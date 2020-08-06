"Так довго чекали цю відпустку": що робити, якщо відмінився чартерний рейс

Фото: Аеропорт (РБК-Україна)

Куди звертатися туристам в такій ситуації і чи можна перенести тур

Скасування рейсу літака під час карантинних обмежень – явище досить часте. Але не всі знають, куди треба звертатися, якщо раптом відмінився чартерний або регулярний рейс.

Киянин Ігор Саєнко та його дружина купили тур на другу половину серпня на один з курортів Албанії.

"Тепер боїмося, що рейс можуть скасувати. В умовах карантину може статися що завгодно. А ми ж так довго чекали цю відпустку", - говорить він.

Якщо рейс відмінили

У разі скасування регулярного рейсу (коли пасажир не купував тур, а тільки оплатив квиток на літак) треба звертатися в авіакомпанію напряму.

Але якщо під час карантину відмінився чартерний рейс (в них зазвичай везуть туристів, які замовили путівку у туроператора), то відповідальність перед пасажиром несе виключно туроператор, говорить РБК-Україна авіаексперт Богдан Долінце.

"У такому разі пасажир має правові відносини виключно з туроператором. До нього потрібно звертатися в першу чергу. А ось авіаперевізник - це вже третя сторона, яка відповідає тільки перед туроператором, а не перед пасажирами", - роз'яснює він.

Фото: Рейси під час карантінших обмежень (РБК-Україна)

У разі скасування регулярного рейсу тоеба звертатись до авіакомпанії з заявою. Компанія має право розглядати заявку на повернення грошей близько трьох місяців, пояснює Долінце.

У разі скасування чартеру тур нікуди не пропаде, запевняють РБК-Україна "Tez Tour". Його просто перенесуть на іншу дату.

Під час кризи через пандемію важко будувати прогнози, як довго турист буде чекати повернення грошей за рейс. Цей процес може затягнутися на два-три місяці, кажуть у"Tez Tour". Тому пропонується перебронювати путівку.

"Всі клієнти при покупці туру підписують договори на туристичне обслуговування. У цьому документі вказані всі механізми та підстави для повернення коштів, якщо така ситуація буде мати місце. З перенесенням вильоту переносяться на більш тривалий період і кошти", - говорить представник компанії Олександр Новіковський.

Готелі зазвичай повертають отримані кошти неохоче. Тому всім туристам радять або "заморозити" кошти у вигляді депозитів, або отримати від туроператора сертифікати на цю суму і вже пізніше скористатися ними в іншу дату, кажуть в компанії.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи подорожчав відпочинок у Трускавці цього літа.

Також пропонуємо почитати про чисте озеро під Києвом, куди можна поїхати на вихідні.