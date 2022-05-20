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Порожні літаки. Мільйони росіян цього літа позбудуться можливості подорожувати

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П'ятниця 20 травня 2022 07:30
Порожні літаки. Мільйони росіян цього літа позбудуться можливості подорожувати Фото: Туристи у Франції (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Найбільше туристів не поїде до Туреччини та Німеччини

Європа очікує втрати понад 3 млн російських туристів цього року. Такі цифри озвучили, виходячи з кількості місць, запланованих на прибуваючих рейсах у період з лютого по серпень 2022 року.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на профільне видання travelbizmonitor.com.

Згідно з даними Statista, найбільше російських туристів втратить Туреччина. Там недорахуються майже два мільйони громадян країни-окупанта. За Туреччиною слідує Узбекистан: цього року туди не приїде більше 800 000 російських туристів. До списку країн, що втратили значну кількість гостей з РФ, входять Об'єднані Арабські Емірати (781 272), Таджикистан (726 899) та Вірменія (563 199).

Які країни Європи залишаться без туристів з РФ

Цього літа туристи з РФ також будуть набагато рідше їздити до Європи. Головна причина - закрите небо ЄС для цивільної авіації.

Німеччина прийме на 552 910 менше російських туристів. Другою державою-членом Євросоюзу, де чекають зниження числа туристів з Росії, стане Греція. За даними Statista, 303 843 місця на авіабортах в цьому напрямку залишаться незаповненими.

Порожні літаки. Мільйони росіян цього літа позбудуться можливості подорожувати

Фото: Безліч туристів з РФ цього літа не поїдуть до Туреччини, ОАЕ, Німеччини та інших країн (unsplash.com)

Найбільше туристів з РФ з усіх європейських країн не приїде на Кіпр- одне з улюблених місць росіян, куди ті стабільно навідувалися до повномасштабного вторгнення в Україну.

Влада Кіпру очікує лише 20% від колишніх обсягів туристичного ринку, який щороку заповнюють росіяни.

"За нашими оцінками, цього року ми розраховували прийняти один мільйон туристів з України та Росії. Вони становили близько 20-25% туристичного ринку Кіпру. Питання в тому, коли закінчиться криза. Якщо через місяць, то ми вийдемо з нього неушкодженими. Якщо це довше, то все буде гірше", — зазначив міністр фінансів Константінос Петрідес.

Тим часом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну туроператори залишилися винні туристам мільярди рублів за тури, які не відбулися.

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