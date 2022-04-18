Работа и жилье. Британия создала пособие для адаптации украинцев в стране

Информация для беженцев доступна на трех языках
Правительство Великобритании опубликовало пособие, чтобы помочь обустроиться украинским беженцам по прибытии в страну.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт sthelens.gov.uk.
Уточняется, что такие пособия доступны для беженцев на украинском, русском и английском языках.
В пособии можно узнать:
Также можно загрузить информацию о британском Красном Кресте.
Сообщают, что такая информация пригодится гражданам Украины, которые недавно прибыли в Великобританию, чтобы понять свои права и узнать о наиболее полезные услуги, к которым они могут получить доступ во время пребывания в этой стране.
Напомним, мы сообщали, что британцы жалуются на бюрократию при получении виз украинскими беженцами.