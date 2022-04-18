Робота та житло. Британія створила посібник для адаптації українців в країні

Інформація для біженців доступна трьома мовами
Уряд Великої Британії опублікував посібник, щоб допомогти облаштуватися українським біженцям після прибуття в країну.
Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на сайт sthelens.gov.uk.
Уточнюється, що такі посібники доступні для біженців українською, російською та англійською мовами.
У посібнику можна дізнатися:
Також можна завантажити інформацію про Британський Червоний Хрест.
Повідомляють, що така інформація стане у пригоді громадянам України, які нещодавно прибули до Великої Британії, щоб зрозуміти свої права та дізнатися про найбільш корисні послуги, до яких вони можуть отримати доступ під час перебування в цій країні.
Нагадаємо, ми повідомляли, що британці скаржаться на бюрократію при отриманні віз українськими біженцями.