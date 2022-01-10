"Раді бачити вас знову". В Ізраїлі після відкриття кордонів запустили сайт про правила в'їзду до країни

Міністерство туризму Ізраїлю запустило сайт для інформування туристів з усього світу про останні правила та обмеження, встановлені урядом Ізраїлю у зв'язку з COVID-19, пише Jpost.com.

Від 7 січня в Ізраїлі мешканцям дозволено подорожувати до будь-якої точки світу.

Двома днями пізніше також було знято обмеження для іноземних громадян із держав, які не перебувають у "червоному" списку. Це означає, що тепер туристи можуть в'їжджати до Ізраїлю без спеціального дозволу, за умови, що вони повністю вакциновані.

Після відкриття неба над Ізраїлем Міністерство туризму виступило з ініціативою запустити регулярно оновлюваний сайт, що включає всю необхідну та корисну інформацію для туристів.

Сайт включає три розділи, щоб забезпечити легкий доступ до всієї відповідної інформації. Зараз доступний лише англійською мовою. Незабаром обіцяють додати інші мовні версії.

У першому розділі, "Планування поїздки", представлена ​​інформація про актуальне визначення міністерства охорони здоров'я вакцинованих та одужали від COVID-19, а також список схвалених вакцин проти коронавірусу та необхідна документація для в'їзду до Ізраїлю.

У розділі "Під час вашого перебування", розповідається про розташування центрів тестування на COVID-19 по всьому Ізраїлю та про те, що повинні робити туристи, якщо їм необхідно пройти тестування під час візиту до Ізраїлю.

Третій та останній розділ "Для тих, хто виїжджає" містить інформацію про тестування на коронавірус та документи, необхідні для посадки на зворотний рейс в аеропорту Бен-Гуріон.

Від 28 листопада 2021 року Ізраїль заборонив в'їзд усім, хто не є громадянами країни, на 2 тижні у зв'язку із поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Які умови в'їзду до Ізраїлю з України сьогодні

УВАГА! Ізраїль анонсував відкриття кордонів для повністю вакцинованих або одужалих іноземних туристів.

З 9 січня 2022 в Ізраїль через аеропорт Бен-Гуріона зможуть в'їжджати іноземні туристи, які отримали щеплення від COVID-19 або одужали, за таких умов:

- якщо вони не були в червоній країні протягом 14 днів до в’їзду в Ізраїль - https://corona.health.gov.il/en/country-status/ - станом на 4 січня Україна помаранчева;

- щеплені двома дозами вакцини Pfizer не більш як пів року тому (якщо після отримання другої дози вакцини пройшло не менш ніж 7 днів до в'їзду в Ізраїль і не більш ніж 180 до виїзду з Ізраїлю) або;

- щеплені двома дозами вакцин Moderna, AstraZeneca, Covishield, Sinovac і Sinopharm не більш як пів року тому (якщо після отримання другої дози вакцини пройшло не менш ніж 14 днів до в'їзду в Ізраїль і не більш ніж 180 до виїзду з Ізраїлю) або;

- щеплені однією дозою вакцини Johnson & Johnson (якщо після отримання дози вакцини пройшло не менш ніж 14 днів до в'їзду в Ізраїль і не більш ніж 180 до виїзду з Ізраїлю) або;

- щеплені "бустерною" дозою вищеперелічених вакцин (якщо після отримання дози вакцини пройшло не менш ніж 14 днів до в'їзду в Ізраїль).

Фото: Міністерство туризму Ізраїлю запустило новий сайт про правила в'їзду до країни (unsplash.com/shai-pal)

Також до Ізраїлю зможуть потрапити ті, хто перехворіли й отримали не менше однієї дози визнаної ВООЗ вакцини. Крім цього, дозволяється в'їзд до країни тим, хто перехворів COVID-19 менш як пів року тому – тобто ті, хто зможуть пред'явити ВИКЛЮЧНО у вигляді digital recovery certificate позитивний результат тесту NAAT (молекулярний тест – наприклад, ПЛР), після якого пройшло більш ніж 11 днів до в'їзду в Ізраїль і не більш ніж 190 днів до виїзду з Ізраїлю.

Як відбуватиметься Ваш в’їзд до Ізраїлю:

1. Окрім сертифіката вакцинації потрібно мати негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до прибуття в Ізраїль, або експрес-тест на антиген, що виконаний протягом 24 годин до вильоту. Від вас вимагається надати офіційний роздрукований документ англійською мовою, який підтверджує негативний результат тесту, а також номер паспорта мандрівника. Жодні інші тести будь-якого виду не приймаються.

2. Пасажири, які прибувають в Ізраїль, повинні протягом 48 годин до посадки заповнити декларацію особи, яка в’їжджає до Ізраїлю за посиланням https://corona.health.gov.il/en/flights/

Нагадаємо, раніше ми писали, які країни приймають українських туристів.