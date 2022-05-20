Пустые самолеты. Миллионы россиян этим летом лишатся возможности путешествовать

Больше всего туристов не поедет в Турцию и Германию

Европа ожидает потери более 3 млн российских туристов в этом году. Такие цифры озвучили, исходя из количества мест, запланированных на прибывающих рейсах в период с февраля по август 2022 года.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильное издание travelbizmonitor.com.

Согласно данным Statista, больше всего российских туристов потеряет Турция. Там недосчитаются почти два миллиона граждан страны-оккупанта. За Турцией следует Узбекистан: в этом году туда не приедет более 800 000 российских туристов. В список стран, потерявших значительное количество гостей из РФ, входят Объединенные Арабские Эмираты (781 272), Таджикистан (726 899) и Армения (563 199).

Какие страны Европы останутся без туристов из РФ

Этим летом туристы из РФ также будут намного реже ездить в Европу. Главная причина - закрытое небо ЕС для гражданской авиации.

Германия примет на 552 910 меньше российских туристов. Вторым государством-членом Евросоюза, где ждут снижения числа туристов из России, станет Греция. По данным Statista, 303 843 места на авиабортах в этом направлении останутся незаполненными.

Фото: Множество туристов из РФ этим летом не поедут в Турцию, ОАЭ, Германию и другие страны (unsplash.com)

Больше всего туристов из РФ из всех Европейских стран не приедет на Кипр - одно из любимых мест россиян, куда те стабильно наведывались до полномасштабного вторжения в Украину.

Власти Кипра ожидают лишь 20% от былых объемов туристического рынка, который ежегодно заполняои россияне.

"По нашим оценкам, в этом году мы рассчитывали принять один миллион туристов из Украины и России. Они составляли около 20-25% туристического рынка Кипра. Вопрос в том, когда закончится кризис. Если через месяц, то мы выйдем из него невредимыми. Если это дольше, то все будет хуже", — отметил министр финансов Константинос Петридес.

Тем временем после полномасштабного вторжения России в Украину туроператоры остались должны туристам миллиарды рублей за туры, которые не состоялись.