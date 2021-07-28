П'ять тисяч за тиждень: відпочинок на курортах Болгарії влітку дивує низькими цінами

Вода біля берегів Чорного моря прогрілася до 26 градусів

Самим недорогим напрямком для пляжного відпочинку за кордоном для українців влітку 2021 року залишається сонячна Болгарія. У перший тиждень серпня на популярних курортах можна відпочити за ціною від 250 євро за двох.

Серпень - дуже комфортний час для відпочинку на пляжах цієї країни. Зараз на Чорноморському узбережжі температура повітря прогрілася до 30 градусів, а вода в морі – до 25-26 градусів.

"Болгарія кльова: море ідеальне, пляж чистий, подивитися є що, кафешок з приголомшливим краєвидом повно", - пишуть користувачі соцмереж після відвідування країни цього літа.

Втім, інші туристи залишають відгуки про високі ціни на харчування на курортах. При цьому пообідати в кафе на трьох можна за ціною 20-25 євро.

Найкрасивіші пляжі Болгарії

У Болгарії пляжів, відзначених міжнародною нагородою "Блакитний пляж" за чистоту і безпеку – 13. Це означає, що навіть поранити ноги під час прогулянки або купання практично нереально – курортні території ретельно прибирають. Під час шторму рятувальники стежать, щоб відпочивальники не плавали.

Фото: Курорт Поморіє в Болгарії (unsplash.com/nikolay-dukov)

Золоті Піски славляться пляжною смугою загальною протяжністю до 3,5 км, завширшки 50-100 м. Цей пляж більше підходить для молодіжного відпочинку –курорт вважається самим "тусовочним" у Болгарії.

На першій лінії біля пляжу можна зупинитися в готелях на будь-який гаманець - і в бюджетних, і в фешенебельних з харчуванням "все включено". Втім, ночами на березі може звучати музика.

Сонячний Берег відомий золотистим піском із "дюнами". Пісок на пляжі дрібний і золотистий, а захід у воду пологий. Тому курорт вважається одним з найбільш комфортних для відпочинку з дітьми. На курорті працюють аквапарки, екскурсії на яхтах, є безліч ресторанів, кафе і клубів. Варто врахувати, що у курорту є недолік – багатолюдність, густота готельної забудови і завищені ціни. Зупинитися в Сонячному Березі можна як в дорогому готелі, так і в бюджетних апартаментах з кухнею.

Созополь – курорт відноситься до категорії недорогих і тихих для спокійного відпочинку. Найпопулярніший центральний пляж знаходиться в закритій бухті, через що там рідко бувають великі хвилі. Пляж в цьому районі з білим піском, захід у воду пологий. Більш глибоке море - на пляжі Харманіте в південній частині міста.

Фото: Курорт в Болгарії (unsplash.com/ash-ashley)

Святий Влас – це курорт, пляжі на якому щорічно оновлюють тоннами свіжого піску. У місті облаштовано п'ять окремих пляжів. Їх довжина - від 200 до 600 метрів, а ширина піщаної зони – до 100 метрів. Захід в море на пляжах пологий, є безвітряні місця. Переваги пляжів на курорті - малолюдність.

Поморіє - курорт для бюджетного сімейного відпочинку. Пляжі в цьому місці піщані, іноді з дрібними мушлями, з пологим заходом у воду. Особливість курорту-сірий і майже чорний пісок, який вважається лікувальним. Море на курорті – кришталево чисте.

Фото: Морський курорт в Болгарії (pixabay.com)

Скільки коштує відпочинок на курортах Болгарії в серпні

Ми переглянули вартість путівок на тижневий відпочинок в Болгарії на двох з авіаперельотом від провідних туристичних компаній на дати з 1 по 8 серпня і вибрали найвигідніші ціни.

У мережі турагентств "Поїхали з нами" відпочити в 3* готелі зі сніданками в Золотих Пісках можна тиждень за 9861 гривню, в 4* на курорті Сонячний Берег – від 15887 гривень, в 5 * готелі на цьому ж курорті – від 13668 гривень.

У мережі турагентств "Happy Rest" найдешевший тур в Болгарію на вибрані дати - в 2* готель в Несебрі без харчування за 7623 гривень за двох (240 євро) при поїздці автобусом. З авіаперельотом можна знайти путівки за ціною від 371 євро за двох – на курорті Кранево. У 3* готелях зі сніданками в Святому Власі і Золотих Пісках – від 15 тис.гривень. Відпочинок в 4* готелі в Сонячному Березі обійдеться від 16870 гривень, в 5 * - від 22346 гривень.

У "Farvater travel" тиждень у Несебрі обійдеться від 14188гГривень в 3* готелі без харчування, і на 200 гривень дорожче в готелі зі сніданками на курорті Золоті Піски. У 4* готелі зі сніданками можна провести 7 ночей від 19,7 тис. грн в Сонячному Березі, в 5* готелі – від 22617 гривень на цьому ж курорті.

Нагадаємо, ми писали що у Чорногорії спостерігається рекордний попит на путівки в розпал літа.

Також ми розповідали, чи можуть тепер українці можуть вільно подорожувати до Європи.