ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Так долго ждали этот отпуск": что делать, если отменился чартерный рейс

Четверг 06 августа 2020 13:01
"Так долго ждали этот отпуск": что делать, если отменился чартерный рейс
Фото: Аэропорт (РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова

Куда обращаться туристам в такой ситуации и можно ли перенести тур

Отмена рейса самолета во время карантинных ограничений – явление довольно частое. Но не все знают, куда надо обращаться, если вдруг отменился чартерный или регулярный рейс.

Киевлянин Игорь Саенко и его жена купили тур на вторую половину августа на один из курортов Албании.

"Теперь опасаемся, что рейс могут отменить. В условиях карантина может произойти что угодно. А мы ведь так долго ждали этот отпуск", - говорит он.

Если рейс отменили

В случае отмены регулярного рейса (когда пассажир не покупал тур, а только оплатил билет на самолет) надо обращаться в авиакомпанию напрямую.

Но если во время карантина отменился чартерный рейс (в них обычно везут туристов, которые заказали путевку у туроператора), то ответственность перед пассажиром несет исключительно туроператор, говорит РБК-Украина авиаэксперт Богдан Долинце.

"В таком случае пассажир имеет правовые отношения исключительно с туроператором. К нему нужно обращаться в первую очередь. А вот авиаперевозчик - это уже третья сторона, которая отвечает только перед туроператором, а не перед пассажирами", - разъясняет он.

&quot;Так долго ждали этот отпуск&quot;: что делать, если отменился чартерный рейс

Фото: Рейсы во время карантинных ограничений (РБК-Украина)

В случае отмены регулярного рейса надо обращаться в авиакомпанию с заявлением. Компания имеет право рассматривать заявку на возврат денег около трех месяцев, поясняет Долинце.

В случае отмены чартера тур никуда не пропадет, уверяют РБК-Украина в "Tez Tour". Его просто перенесут на другую дату.

Во время кризиса из-за пандемии тяжело строить прогнозы, как долго турист будет ждать возврата денег за рейс. Этот процесс может затянуться на два-три месяца, говорят в "Tez Tour". Поэтому предлагается перебронировать путевку.

"Все клиенты при покупке тура подписывают договора на туристическое обслуживание. В этом документе указаны все механизмы и основания для возврата средств, если такая ситуация будет иметь место. С переносом вылета переносятся на более длительный период и средства", - говорит представитель компании Александр Новиковский.

Отели обычно возвращают полученные средства неохотно. Поэтому всем туристам советуют или "заморозить" средства в виде депозитов, или же получить от туроператора сертификаты на эту сумму и уже позже воспользоваться ими в другую дату, говорят в компании.

Напомним, ранее мы писали, подорожал ли отдых в Трускавце этим летом.

Также предлагаем почитать о чистом озере под Киевом, куда можно поехать на выходных.

Читайте РБК-Украина в Google News

аэропортрейсыСамолет
Мнения
Катерина Симонова
Остров-сокровищница: дух вольных казаков и тайны древней Хортицы
Катерина Симонова
начальник департамента туризма Запорожского городского совета
Вадим Ивлев
Антарктика: коварные льды и волнующие тайны далеких островов
Вадим Ивлев
путешественник
Владимир Беленький
"Отпуска не увидим?": когда украинцы смогут поехать на море в Грецию, Испанию или Италию
Владимир Беленький
авиаблогер, сооснователь Travelbans.org
Юрий Трегубенко
Свежий воздух и бурные реки: как влюбиться в рафтинг раз и навсегда
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Олег Васильев
Индустриальная экзотика: как Кривой Рог удивляет туристов
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Вадим Ивлев
На край земли: труднодоступные острова, Океания и Антарктика глазами украинца
Вадим Ивлев
путешественник
Анжела Савченко
Хит летнего сезона: лучшие места для сплава на байдарках в Украине
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Мария Дмитриева
Как и зачем я сдавала тест на COVID-19 после возвращения из Албании
Мария Дмитриева
менеджер по работе с агентствами туроператора Join UP!
Станислав Околот
Без турагентов и посредников: как самому спланировать путешествие
Станислав Околот
CEO туристического приложения WalQlike
Евгения Максимова
Киев на велосипеде: знакомимся с историческим центром
Евгения Максимова
гид по Киеву, переводчик
Игорь Чава
Дрогобыч, Борислав, Нагуевичи - локации для новых впечатлений
Игорь Чава
аналитик в Агентстве Туристических Инициатив
Игорь Кучер
Поездка в Исландию во время COVID-19: что нужно знать туристам, если откроют границы
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Людмила Собко
Тройка украинских вин, которые стоит попробовать в путешествии
Людмила Собко
Сомелье, гид по Киеву экскурсионного агентства KievColours
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма "Караван Люкс Тур"
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь