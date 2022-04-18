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Работа и жилье. Британия создала пособие для адаптации украинцев в стране

Фото: Великобритания (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Информация для беженцев доступна на трех языках

Правительство Великобритании опубликовало пособие, чтобы помочь обустроиться украинским беженцам по прибытии в страну.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт sthelens.gov.uk.

Уточняется, что такие пособия доступны для беженцев на украинском, русском и английском языках.

В пособии можно узнать:

  • что стоит знать в первые несколько дней после прибытия в страну;
  • как украинцам привыкнуть к жизни в Великобритании;
  • как найти дом в стране;
  • где получить доступ к основным государственным услугам, таким как здравоохранение;
  • как и где найти работу;
  • уход за детьми;
  • образовательные услуги и возможности для беженцев в Великобритании;
  • информацию для тех, кто прибывает по программе "Дом для Украины".

Также можно загрузить информацию о британском Красном Кресте.

Сообщают, что такая информация пригодится гражданам Украины, которые недавно прибыли в Великобританию, чтобы понять свои права и узнать о наиболее полезные услуги, к которым они могут получить доступ во время пребывания в этой стране.

Напомним, мы сообщали, что британцы жалуются на бюрократию при получении виз украинскими беженцами.

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ВеликобританияБеженцы