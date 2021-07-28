Пять тысяч за неделю: отдых на курортах Болгарии летом удивляет низкими ценами

Вода у берегов Черного моря прогрелась до 26 градусов

Самым недорогим направлением для пляжного отдыха за рубежом для украинцев летом 2021 года остается солнечная Болгария. В первую неделю августа на популярных курортах можно отдохнуть по цене от 250 евро за двоих.

Август– очень комфортное время для отдыха на пляжах этой страны. Сейчас на черноморском побережье температура воздуха прогрелась до 30 градусов, а вода в море – до 25-26 градусов.

"Болгария клевая: море идеальное, пляж чистый, посмотреть есть что, кафешек с потрясающим видом полно", - пишут пользователи соцсетей после посещения страны этим летом.

Впрочем, другие туристы оставляют отзывы о высоких ценах на питание на курортах. При этом пообедать в кафе на троих можно по цене 20-25 евро.

Самые красивые пляжи Болгарии

В Болгарии пляжей, отмеченных международной наградой "Голубой пляж" за чистоту и безопасность – 13. Это значит, что даже поранить ноги во время прогулки или купания практически нереально – курортные территории тщательно убирают. Во время шторма спасатели следят, чтобы отдыхающие не плавали.

Фото: Курорт Поморие в Болгарии (unsplash.com/nikolay-dukov)

Золотые Пески славятся пляжной полосой общей протяженностью до 3,5 км, шириной 50-100 м. Этот пляж больше подходит для молодежного отдыха –курорт считается самым "тусовочным" в Болгарии.

На первой линии у пляжа можно остановиться в отелях на любой кошелек – и в бюджетных, и в фешенебельных с питанием "все включено". Впрочем, по ночам на берегу может звучать музыка.

Солнечный Берег известен золотистым песком с "дюнами". Песок на пляже мелкий и золотистый, а заход в воду пологий. Поэтому курорт считается одним из самых комфортных для отдыха с детьми. На курорте работают аквапарки, экскурсии на яхтах, есть множество ресторанов, кафе и клубов. Стоит учесть, что у курорта есть недостаток – многолюдность, густота отельной застройки и завышенные цены. Остановиться в Солнечном берегу можно как в дорогом отеле, так и в бюджетных апартаментах с кухней.

Созополь – курорт относится к категории недорогих и тихих для спокойного отдыха. Самый популярный центральный пляж находится в закрытой бухте, из-за чего там редко бывают большие волны. Пляж в этом районе с белым песком, заход в воду пологий. Более глубокое море – на пляже Харманите в южной части города.

Фото: Курорт в Болгарии (unsplash.com/ash-ashley)

Святой Влас – это курорт, пляжи на котором ежегодно обновляют тоннами свежего песка. В городе обустроены пять отдельных пляжей. Их длина – от 200 до 600 метров, а ширина песчаной зоны – до 100 метров. Заход в море на пляжах пологий, есть безветренные места. Преимущества пляжей на курорте – малолюдность.

Поморие - курорт для бюджетного семейного отдыха. Пляжи в этом месте песчаные, иногда с мелким ракушечником, с пологим заходом в воду. Особенность курорта – серый и почти черный песок, который считается лечебным. Море на курорте – кристально чистое.

Фото: Морской курорт в Болгарии (pixabay.com)

Сколько стоит отдых на курортах Болгарии в августе

Мы просмотрели стоимость путевок на недельный отдых в Болгарии на двоих с авиаперелетом от ведущих туристических компаний на даты с 1 по 8 августа и выбрали самые выгодные цены.

У сети турагентств "Поехали с нами" отдохнуть в 3* отеле с завтраками в Золотых песках можно неделю за 9861 гривну, в 4* на курорте Солнечный Берег – от 15887 гривен, в 5* отеле на этом же курорте – от 13668 гривен.

У сети турагентств "Happy Rest" самый дешевый тур в Болгарию на выбранные даты – в 2* отель в Несебре без питания за 7623 гривен за двоих (240 евро) при поездке автобусом. С авиаперелетом можно найти путевки по цене от 371 евро за двоих – на курорте Кранево. В 3* отелях с завтраками в Святом Власе и Золотых песках – от 15 тыс. гривен. Отдых в 4* отеле в Солнечном берегу обойдется от 16870 гривен, в 5* - от 22346 гривен.

У "Farvater travel" неделя в Несебре обойдется от 14188 гривен в 3* отеле без питания, и на 200 гривен дороже в отеле с завтраками на курорте Золотые Пески. В 4* отеле с завтраками можно провести 7 ночей от 19,7 тыс. грн в Солнечном Берегу, в 5* отеле – от 22617 гривен на этом же курорте.

Напомним, мы писали что в Черногории наблюдается рекордный спрос на путевки в разгар лета.

Также мы рассказывали, могут ли теперь украинцы могут свободно путешествовать в Европу.