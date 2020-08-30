Неймовірні пейзажі: п’ять місць України, де ідеально проводжати літо й зустріти осінь

Фото: Херсонські гори (uk.wikipedia.org)

Місця, які допоможуть запам’ятати це літо особливим

Нинішня епідеміологічна ситуація, на жаль, не всім дозволила насолодитися літньою порою сповна. Але останні дні лыта та перші дні осені - прекрасна нагода надолужити пропущені подорожі, відпочити і відвідати неймовірної краси місця в Україні, які відомі далеко не кожному поціновувачу туризму.

Телеведуча та тревел-блогер Валерія Микульська із командою Tour de Ukraine пропонує добірку з 5 вражаючих маловідомих місць України, які ідеально підійдуть для відвідування у останні дні літа. До слова, ці місця Валерія випадково знаходила під час своїх експедицій по Україні зовсім випадково.

Русилівські водоспади

Невеличке село Русилів у Тернопільській області зазначене далеко не на кожній карті. Здавалось би, такі місця втратили свою самобутність, і здивувати їм сучасного вибагливого туриста нічим. Але це зовсім не так, впевнена телеведуча.

"Загублене село, яке важко знайти на мапі, але прекрасне своєю джерельною околицею. Каскад водоспадів тягнеться приблизно 1 кілометр глибоким урвищем і утворює кришталеві озера", - розповідає Валерія Микульська.

Вас також вразять тамтешні водоспади, протяжність каскаду яких становить близько 1 кілометра. Під глибоким урвищем можна помітити неймовірні кришталеві озера.

Фото: Русилівські водоспади (Tour de Ukraine)

Як добратися. Щоб потрапити сюди, від Києва варто їхати автомобілем до Тернополя, трасою М19 та Н18 – до Звенигорода та дорогою Т2001 до Русилова. Також можна прямувати автобусом до Тернополя і звідти пересідати на інший автобус, який курсує до Русилова.

Тузлівські лимани

Не до кінця дослідженою є і Одещина. Дивно, що досі не всі українці знають про найбільший лиманний парк України. Структуру Тузлівських лиманів формує аж 13 водойм.

У такій місцині буде на що подивитися. Відвідувачі запевняють, що це місце також є ідеальним для поціновувачів пернатих, оскільки тут ще й збирається найбільша кількість птахів: близько 300 видів. Деякі з них належать до Червоної книги України.

Фото: Тузлівські лимани (Tour de Ukraine)

Як добратися. Дістатися до Тузлівських лиманів можна, вирушивши автомобілем від Києва до Одеси та попрямувавши до села Приморське або села Лиман.

Також сюди можна потрапити потягом "Київ-Ізмаїл", доїхавши до станції "Білгород-Дністровський". Ще один варіант - вирушити до самої Одеси і звідти їхати приміськими потягами.

Бориспільські острови

Це найбільший лиманний парк країни, що складається із 13 різнобарвних водойм, пояснює Валерія Микульська. Це місце ідеальне для спостереження за птахами, бо є найбільшою стоянкою і місцем гніздування перелітних пернатих в Україні.

Після будівництва Канівської ГЕС, на цьому місці було створено природний ландшафтний парк на Київщині. Це місце здатне вразити будь-якого туриста, який захоплюється риболовлею або є поціновувачем еко-відпочинку.

Фото: Бориспільські острови (Tour de Ukraine)

Парк розташований на воді у межах акваторії та каскаду островів. Спроможні дивувати такі акваторії й своїм природним різноманіттям: ви побачите близько 10 неординарних, не схожих один на одного осередків острівних порід.

Як добратися. Це місце є чудовим варіантом літнього та осіннього відпочинку, тому пакуйте речі і прямуйте від Києва до Васильків. Якщо ви їдете на автобусі, то треба доїхати до зупинки "Старе".

Білобережжя Святослава

Радимо відвідати й заповідну частину Кунбурнського півострова.

Якщо для вас найкращим захопленням і відпочин є кемпінг, то вам обов’язково варто насолодитися останніми літніми та першими осінніми вечорами у Національному природному парку, який розташований неподалік міста Очаків, залишившись тут на ночівлю у наметі.

Фото: Білобережжя Святослава (Tour de Ukraine)

Площа Білобережжя Святослава становить 35 тис. гектарів. Окрім пустелі та тропічного лісу, доповнює красу краєвидів природного парку і озерна місцина з просторим узбережжям.

Як добратися. Якщо ви їдете на власному авто, вам треба їхати від Києва до Миколаєва та далі - трасою Т1507 до Очкова. Також ви можете приїхати потягом до Миколаєва чи Одеси та прямувати приміським автобусним сполученням до Очакова.

Херсонські гори

Захоплювалися красою берега Дніпро-Бузького лиману, що розташований на Херсонщині, ще давні греки. Ще тоді в літописах була помічена характерна горбистість місцевості. Пагорби, які утворилися на цьому березі, й сьогодні нагадують гірський хребет.

"Горбистий берег Дніпро-Бузького лиману причаровував ще древніх греків. Згори пагорби дійсно нагадують гірський хребет. Тут варто загадувати бажання і дихати солонуватим повітрям, а ще - покататися на каяках", - каже Валерія.

Фото: Херсонські гори (Tour de Ukraine)

Місцеві радять відвідати це місце для того, аби оздоровитися, бо ж неймовірно чисте, приємне та солоне повітря лише посприяє зміцненню імунітету.

Як добратися. До Херсонських гір можна добратися на власному транспорті. Для цього треба їхати автомобілем спершу до Киселівки, що за Миколаєвом, а далі - звернути на трасу Т1501 та прямувати до Станіслава.

Місцеві не рекомендують зупинятися на в’їзді до міста (місць для тривалої стоянки там вкрай мало), а замість цього - прямувати ближче до Олександрівки. Також можна дістатися сюди, доїхавши до Херсона та рушивши приміськими автобусами до Станіслава або ж Олександрівки.

Оберіть локацію до душі, аби провести літо и зустріти осінь, насолоджуючись мальовничими природними ландшафтами нашої країни!

Нагадаємо, раніше ми писали, як ідеально поєднати дистанційну роботу та відпочинок у Карпатах під час карантину.

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