Работа и жилье. Британия создала пособие для адаптации украинцев в стране

Правительство Великобритании опубликовало пособие, чтобы помочь обустроиться украинским беженцам по прибытии в страну.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт sthelens.gov.uk.



Уточняется, что такие пособия доступны для беженцев на украинском, русском и английском языках.

В пособии можно узнать:

что стоит знать в первые несколько дней после прибытия в страну;

как украинцам привыкнуть к жизни в Великобритании;

как найти дом в стране;

где получить доступ к основным государственным услугам, таким как здравоохранение;

как и где найти работу;

уход за детьми;

образовательные услуги и возможности для беженцев в Великобритании;

информацию для тех, кто прибывает по программе "Дом для Украины".

Также можно загрузить информацию о британском Красном Кресте.

Сообщают, что такая информация пригодится гражданам Украины, которые недавно прибыли в Великобританию, чтобы понять свои права и узнать о наиболее полезные услуги, к которым они могут получить доступ во время пребывания в этой стране.

Напомним, мы сообщали, что британцы жалуются на бюрократию при получении виз украинскими беженцами.