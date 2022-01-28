"Марна трата часу". Клієнти української авіакомпанії не можуть повернути гроші за квитки

Після згортання всіх рейсів нової авіакомпанії Air Ocean залишилися пасажири, які купили квитки, але не встигли полетіти. Зараз клієнти скаржаться: їм не вдається повернути гроші, хоча за законом передбачена компенсація.

Юристи ж пояснюють, що складнощі виникають через невідомість, в якому стані сама авіакомпанія – чи будуть відновлені польоти або оголошено про банкрутство.

На що можуть розраховувати пасажири в такій ситуації і як уникнути подібних ризиків в майбутньому – в матеріалі TRAVEL РБК-Україна.

"Порадили судитися і відключили телефон"

Новий перевізник Air Ocean з'явився на ринку внутрішніх українських напрямках 21 листопада 2021 року, а вже 15 січня 2022 року компанія різко припинила польоти з поясненням, що нові літаки в її парк надходять із запізненням, а ті, що вже надійшли, треба відправити на техобслуговування, пише профільне видання Turprofi.com.

Фото: Нова авіакомпанія виконувала рейси тільки по Україні (pixabay.com)

Тепер пасажири не можуть повернути гроші за квитки на рейси, які були заплановані на скасовані дати.

"З моменту скасування рейсів Air Ocean пройшло 10 днів. 15 січня я мав летіти з Києва до Львова, а 17-го — назад. У ніч з 14 на 15 січня, за 10 годин до вильоту, прийшло повідомлення, що всі рейси скасовані", - розповів один з пасажирів Олексій Кукоба.

Він втратив два квитки вартістю близько 4 тисяч гривень, а також - 500 євро можливої компенсації, яка передбачена в таких випадках за законом.

"Відразу ж подзвонив їм - запропонували судитися. Зараз контактний номер вимкнений, на електронні листи не відповідають. Який алгоритм повернення, куди звертатися?",- цікавиться він.

Пізніше Олексію Кукобі прийшло повідомлення від авіакомпанії, що повернення його грошей знаходиться в компетенції операційного відділу, фахівці якого докладають максимум зусиль для прискорення процесу.

Фото: Пасажири в аеропорту (РБК-Україна/Віталій Носач)

Що робити пасажирам, яким скасували рейси

Експерти авіагалузі вважають, що в ситуації, коли авіакомпанія різко згортає всі польоти, клієнти мало що можуть зробити для повернення коштів.

"Робити якісь дії можна, якщо компанія має активи і банківський рахунок з грошима. Air Ocean такого враження не справляє. Вимагати і скаржитися в цьому випадку — марна трата часу. Пасажири, купуючи квитки, повинні були розуміти і приймати ризики - а поведінка авіакомпанії з відкриттям / закриттям рейсів говорила сама за себе",- сказав виданню партнер юридичної фірми "Анте" Андрій Гук.

Фото: Аеропорт у Льовові (facebook.com/lvivinternationalairport)

При цьому на сьогоднішній день немає точного розуміння, що відбувається з авіакомпанією Air Ocean, зазначив адвокат з авіаційного права Сергій Козирєв:

"Це або тимчасове припинення польотів для подальшого відновлення (саме так зазначено на сайті перевізника), або підготовка до процедури банкрутства і повного припинення перевезень".

"Закон на боці пасажира - повинні повернути гроші і виплатити компенсацію", - юрист

Сергій Козирєв звертає увагу, що закон на боці пасажира, якщо рейс скасували за 14 днів до вильоту. При цьому авіакомпанія не буде здійснювати ніяких виплат без подачі юридично обґрунтованої претензії.

"Необхідно зібрати всі наявні перевізні документи і разом з юридично обґрунтованою претензією направити їх в авіакомпанію. Крім повернення коштів за квитки, пасажиру передбачена компенсація за скасування рейсу в розмірі 250 євро за кожного пасажира", – пояснив експерт.

Але, за його словами, поки лише один пасажир цієї авіакомпанії звернувся в його компанію за допомогою, щоб повернути гроші за квитки і отримати компенсацію за скасування.

Тим часом, згідно з реєстром юридичних осіб, компанія поки не перебуває в процесі припинення діяльності, розмір статутного фонду - 100 000 гривень. Кількість квитків, які встигла продати Air Ocean і їх загальна вартість невідомі. Основна маса квитків, які придбали пасажири, продавалася за ціною від 800 гривень.

Фото: Літак авіакомпанії Air Ocean Airlines (facebook.com/airocean.airlines)

Що відомо про компанію, яка "політала" 2 місяці

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines, яка була створена в 2021 році і яка розвивала внутрішні рейси, 15 січня різко оголосила про зупинку всіх польотів.

Таке рішення в компанії пояснили тим, що поставка нових літаків затримується, а на вже отриманих авіалайнерах Ан-148 потрібно провести планове технічне обслуговування.

В авіакомпанії Air Ocean Airlines почали здійснювати регулярні рейси 21 листопада 2021 року — літали на 10-річних комфортних регіональних літаках Ан-148, які перегнали з Росії.

Мережа маршрутів була великою - з Києва можна було полетіти до Львова, Чернівців, Харкова, Запоріжжя, зі Львова - до Запоріжжя та Харкова. Авіакомпанія пропонувала повний сервіс з багажем і харчуванням. Стандартна ціна починалася від 1500 гривень, а найдешевші квитки коштували від 800 грн.

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