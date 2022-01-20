ПЛР-тести скасовуються. Туристам буде значно простіше вирушити у мандрівку до Швеції

Для поїздки у Швецію більше не потрібні негативні результати COVID-тестів.
У Швеції від 21 січня 2022 року скасовують вимогу проходити тестування на коронавірус для в'їзду до країни. Раніше на кордоні вимагали показати негативний результат COVID-тесту. Про це йдеться на сайті уряду Швеції.
Так, країна повертається до правил в’їзду, встановлених до 28 грудня 2021 року.
До цього часу для в'їзду в країну COVID-тест не був потрібний. З поширенням нового штаму "Омікрон" МОЗ Швеції вважає неефективними тести, які роблять за 48 годин до прильоту. Відтак уряд вирішив зняти з туристів цю умову, яка діяла з 28 грудня 2021 року.
Наразі у країні діють посилені заходи безпеки. Швеція ухвалила тимчасовий закон про пандемію та запровадила нові карантинні обмеження.
Відтепер у масових заходах у приміщенні можуть брати участь не більше 50 осіб без щеплень, але лише за умови надання сидячих місць. Учасники мають бути згруповані у компанії не більше 8 осіб, зберігаючи дистанцію між групами щонайменше один метр. На заходах, де кількість учасників понад 50 осіб, вимагатимуть довідки про щеплення.
Заборонено в’їзд до Королівства Швеція для громадян України (які проживають в Україні) без наявності цифрового COVID-сертифікату про вакцинацію та негативного результату COVID-тесту.
З 28 грудня 2021 року під час в’їзду до Швеції для громадян, які не мають дозволу на проживання у Швеції, обов’язковою вимогою є наявність також негативного COVID-тесту, зробленого за 48 годин до прибуття. Всі мандрівники, які прибувають з країн поза меж ЄС та мають підтвердження повного курсу вакцинації (COVID-сертифікат) додатково мають надати негативний результат COVID-тесту.
Фото: У Швеції діють посилені заходи безпеки проти COVID-19 (unsplash.com/peter-ivey-photography)
Перетин кордону невакцинованих проти COVID-19 громадян України дозволяється за наявності негативного ПЛР-тесту (тесту на антиген, LAMP, TMA), зробленого за 48 годин до в’їзду у Швецію (рахується час з моменту здачі біологічного матеріалу) та які підпадають під виключення:
Від 20.09.2021 Швеція визнає видані в Україні цифрові сертифікати вакцинації проти COVID-19, які можуть бути перевірені та підтверджені такими ж технічними можливостями, які використовуються для підтвердження цифрових сертифікатів ЄС.
Швеція визнає видані в Україні міжнародні цифрові сертифікати вакцинації проти COVID-19, сформовані у мобільному додатку "Дія" (з QR кодом) або його паперовий аналог (з QR кодом).
Швеція визнає вакцини, затверджені згідно з постановою (ЄС) 726/2004, або дозволені ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях.
Перелік вакцин, схвалених Швецією:
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Європі через нову хвилю COVID посилюють правила.