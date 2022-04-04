"Путинская элита будет удивлена". Британия расширяет санкции на экипажи суперяхт олигархов из РФ

Под ограничения также попали частные самолеты миллиардеров

Персонал, работающий на яхтах и ​​самолетах российских олигархов, может столкнуться с британскими санкциями. Новые ограничения распространят не только на незаконную деятельность в Крыму, но и на бизнес на оккупированных территориях в Луганской и Донецкой областях.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на The Guardian.

Санкции за работу на судах российских олигархов

Экипаж и обслуживающий персонал на яхтах или самолетах, принадлежащих российским олигархам, могут попасть под санкции Великобритании по решению Министерства иностранных дел.

Это затруднит техническое обслуживание судов и распространяется на всех, кто оказывает техническую помощь и техническое обслуживание яхты или самолета.

Санкции ограничат возможности олигархов по поиску сотрудников, готовых выводить свои активы из-под юрисдикции Великобритании.

Например, две суперяхты, связанные с российским миллиардером Романом Абрамовичем, пришвартовались в Турции, вне зоны действия санкций Великобритании и ЕС. Но если бы британские фирмы оказывали помощь этим судам, они могли бы попасть под санкции.

По информации чиновников, экипаж подозрительных яхт в Италии или сменился, или отказался раскрывать полиции личность владельца. Итальянская полиция расследует принадлежность одной из крупнейших в мире суперяхт "Шехерезада", которая в настоящее время находится на курорте в Тоскане, который, по мнению некоторых, принадлежит Владимиру Путину.

Фото: Суперяхта "Шехередаза" (wikipedia.org)

Некоторые яхты скрывают в портах отдаленных стран

Министерство иностранных дел также заявило, что санкции будут распространяться не только на незаконную деятельность в Крыму, но и на подконтрольных России территориях Донецкой и Луганской областей.

Ранее на этой неделе правительство Великобритании конфисковало свою первую суперяхту в британских водах, увеличив общее количество таких яхт в Европе до семи.

60-метровая яхта Phi стоимостью 38 миллионов фунтов стерлингов (примерно 45 миллионов евро) принадлежит российскому бизнесмену, лично на которого санкции не распространяются.

Министр транспорта Грант Шеппс заявил, что в настоящее время этот человек не находится под санкциями, но имеет "тесные связи" с Путиным.

13 марта Phi первой заподозрили в принадлежности России, но владелец "намеренно тщательно скрывается", заявило правительство.

Он добавил, что компания, на которую зарегистрировано судно, базируется на карибских островах Сент-Китс и Невис, но использует мальтийский флаг, чтобы скрыть свое происхождение.

Многие подобные яхты остаются "на свободе" - одни на ходу, другие пришвартованы в местах, защищенных на данный момент от санкций, в том числе на Мальдивах.

Многие суперяхты связаны с российскими миллиардерами, но их владельцы остаются тайной. Суда часто регистрируют через ряд оффшорных компаний, в том числе в заморских территориях Великобритании.

Фото: 60-метровая яхта Phi стоимостью 45 миллионов евро (yachtharbour.com)

Арест частных самолетов и наращивание давления

Правительство также подтвердило, что оно лишило доступа к своим самолетам двух находящихся под санкциями российских олигархов, Евгения Швидлера и Олега Тинькова.

Швидлер является близким деловым партнером Абрамовича, его состояние оценивается журналом Forbes в 1,6 миллиарда долларов. Два его частных самолета, базирующихся в аэропорту Фарнборо, уже арестованы Великобританией.

Говорят, что Тиньков, банкир-миллиардер, также снял с регистрации самолеты на острове Мэн в упреждающем порядке, но теперь они арестованы.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила:

"Нет никаких сомнений в том, что Путин и его элита были удивлены силой наших санкций. Мы будем продолжать наращивать давление, пока российские войска находятся в Украине, нацеливаясь не только на бизнес олигархов, но и на их активы и международный образ жизни".

Напомним, мы писали, что одно из крупнейших судов в Марселе превратили в гостиницу для украинцев.