться кошти для правильно оформлених розкопок, пише CNN.

"Але ці стародавні кладовища артефактів - спокуса для злодіїв, які ховаються за будівельними парканами і таємно шукають скарби на околицях розкопок", - йдеться в статті.

Судовий археолог Стефано Алессандріні, який консультував міністерства юстиції та культури Італії з питань повернення вкрадених предметів старовини, брав участь у незліченних переговорах щодо повернення незаконно придбаних творів мистецтва і артефактів з таких музеїв, як Музей Гетті в Лос-Анджелесі і Музей Метрополітен в Нью-Йорку, США.

Фахівець згадує гучний судовий процес 2005 року над колишньою зберігачкою старовини в музеї Пола Гетті - Маріон Тру. Її звинувачували в торгівлі вкраденими товарами разом з американським арт-дилером Робертом Хехтом.

За словами археолога, це був поворотний момент, після якого установи стали притягувати до відповідальності, якщо доводили незаконність у походженні їх колекцій. Звинувачення з Маріон в результаті зняли, так як закінчився термін давності. Але цей процес спонукав низку музеїв повернути артефакти з сумнівною історією.

Фото: Після гучного випадку до Італії з різних музеїв світу стали повертати експонати, походження яких вважається сумнівним (unsplash.com/calin-stan)

За словами керівника спецзагону Carabinieri Art Squad Роберто Ріккарді, після того випадку в Італію добровільно повернули понад 350 важливих предметів мистецтва з північноамериканських музеїв.

Музей Метрополітен у 2006 році також передав Італії безліч предметів старовини сумнівного походження. В першу чергу - більше дюжини 2500-річних екземплярів елліністичного срібла.

За словами правоохоронця, тільки у 2020 році в Італію було повернуто понад 500 000 вкрадених одиниць скарбів з музеїв і приватних колекцій по всьому світу.

"Музеї хочуть велике фантастичне мистецтво. Вони не думали про те, що стоїть за чудовою вазою в американському музеї. А стоїть за цим руйнування цілої ділянки, яка залишалася недоторканою протягом тисяч років. Ви не мають нічого купувати без експортної ліцензії від італійського уряду", - звертає увагу він.

Час повернути скарби

Археолог і директор освітньої платформи Ancient Rome Live Даріус Арья каже CNN, що якось злочинці розграбували розкопки, в яких той брав участь. Проте він покладає всю провину не тільки на розкрадачів гробниць.

"Винних багато. Це і грабіжники, і посередники, і ті, хто обладнав секретний склад в обхід податків перед продажем артефакту аукціонному будинку або приватній особі. Всі ці люди беруть участь в процесі, всі вони винні", - вважає він.

Фото: Руїни давньоримського міста Помпеї неподалік від сучасного Неаполя в Італії (unsplash.com/mahdiye-jv)

Фахівець зазначає, що нерідко артефакти зберігаються на складах до десяти років, перш ніж потраплять на чорний ринок. Це роблять, щоб обійти італійські закони за термінами давності. Це, на жаль, дозволяє багатьом незаконним торговцям уникнути відповідальності.

Крадіжка історії. Збиток від розграбувань - це завжди "подвійний удар"

Тим часом грабежі історично артефактів тривають, пишуть в CNN. У Анціо, на південь від Риму, величезні руїни імператорського палацу Нерона на морському узбережжі протягом багатьох років ставали мішенню для багатьох грабіжників.

Тим часом унікальна історична ділянка захищена лише іржавим парканом, на який відпочиваючі сушать рушники.

"У сонячний травневий день телеканал CNN навіть став свідком того, як людина, яка прокопала периметр території за допомогою лопати, безперешкодно відкопувала землю серед білого дня. Як повідомила CNN куратор місцевого музею Паола Пістолезі, під час локдауну в Італії ще троє інших зловмисників проникли на територію, яку й так грабували протягом століть", - наголошується в публікації.

Один з численних складів Carabinieri Art Squad в центрі Риму використовують для зберігання вилучених або повернутих артефактів. У головному сховищі ящики з номерами кримінальних справ складені на полицях поруч з конфіскованими у злодіїв інструментами.

Серед них - металошукачі і великі шипи, які використовують для "робіт" під землею. Тут також зберігають підробки, які видавали за оригінали. І предмети сучасного мистецтва, які конфіскували, але знайшли документів, які підтверджують їх походження.

Фото: Стародавні артефакти Холірудського палацу - резиденції британських монархів у Шотландії (unsplash.com/emran-yousof)

"Схованка складу змінюється майже щотижня в міру надходження нових конфіскованих предметів. Інші відправляють на реставрацію і в кінцевому підсумку повертають туди, звідки вони були вкрадені", - пишуть журналісти.

Командувач спецзагоном розповідає, що їм тепер допомагають і сучасні технології. У переслідуванні злодіїв поліцейські активно використовують супутникові знімки і дрони. Офіцери також "прочісують" інтернет і даркнет в пошуках незаконних аукціонів, де продають вкрадену здобич.

Він каже, що збиток від таких крадіжок - це завжди "подвійний удар".

"По-перше, це економічний збиток, це і шкода художній та історичній цінності. Ну а на самих розкопках втрачається весь контекст - фахівці позбавляються можливості простежити історію місця. Італія багата культурною спадщиною, і люди можуть легко це оцінити, але покупці артефактів теж мають розуміти це і брати на себе відповідальність, інакше це рівносильно крадіжці історії", - вважає він.

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