Порожні літаки. Мільйони росіян цього літа позбудуться можливості подорожувати

Найбільше туристів не поїде до Туреччини та Німеччини

Європа очікує втрати понад 3 млн російських туристів цього року. Такі цифри озвучили, виходячи з кількості місць, запланованих на прибуваючих рейсах у період з лютого по серпень 2022 року.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільне видання travelbizmonitor.com.

Згідно з даними Statista, найбільше російських туристів втратить Туреччина. Там недорахуються майже два мільйони громадян країни-окупанта. За Туреччиною слідує Узбекистан: цього року туди не приїде більше 800 000 російських туристів. До списку країн, що втратили значну кількість гостей з РФ, входять Об'єднані Арабські Емірати (781 272), Таджикистан (726 899) та Вірменія (563 199).

Які країни Європи залишаться без туристів з РФ

Цього літа туристи з РФ також будуть набагато рідше їздити до Європи. Головна причина - закрите небо ЄС для цивільної авіації.

Німеччина прийме на 552 910 менше російських туристів. Другою державою-членом Євросоюзу, де чекають зниження числа туристів з Росії, стане Греція. За даними Statista, 303 843 місця на авіабортах в цьому напрямку залишаться незаповненими.

Фото: Безліч туристів з РФ цього літа не поїдуть до Туреччини, ОАЕ, Німеччини та інших країн (unsplash.com)

Найбільше туристів з РФ з усіх європейських країн не приїде на Кіпр- одне з улюблених місць росіян, куди ті стабільно навідувалися до повномасштабного вторгнення в Україну.

Влада Кіпру очікує лише 20% від колишніх обсягів туристичного ринку, який щороку заповнюють росіяни.

"За нашими оцінками, цього року ми розраховували прийняти один мільйон туристів з України та Росії. Вони становили близько 20-25% туристичного ринку Кіпру. Питання в тому, коли закінчиться криза. Якщо через місяць, то ми вийдемо з нього неушкодженими. Якщо це довше, то все буде гірше", — зазначив міністр фінансів Константінос Петрідес.

Тим часом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну туроператори залишилися винні туристам мільярди рублів за тури, які не відбулися.