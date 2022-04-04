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"Путінська еліта буде здивована". Британія розширює санкції на екіпажі супер'яхт олігархів із РФ

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Понеділок 04 квітня 2022 19:12
"Путінська еліта буде здивована". Британія розширює санкції на екіпажі супер'яхт олігархів із РФ Фото: Одна із заарештованих яхт - Phi (boatinternational.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Під обмеження також потрапили приватні літаки мільярдерів

Персонал, що працює на яхтах і літаках російських олігархів, може зіткнутися з британськими санкціями. Нові обмеження поширять не тільки на незаконну діяльність в Криму, а й на бізнес на окупованих територіях в Луганській і Донецькій областях.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на The Guardian.

Санкції за роботу на суднах російських олігархів

Екіпаж і обслуговуючий персонал на яхтах або літаках, що належать російським олігархам, можуть потрапити під санкції Великої Британії за рішенням Міністерства закордонних справ.

Це ускладнить технічне обслуговування суден і поширюється на всіх, хто надає технічну допомогу і технічне обслуговування яхти або літака.

Санкції обмежать можливості олігархів із пошуку співробітників, готових виводити свої активи з-під юрисдикції Великобританії.

Наприклад, дві супер'яхти, пов'язані з російським мільярдером Романом Абрамовичем, пришвартувалися в Туреччині, поза зоною дії санкцій Великої Британії і ЄС. Але якби британські фірми надавали допомогу цим суднам, вони могли б потрапити під санкції.

За інформацією чиновників, екіпаж підозрілих яхт в Італії або змінився, або відмовився розкривати поліції особу власника. Італійська поліція розслідує приналежність однієї з найбільших у світі супер'яхт "Шехерезада", яка в даний час знаходиться на курорті в Тоскані, котрий, на думку деякого, належить Володимиру Путіну.

&quot;Путінська еліта буде здивована&quot;. Британія розширює санкції на екіпажі супер'яхт олігархів із РФ

Фото: Супер'яхта "Шехередаза" (wikipedia.org)

Деякі яхти приховують у портах віддалених країн

Міністерство закордонних справ також заявило, що санкції будуть поширюватися не тільки на незаконну діяльність в Криму, але і на підконтрольних Росії територіях Донецької та Луганської областей.

Раніше на цьому тижні уряд Великої Британії конфіскував свою першу супер'яхту у британських водах, збільшивши загальну кількість таких яхт у Європі до семи.

60-метрова яхта Phi вартістю 38 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 45 мільйонів євро) належить російському бізнесменові, особисто на якого санкції не поширюються.

Міністр транспорту Грант Шеппс заявив, що в даний час ця людина не перебуває під санкціями, але має "тісні зв'язки" з Путіним.

13 березня Phi першою запідозрили в приналежності Росії, але власник "навмисно ретельно ховається", заявив уряд.

Він додав, що компанія, на яку зареєстровано судно, базується на Карибських островах Сент-Кітс і Невіс, але використовує мальтійський прапор, щоб приховати своє походження.

Багато подібних яхт залишаються "на волі" - одні на ходу, інші пришвартовані в місцях, захищених на даний момент від санкцій, в тому числі на Мальдівах.

Багато супер'яхт пов'язані з російськими мільярдерами, але їхні власники залишаються таємницею. Судна часто реєструють через ряд офшорних компаній, у тому числі в заморських територіях Великої Британії.

&quot;Путінська еліта буде здивована&quot;. Британія розширює санкції на екіпажі супер'яхт олігархів із РФ

Фото: 60-метрова яхта Phi вартістю 45 мільйонів євро (yachtharbour.com)

Арешт приватних літаків і нарощування тиску

Уряд також підтвердив, що він позбавив доступу до своїх літаків двох російських олігархів, Євгенія Швідлера і Олега Тинькова.

Швідлер є близьким діловим партнером Абрамовича, його статки оцінюються журналом Forbes в 1,6 мільярда доларів. Два його приватних літаки, що базуються в аеропорту Фарнборо, вже заарештовані Великобританією.

Кажуть, що Тіньков, банкір-мільярдер, також зняв з реєстрації літаки на острові Мен в попереджувальному порядку, але тепер вони заарештовані.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила:

"Немає жодних сумнівів у тому, що Путін і його еліта були здивовані силою наших санкцій. Ми будемо продовжувати нарощувати тиск, поки російські війська знаходяться в Україні, націлюючись не тільки на бізнес олігархів, а й на їхні активи і міжнародний спосіб життя".

Нагадаємо, ми писали, що одне з найбільших суден у Марселі перетворили на готель для українців.

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