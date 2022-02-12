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Шампанське та страви від шефів. Між містами Європи запускають преміальний експрес

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Субота 12 лютого 2022 11:20
Шампанське та страви від шефів. Між містами Європи запускають преміальний експрес Фото: Поїзд Venice Simplon Orient Express (facebook.com/venicesimplonorientexpress)
Автор: Євгенія Тугушева

Вартість дводенної поїздки з Франції до Італії стартує від 8 432 доларів

З 5 до 7 червня 2022 пасажири знаменитого Східного експреса зможуть відправитися в подорож з Франції до Італії.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Traveland Leisure.com.

В рамках святкування річниці компанії шампанських вин Veuve Clicquot, заснованої 1772 року, поїзд Venice Simplon Orient Express відправить гостей у дводенну подорож із міста Реймс (Франція).

Перед поїздом гості зможуть розташуватися в комфортабельному номері Grand Suites готелю Veuve Clicquot's Hotel du Marc в Реймсі, а також відвідати обід з дегустацією від Будинку вин у Veuve Clicquot Crayeres з сомельє Дідьє Маріотті.

У поїзді гостям також запропонують скуштувати страви у вагоні-ресторані від шеф-кухаря Жана Імбера.

Вирушаючи маршрутом, пасажири можуть помилуватися сходом сонця зі своїх кают перед прибуттям у Венецію. Далі гості відправляться човном до готелю Cipriani, A Belmond, щоб провести чарівну ніч в Італії.

Вартість поїздки починається від 8 432 доларів на особу за умови, що дві особи проживають у двомісній каюті.

Фото: Поїзд Venice Simplon Orient Express (facebook.com/venicesimplonorientexpress)

У атмосфері розкоші. Поїзд Venice Simplon Orient Express

Розкішний поїзд, що курсує з Лондона до Венеції та інших міст Європи, нині належить компанії Belmond, що управляє 45 розкішними готелями, ресторанами, туристичними поїздами та річковими круїзами у 24 країнах.

У номерах люкс представлений "дух кожного міста", залишаючись вірним оригінальному дизайну в стилі ар-деко 1920-х років.

До послуг гостей комфортні номери люкси — "Відень", "Прага" та "Будапешт" — з окремою ванною кімнатою і з душем, двоспальні ліжка та вітальнею та підлогою з підігрівом.

Шампанське та страви від шефів. Між містами Європи запускають преміальний експрес

Фото: Інтер'єр номера люкс у поїзді Venice Simplon Orient Express (facebook.com/venicesimplonorientexpress)

У лютому 2021 року Venice Simplon-Orient-Express анонсував нові напрямки та розширив маршрути для туристів. Тепер, пасажири можуть вирушити в подорож із п'яти міст Європи, включаючи Рим, Флоренцію, Женеву, Брюссель та Амстердам.

У 17 відреставрованих вагонах поїзда гості туристи можуть поїхати в одноденну подорож з Флоренції та Риму та прибути до Парижа.

Маршрут буде проходити через перевал Бреннер або Женеву до Венеції, або вирушити в тур трьома європейськими столицями — Париж, Брюссель і Амстердам — у рамках маршруту з Венеції до Амстердама.

Вартість туру з Флоренції до Парижа на дві ночі, включаючи одну ніч у поїзді та одну ніч у готелі Belmond, починається від 2735 доларів США.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Італії через 45 років перерви запускають знаменитий "Східний експрес".

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