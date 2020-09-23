Подорож на два континенти: що подивитися у Стамбулі цієї осені

Як туристу краще за все дізнатися характер міста
Вибір напрямку для подорожі – відповідальний момент. Історія чи сучасність? Усамітнення або шум вечірок? Велике місто або відпочинок біля моря? Особливо гостро питання стоїть у 2020 році, коли відкритість кордонів піддалася серйозному перегляду, а тому планувати поїздку хочеться з особливою ретельністю.
Однак для всіх, хто хоче відкинути нав'язливе "або", є секретний варіант – Стамбул. Місто, що поєднує у собі все, включно навіть з континентами.
Про те, що подивитися в Стамбулі туристам та чим зайнятися під час подорожі до цього унікального древнього міста - у нашому матеріалі.
Повний спектр вражень
"Тут є все" - так часто думають туристи, що опинилися вперше в такому різному і величезному Стамбулі. І це дійсно так, але щоб пізнати місто на берегах Босфору в усіх його проявах, потрібні роки. Що ж робити, коли у вас в запасі лише кілька днів? Стамбул заманює всім, що тільки можна собі уявити!
Доторкнутися до історії можна, відвідавши такі місця стародавнього району Султанахмет: Блакитна мечеть Айя-Софія (Софійський собор, який цього літа став мечеттю), палац Топкапи, Цистерна Базиліка, Великий базар.
У Стамбулі багато й сучасних торгових центрів: вони цікаві не тільки вибором товарів, але і своєю архітектурою. Один з прикладів – Каньйон (Kanyon Mall), що нагадує величезний каньйон, де немов серед скель розташовані понад 150 магазинів, починаючи від найбільш доступних і закінчуючи найбільш преміальними брендами. В інших торгових центрах можна відшукати навіть океанаріуми, фонтани, клумби з безліччю квітів.
Візуальним враженням не поступаються гастрономічні. Чай в легендарному маленькому стаканчику, вулична їжа всіх видів і смаків, затишні кафе і розкішні ресторани – Стамбул дозволить знайти щось своє усім гурманам.
Фото: Гранд-базар або Великий базар - один з найбільших критих ринків не тільки в Стамбулі, але й у всьому світі (Олег Божко)
Діапазон цін – максимальний. Від близько 30-50 грн за дивовижний рибний сендвіч Балик экмек (Balık Ekmek) на припортовому ринку до цін з безліччю нулів у розкішному закладі з преміальним обслуговуванням і меню, що складається виключно з дивовиж.
Мегаполіс і курорт
Важливо пам'ятати, що Стамбул – це ще й місто біля моря. Звичайно, у 15-мільйонному мегаполісі з безліччю розваг про це можна встигнути забути. Однак робити цього не рекомендуємо. Набагато краще - вирушити в один з трьох гігантських аквапарків.
Від розважальних і галасливих закладів для всієї родини на кшталт Isfanbul або Aqua Club Dolphin, які вражають кількістю гірок і атракціонів, до розташованого біля моря Grand Aqua Marine, де можна просто відпочити під гарну музику у басейні, наповненому очищеною морською водою. Вибір - за відпочивальниками, але точно ясно, що знайти підходящий для себе варіант зможуть усі.
Що потрібно знати про місцевий транспорт
Місто на двох берегах Босфору – величезне, а тому в ньому доводиться думати про транспорт, якого тут багато.
Тут доступні три види метро, а ще й метробуси (автобуси, що мають окрему лінію руху), канатна дорога, пороми, автобуси, трамваї й Долмуши – щось на зразок українських маршруток.
Відпочивальникам тут вперше легко заплутатися, тому часто радять просто купити єдину карту ANONIM istanbulkart (вона коштує близько 25 грн), а потім поповнити її на потрібну кількість поїздок.
Така картка дозволяє не переживати про проїзд у більшості видів транспорту, крім, хіба що, маршрутів і екскурсійних автобусів.
Які заходи безпеки впроваджені в Туреччині восени
З 1 липня Туреччина відкрила в'їзд для українців без обов'язкового ПЛР-тестування і карантину, що значно скорочує число турбот для відпочивальників. Але в Туреччині туристам проводять часті вимірювання температури, треба носити маски в публічних місцях.
Варто пам'ятати й про правила перельоту до курортної країни. Наприклад, Туреччина заборонила провезення ручної поклажі, щоб уникнути скупчення людей при розміщенні речей на полицях літаків.
Про це варто пам'ятати, збираючи свій багаж – основні речі краще прибрати в велику валізу і здати (допускається вага до 23 кг), а найбільш необхідне покласти у дамську сумочку або чоловічий портфель, які дозволяється тримати при собі на борту.
Правила обслуговування на борту теж змінилися. Їжу та напої можна замовити при реєстрації, не пізніше 32 годин до вильоту. Все просто: обираєте посадочне місце, а потім відразу ж замовляєте собі їжу з запропонованого меню.
У самому Стамбулі, звичайно, теж діють нові правила безпеки. Проте ми радимо у всьому бачити та переваги. Наприклад, екскурсії тепер проводяться для менших груп, а тому можна не тільки дізнатися все краще, але і зробити чудові фото без зайвих людей в кадрі, які часто так і хочуть зіпсувати знімок.
Стамбул – це подорож відразу на два континенти за одним квитком. Можливість побачити кілька абсолютно різних історичних періодів в одному місті. Поєднати неможливе – ось що найкраще передає характер сонячного Стамбулу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ціни на відпочинок у Туреччині у вересні істотно знижуються.