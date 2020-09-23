Путешествие на два континента: что посмотреть в Стамбуле этой осенью

Выбор направления для путешествия – ответственный момент. История или современность? Уединение или шум вечеринок? Большой город или отдых у моря? Особенно остро вопрос стоит в 2020 году, когда открытость границ подверглась серьезному пересмотру, а потому планировать поездку хочется с особой тщательностью.

Однако для всех, кто хочет отбросить навязчивое "или", есть секретный вариант – Стамбул. Город, объединяющий в себе все, включая даже континенты.

О том, что посмотреть в Стамбуле туристам и чем заняться во время путешествия в этот уникальный древний город - в нашем материале.

Полный спектр впечатлений

"Здесь есть все" - так часто думают туристы, оказавшиеся впервые в таком разном и огромном Стамбуле. И это действительно так, но чтобы познать город на берегах Босфора во всех его проявлениях, потребуются годы. Что же делать, когда у вас в запасе только несколько дней? Стамбул заманивает всем, что только можно себе представить!

Прикоснуться к истории можно, посетив такие места древнего района Султанахмет: Голубая мечеть, Айя-София (Софийский собор, который этим летом стал мечетью), дворец Топкапы, Цистерна Базилика, Большой базар.

Фото: Айя-София - один из главных культурных и исторических символов Стамбула и всей Турции (Олег Божко)

В Стамбуле много и современных торговых центров: они интересны не только выбором товаров, но и своей архитектурой. Один из примеров – Каньон (Kanyon Mall), напоминающий огромный каньон, где словно среди скал расположены более 150 магазинов, начиная от самых доступных и заканчивая самыми премиальными брендами. В других торговых центрах можно отыскать даже океанариумы, фонтаны, клумбы с множеством цветов.

Визуальным впечатлениям не уступают гастрономические. Чай в легендарном маленьком стаканчике, уличная еда всех видов и вкусов, уютные кафе и роскошные рестораны – Стамбул позволит найти что-то свое всем гурманам.

Фото: Гранд-базар или Большой базар - один из крупнейших крытых рынков не только в Стамбуле, но и во всем мире (Олег Божко)

Диапазон цен – максимальный. От около 30-50 грн за удивительный рыбный сэндвич Балык экмек (Balık Ekmek) на припортовом рынке до цен со множеством нулей в роскошном заведении с премиальным обслуживанием и меню, состоящем сплошь из диковинок.

Фото: Айя-София - интерьеры уникального памятника архитектуры (Олег Божко)

Мегаполис и курорт

Важно помнить, что Стамбул – это еще и город у моря. Конечно, в 15-миллионном мегаполисе со множеством развлечений об этом можно успеть забыть. Однако делать этого не рекомендуем. Куда лучше - отправиться в один из трех гигантских аквапарков.

От развлекательных и шумных заведений для всей семьи вроде Isfanbul или Aqua Club Dolphin, которые поражают количеством горок и аттракционов, до расположенного у моря Grand Aqua Marine, где можно просто расслабиться под хорошую музыку в бассейне, наполненном очищенной морской водой. Выбор за отдыхающими, но точно ясно, что найти подходящий для себя вариант смогут все.

Что нужно знать о местном транспорте

Город на двух берегах Босфора – огромен, а потому в нем приходится думать о транспорте, которого здесь много.

Тут доступны три вида метро, а еще и метробусы (автобусы, имеющие отдельную линию движения), канатная дорога, паромы, автобусы, трамваи и Долмуши – что-то вроде украинских маршруток.

Отдыхающим здесь впервые легко запутаться, поэтому часто советуют просто купить единую карту ANONİM istanbulkart (она стоит около 25 грн), а затем пополнить ее на необходимое количество поездок.

Такая карта позволяет не переживать о проезде в большинстве видов транспорта, кроме, разве что, маршруток и экскурсионных автобусов.

Фото: Местный транспорт Стамбула - очень колоритный (Олег Божко)

Какие меры безопасности внедрены в Турции осенью

С 1 июля Турция открыла въезд для украинцев без обязательного ПЦР-тестирования и карантина, что значительно сокращает число забот для отдыхающих. Но в Турции туристам проводят частые измерения температуры, надо носить маски в публичных местах.

Стоит помнить и о правилах перелета в курортную страну. Например, Турция запретила провоз ручной клади, чтобы избежать скопления людей при размещении вещей на полках самолетов.

Об этом стоит помнить, собирая свой багаж – основные вещи лучше убрать в большой чемодан и сдать (допускается вес до 23 кг), а самое необходимое положить в дамскую сумочку или мужской портфель, которые разрешается держать при себе на борту.

Фото: Интересных мест в Стамбуле - множество (Олег Божко)

Правила обслуживания на борту тоже изменились. Еду и напитки теперь можно заказать при регистрации, не позднее 32 часов до вылета. Все просто: выбираете посадочное место, а потом сразу же заказываете себе еду из предложенного меню.

В самом Стамбуле, конечно, тоже действуют новые правила безопасности. Однако мы советуем во всем видеть и преимущества. Например, экскурсии теперь проводятся для меньших групп, а потому можно не только узнать все получше, но и сделать отличные фото без лишних людей в кадре, которые часто так и норовят испортить снимок.

Фото: В Стамбуле тщательно следят за соблюдением карантинных ограничений, а в некоторых местах туристам выдают маски бесплатно (Олег Божко)

Стамбул – это путешествие сразу на два континента по одному билету. Возможность увидеть несколько совершенно разных исторических периодов в одном городе. Совместить невозможное – вот что лучше всего передает характер солнечного Стамбула.

Напомним, ранее мы писали, что цены на отдых в Турции в сентябре существенно снижаются.