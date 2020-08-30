Невероятные пейзажи: пять мест Украины, где идеально проводить лето и встретить осень

Фото: Херсонские горы (uk.wikipedia.org)

Места, которые помогут запомнить это лето особенным

Нынешняя эпидемиологическая ситуация, к сожалению, не всем позволила насладиться летней порой сполна. Но последние дни августа и первые дни осени - прекрасная возможность наверстать упущенные путешествия, отдохнуть и посетить невероятной красоты места в Украине, которые известны далеко не каждому ценителю туризма.

Телеведущая и тревел-блогер Валерия Микульская с командой Tour de Ukraine предлагает подборку из 5 потрясающих малоизвестных мест Украины, которые идеально подойдут для посещения в последние дни лета. К слову, эти места Валерия находила во время своих экспедиций по Украине совсем случайно.

Русиловские водопады

Небольшое село Русилов в Тернопольской области указано далеко не на каждой карте. Казалось бы, такие места потеряли свою самобытность, и удивить ими современного привередливого туриста ничем. Но это совсем не так, уверена телеведущая.

"Затерянное село, которое трудно найти на карте, но прекрасное своей родниковой окраиной. Каскад водопадов тянется примерно 1 километр глубоким обрывом и образует хрустальные озера", - рассказывает Валерия Микульская.

Вас также порадуют тамошние водопады, протяженность каскада которых составляет около 1 километра. Под глубоким обрывом можно заметить невероятные хрустальные озера.

Фото: Русиловские водопады (Tour de Ukraine)

Как добраться. Чтобы попасть сюда, от Киева надо ехать на автомобиле до Тернополя по трассе М19 и Н18 – до Звенигорода и затем по дороге Т2001 до Русилова. Также можно следовать автобусом до Тернополя и оттуда пересесть на другой автобус, который курсирует до Русилова.

Тузловские лиманы

Не до конца исследована нашими туристами и Одесская область. Странно, что до сих пор не все украинцы знают о крупнейшем лиманном парке Украины. Структуру Тузловских лиманов формирует целых 13 водоемов.

В такой местности будет на что посмотреть. Посетители уверяют, что это место идеально для любителей пернатых, поскольку здесь еще и собирается наибольшее количество птиц: около 300 видов. Некоторые из них занесены и в Красную книгу Украины.

Фото: Тузловские лиманы (Tour de Ukraine)

Как добраться. Добраться до Тузловских лиманов можно, отправившись на автомобиле из Киева до Одессы и далее - к селу Приморское или селу Лиман.

Также сюда можно попасть на поезде "Киев-Измаил", доехав до станции "Белгород-Днестровский". Еще один вариант - отправиться в саму Одессу и оттуда ехать пригородными поездами.

Бориспольские острова

Крупнейший лиманний парк страны состоит из 13 разноцветных водоемов, объясняет Валерия Микульская. Это идеальное место для наблюдения за птицами, ведь это - самая большая стоянка и место гнездования перелетных пернатых в Украине.

После строительства Каневской ГЭС, на этом месте был образован природный ландшафтный парк на Киевщине. Это место способно поразить любого туриста, который увлекается рыбалкой или же если вы - ценитель эко-отдыха.

Фото: Бориспольские острова (Tour de Ukraine)

Парк расположен на воде в пределах акватории и каскада островов. Способны удивлять такие акватории и своим природным разнообразием: вы увидите около 10 неординарных, не похожих друг на друга островных пород.

Как добраться. Это место - просто отличный вариант для летнего и осеннего отдыха, поэтому пакуйте вещи и отправляйтесь от Киева до Василькова. Если едете на автобусе, нужно доехать до остановки "Старое".

Белобережье Святослава

Советуем посетить и заповедную часть Кунбурнского полуострова.

Если во время путешествия вам не чужд кемпинг, то обязательно стоит насладиться последними летними и первыми осенними вечерами в Национальном природном парке, который расположен недалеко от города Очаков, остановившись сдесь на ночевку в палатке.

Фото: Белобережье Святослава (Tour de Ukraine)

Площадь Белобережья Святослава составляет 35 тыс. гектаров. Кроме пустыни и тропического леса, дополняет красоту пейзажей природного парка и озерная местность с просторным побережьем.

Как добраться. В случае путешествия на автомобиле, вам нужно ехать от Киева до Николаева и далее - по трассе Т1507 к Очкову. Также вы можете приехать поездом до Николаева или Одессы и следовать пригородным автобусным сообщением до Очакова.

Херсонские горы

Восхищались красотой берега Днепро-Бугского лимана, расположенного на Херсонщине, еще древние греки. Еще тогда была в летописях была отмечена характерная холмистость местности. Холмы, которые образовались на этом берегу, и сегодня напоминают горный хребет.

"Холмистый берег Днепро-Бугского лимана завораживал еще древних греков. Сверху холмы действительно напоминают горный хребет. Здесь стоит загадывать желания и дышать солоноватым воздухом, а еще - покататься на каяках", - говорит Валерия.

Фото: Херсонские горы (Tour de Ukraine)

Местные советуют посетить это место для того, чтобы оздоровиться, ведь невероятно чистый, приятный и соленый воздух только поспособствует укреплению иммунитета.

Как добраться. К Херсонским горам можно доблаться на личном транспорте. Для этого надо ехать на авто сначала до Киселевки, что за Николаевом, а затем - свернуть на трассу Т1501 и идти к Станиславу.

Местные не рекомендуют останавливаться на въезде в город (мест для длительной стоянки там крайне мало), а вместо этого - направляться ближе к Александровке. Также можно добраться сюда, доехав до Херсона и купив билет на пригородные автобусы до Станислава или Александровки.

Выберите локацию по душе, чтобы провести лето и встретить осень, наслаждаясь красивейшими природными ландшафтами нашей страны!

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