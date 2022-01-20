ПЦР-тесты отменяются. Туристам будет гораздо проще отправится в путешествие в Швецию

Для поездки в Швецию больше не требуются отрицательные результаты COVID-тестов.
В Швеции от 21 января 2022 года отменяют требование проходить тестирование на коронавирус для въезда в страну. Ранее на границе потребовали показать отрицательный результат COVID-теста. Об этом говорится на сайте правительства Швеции.
Да, страна возвращается к правилам въезда, установленным до 28 декабря 2021 года.
До сих пор для въезда в страну COVID-тест не требовался. С распространением нового штамма "Омикрон" Минздрав Швеции считает неэффективными тесты, которые проходят за 48 часов до прилета. Следовательно, правительство решило снять с туристов это условие, которое действовало с 28 декабря 2021 года.
В настоящее время в стране действуют усиленные меры безопасности. Швеция приняла временный закон о пандемии и ввела новые карантинные ограничения.
Отныне в массовых мероприятиях в помещении могут участвовать не более 50 человек без прививок, но только при предоставлении сидячих мест. Участники должны быть сгруппированы в компании не более 8 человек, сохраняя дистанцию между группами не менее 1 метра. На мероприятиях, где количество участников более 50 человек, потребуют справки о прививках.
Запрещен въезд в Королевство Швеция для граждан Украины (населяющих в Украине) без наличия цифрового COVID-сертификата о вакцинации и отрицательного результата COVID-теста.
С 28 декабря 2021 г. во время въезда в Швецию для граждан, не имеющих разрешения на проживание в Швеции, обязательным требованием является наличие также отрицательного COVID-теста, сделанного за 48 часов до прибытия. Все путешественники, прибывающие из стран за пределами ЕС и имеющие подтверждение полного курса вакцинации (COVID-сертификат), дополнительно должны предоставить отрицательный результат COVID-теста.
Пересечение границы невакцинированных против COVID-19 граждан Украины разрешается при наличии отрицательного ПЦР-теста (теста на антиген, LAMP, TMA), сделанного за 48 часов до въезда в Швецию (считается время с момента сдачи биологического материала) и подпадающих под исключение:
С 20.09.2021 Швеция признает выданные в Украине цифровые сертификаты вакцинации против COVID-19, которые могут быть проверены и подтверждены такими же техническими возможностями, которые используются для подтверждения цифровых сертификатов ЕС.
Швеция признает выданные в Украине международные цифровые сертификаты вакцинации против COVID-19, сформированные в мобильном приложении "Дия" (с QR кодом) или его бумажный аналог (с QR кодом).
Швеция признает вакцины, утвержденные в соответствии с постановлением (ЕС) 726/2004, или разрешенные ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.
Список вакцин, одобренных Швецией:
Напомним, ранее мы писали, что в Европе из-за новой волны COVID ужесточают правила.