ru ua
Пт, 20 мая News Daily Lite Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Обзоры
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пустые самолеты. Миллионы россиян этим летом лишатся возможности путешествовать

Новина українською →
Пятница 20 мая 2022 07:30
Пустые самолеты. Миллионы россиян этим летом лишатся возможности путешествовать Фото: Туристы во Франции (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Больше всего туристов не поедет в Турцию и Германию

Европа ожидает потери более 3 млн российских туристов в этом году. Такие цифры озвучили, исходя из количества мест, запланированных на прибывающих рейсах в период с февраля по август 2022 года.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильное издание travelbizmonitor.com.

Согласно данным Statista, больше всего российских туристов потеряет Турция. Там недосчитаются почти два миллиона граждан страны-оккупанта. За Турцией следует Узбекистан: в этом году туда не приедет более 800 000 российских туристов. В список стран, потерявших значительное количество гостей из РФ, входят Объединенные Арабские Эмираты (781 272), Таджикистан (726 899) и Армения (563 199).

Какие страны Европы останутся без туристов из РФ

Этим летом туристы из РФ также будут намного реже ездить в Европу. Главная причина - закрытое небо ЕС для гражданской авиации.

Германия примет на 552 910 меньше российских туристов. Вторым государством-членом Евросоюза, где ждут снижения числа туристов из России, станет Греция. По данным Statista, 303 843 места на авиабортах в этом направлении останутся незаполненными.

Пустые самолеты. Миллионы россиян этим летом лишатся возможности путешествовать

Фото: Множество туристов из РФ этим летом не поедут в Турцию, ОАЭ, Германию и другие страны (unsplash.com)

Больше всего туристов из РФ из всех Европейских стран не приедет на Кипр - одно из любимых мест россиян, куда те стабильно наведывались до полномасштабного вторжения в Украину.

Власти Кипра ожидают лишь 20% от былых объемов туристического рынка, который ежегодно заполняои россияне.

"По нашим оценкам, в этом году мы рассчитывали принять один миллион туристов из Украины и России. Они составляли около 20-25% туристического рынка Кипра. Вопрос в том, когда закончится кризис. Если через месяц, то мы выйдем из него невредимыми. Если это дольше, то все будет хуже", — отметил министр финансов Константинос Петридес.

Тем временем после полномасштабного вторжения России в Украину туроператоры остались должны туристам миллиарды рублей за туры, которые не состоялись.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Европа Санкции Туризм
Отдых в Украине
Мнения
Катерина Таран
Выстояло в оккупации. Малоизвестное село на Киевщине, которое пытались захватить семь раз
Катерина Таран
специально для РБК-Украина
Людмила Жукова
"Свет есть даже в темные времена": как Венгрия стала временным домом для моей семьи в разгар войны
Людмила Жукова
редактор ленты новостей Styler
Надежда Макаренко
Новая страница. Как война изменит путешествия по Украине после победы над врагом
Надежда Макаренко
основательница туристических проектов Travel Ukraine & Travel Designer
Ольга Орехова
В оккупации с первого дня. Как переживает войну заповедник Аскания-Нова на Херсонщине
Ольга Орехова
журналист проекта "Travel"
Все мнения