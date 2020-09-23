Подорож на два континенти: що подивитися у Стамбулі цієї осені

Вибір напрямку для подорожі – відповідальний момент. Історія чи сучасність? Усамітнення або шум вечірок? Велике місто або відпочинок біля моря? Особливо гостро питання стоїть у 2020 році, коли відкритість кордонів піддалася серйозному перегляду, а тому планувати поїздку хочеться з особливою ретельністю.

Однак для всіх, хто хоче відкинути нав'язливе "або", є секретний варіант – Стамбул. Місто, що поєднує у собі все, включно навіть з континентами.

Про те, що подивитися в Стамбулі туристам та чим зайнятися під час подорожі до цього унікального древнього міста - у нашому матеріалі.

Повний спектр вражень

"Тут є все" - так часто думають туристи, що опинилися вперше в такому різному і величезному Стамбулі. І це дійсно так, але щоб пізнати місто на берегах Босфору в усіх його проявах, потрібні роки. Що ж робити, коли у вас в запасі лише кілька днів? Стамбул заманює всім, що тільки можна собі уявити!

Доторкнутися до історії можна, відвідавши такі місця стародавнього району Султанахмет: Блакитна мечеть Айя-Софія (Софійський собор, який цього літа став мечеттю), палац Топкапи, Цистерна Базиліка, Великий базар.

Фото: Айя-Софія - один з головних культурних та історичних символів Стамбула і всієї Туреччини (Олег Божко)

У Стамбулі багато й сучасних торгових центрів: вони цікаві не тільки вибором товарів, але і своєю архітектурою. Один з прикладів – Каньйон (Kanyon Mall), що нагадує величезний каньйон, де немов серед скель розташовані понад 150 магазинів, починаючи від найбільш доступних і закінчуючи найбільш преміальними брендами. В інших торгових центрах можна відшукати навіть океанаріуми, фонтани, клумби з безліччю квітів.

Візуальним враженням не поступаються гастрономічні. Чай в легендарному маленькому стаканчику, вулична їжа всіх видів і смаків, затишні кафе і розкішні ресторани – Стамбул дозволить знайти щось своє усім гурманам.

Фото: Гранд-базар або Великий базар - один з найбільших критих ринків не тільки в Стамбулі, але й у всьому світі (Олег Божко)

Діапазон цін – максимальний. Від близько 30-50 грн за дивовижний рибний сендвіч Балик экмек (Balık Ekmek) на припортовому ринку до цін з безліччю нулів у розкішному закладі з преміальним обслуговуванням і меню, що складається виключно з дивовиж.

Фото: Айя-Софія - інтер'єри унікального пам'ятника архітектури (Олег Божко)

Мегаполіс і курорт

Важливо пам'ятати, що Стамбул – це ще й місто біля моря. Звичайно, у 15-мільйонному мегаполісі з безліччю розваг про це можна встигнути забути. Однак робити цього не рекомендуємо. Набагато краще - вирушити в один з трьох гігантських аквапарків.

Від розважальних і галасливих закладів для всієї родини на кшталт Isfanbul або Aqua Club Dolphin, які вражають кількістю гірок і атракціонів, до розташованого біля моря Grand Aqua Marine, де можна просто відпочити під гарну музику у басейні, наповненому очищеною морською водою. Вибір - за відпочивальниками, але точно ясно, що знайти підходящий для себе варіант зможуть усі.

Що потрібно знати про місцевий транспорт

Місто на двох берегах Босфору – величезне, а тому в ньому доводиться думати про транспорт, якого тут багато.

Тут доступні три види метро, а ще й метробуси (автобуси, що мають окрему лінію руху), канатна дорога, пороми, автобуси, трамваї й Долмуши – щось на зразок українських маршруток.

Відпочивальникам тут вперше легко заплутатися, тому часто радять просто купити єдину карту ANONIM istanbulkart (вона коштує близько 25 грн), а потім поповнити її на потрібну кількість поїздок.

Така картка дозволяє не переживати про проїзд у більшості видів транспорту, крім, хіба що, маршрутів і екскурсійних автобусів.

Фото: Місцевий транспорт Стамбулу - дуже колоритний (Олег Божко)

Які заходи безпеки впроваджені в Туреччині восени

З 1 липня Туреччина відкрила в'їзд для українців без обов'язкового ПЛР-тестування і карантину, що значно скорочує число турбот для відпочивальників. Але в Туреччині туристам проводять часті вимірювання температури, треба носити маски в публічних місцях.

Варто пам'ятати й про правила перельоту до курортної країни. Наприклад, Туреччина заборонила провезення ручної поклажі, щоб уникнути скупчення людей при розміщенні речей на полицях літаків.

Про це варто пам'ятати, збираючи свій багаж – основні речі краще прибрати в велику валізу і здати (допускається вага до 23 кг), а найбільш необхідне покласти у дамську сумочку або чоловічий портфель, які дозволяється тримати при собі на борту.

Фото: Цікавих місць у Стамбулі - безліч (Олег Божко)

Правила обслуговування на борту теж змінилися. Їжу та напої можна замовити при реєстрації, не пізніше 32 годин до вильоту. Все просто: обираєте посадочне місце, а потім відразу ж замовляєте собі їжу з запропонованого меню.

У самому Стамбулі, звичайно, теж діють нові правила безпеки. Проте ми радимо у всьому бачити та переваги. Наприклад, екскурсії тепер проводяться для менших груп, а тому можна не тільки дізнатися все краще, але і зробити чудові фото без зайвих людей в кадрі, які часто так і хочуть зіпсувати знімок.

Фото: У Стамбулі ретельно стежать за дотриманням карантинних обмежень, а в деяких місцях туристам видають маски безкоштовно (Олег Божко)

Стамбул – це подорож відразу на два континенти за одним квитком. Можливість побачити кілька абсолютно різних історичних періодів в одному місті. Поєднати неможливе – ось що найкраще передає характер сонячного Стамбулу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ціни на відпочинок у Туреччині у вересні істотно знижуються.