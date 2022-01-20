ПЛР-тести скасовуються. Туристам буде значно простіше вирушити у мандрівку до Швеції

У Швеції від 21 січня 2022 року скасовують вимогу проходити тестування на коронавірус для в'їзду до країни. Раніше на кордоні вимагали показати негативний результат COVID-тесту. Про це йдеться на сайті уряду Швеції.

Так, країна повертається до правил в’їзду, встановлених до 28 грудня 2021 року.

До цього часу для в'їзду в країну COVID-тест не був потрібний. З поширенням нового штаму "Омікрон" МОЗ Швеції вважає неефективними тести, які роблять за 48 годин до прильоту. Відтак уряд вирішив зняти з туристів цю умову, яка діяла з 28 грудня 2021 року.

Наразі у країні діють посилені заходи безпеки. Швеція ухвалила тимчасовий закон про пандемію та запровадила нові карантинні обмеження.

Відтепер у масових заходах у приміщенні можуть брати участь не більше 50 осіб без щеплень, але лише за умови надання сидячих місць. Учасники мають бути згруповані у компанії не більше 8 осіб, зберігаючи дистанцію між групами щонайменше один метр. На заходах, де кількість учасників понад 50 осіб, вимагатимуть довідки про щеплення.

Які правила в'їзду до Швеції діють для українців сьогодні

Заборонено в’їзд до Королівства Швеція для громадян України (які проживають в Україні) без наявності цифрового COVID-сертифікату про вакцинацію та негативного результату COVID-тесту.

З 28 грудня 2021 року під час в’їзду до Швеції для громадян, які не мають дозволу на проживання у Швеції, обов’язковою вимогою є наявність також негативного COVID-тесту, зробленого за 48 годин до прибуття. Всі мандрівники, які прибувають з країн поза меж ЄС та мають підтвердження повного курсу вакцинації (COVID-сертифікат) додатково мають надати негативний результат COVID-тесту.

Фото: У Швеції діють посилені заходи безпеки проти COVID-19 (unsplash.com/peter-ivey-photography)

Перетин кордону невакцинованих проти COVID-19 громадян України дозволяється за наявності негативного ПЛР-тесту (тесту на антиген, LAMP, TMA), зробленого за 48 годин до в’їзду у Швецію (рахується час з моменту здачі біологічного матеріалу) та які підпадають під виключення:

мають дозвіл на проживання у Швеції;

мають національну візу (типу D) Швеції;

мають документально підтверджений сімейний зв’язок (подружжя, цивільні партнери, діти) з громадянином Швеції, громадянином іншої країни ЄЕП, іноземним громадянином, який має дозвіл на проживання або національну візу (типу D) у Швеції чи іншій країні ЄЕП;

в’їжджають до Швеції з метою навчання (студенти, які мають посвідку на проживання для навчання, а також ті, хто повинен навчатися у Швеції менш як три місяців, і не потребує посвідки на проживання);

сезонні робітники у сільськогосподарському, лісовому та садівничому секторах, які мають дозволи на роботу у Швеції та можуть документально підтвердити мету подорожі;

є висококваліфікованими фахівцями (якщо їх робота не може бути відкладеною або здійснена дистанційно);

подорожують з невідкладних сімейних причин (народження, смерть, раптова хвороба або нещасний випадок у сім’ї, що вимагає присутності у Швеції);

виконують особливі функції (медичні співробітники; особи, які здійснюють перевезення вантажів і товарів; моряки; представники міжнародних організацій);

особи, які в’їжджають на офіційне запрошення державної установи Швеції.

Від 20.09.2021 Швеція визнає видані в Україні цифрові сертифікати вакцинації проти COVID-19, які можуть бути перевірені та підтверджені такими ж технічними можливостями, які використовуються для підтвердження цифрових сертифікатів ЄС.

Швеція визнає видані в Україні міжнародні цифрові сертифікати вакцинації проти COVID-19, сформовані у мобільному додатку "Дія" (з QR кодом) або його паперовий аналог (з QR кодом).

Швеція визнає вакцини, затверджені згідно з постановою (ЄС) 726/2004, або дозволені ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях.

Перелік вакцин, схвалених Швецією:

Comirnaty (vaccine BioNtech Tozinameran)Pfizer;

Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna);

Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca);

COVID-19 vaccine Janssen;

COVID-19 vaccine AstraZeneca/SKBio;

COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccine);

COVID-19 vaccine BIBP/Sinopharm;

CoronaVac (COVID-19 vaccin Sinovac).

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Європі через нову хвилю COVID посилюють правила.