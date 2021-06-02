Альтернатива Туреччині: скільки коштують тури в Туніс на початку літа

Які правила в'їзду в країну почали діяти в червні

У Тунісі скасували обов'язковий карантин для пасажирів, які прибувають в країну регулярними рейсами. Також окремим категоріям мандрівників більше не потрібно здавати ПЛР-тест на COVID.

Нові вимоги до в'їзду набрати чинності з 1 червня і застосовуються до повністю вакцинованих мандрівників або тих, у кого був позитивний результат тесту на COVID мінімум за шість тижнів до дати в'їзду.

Всі інші мандрівники старші 12 років повинні пред'явити негативний результат ПЛР-тесту з QR-кодом, зроблений за 72 години до поїздки в Туніс, і самоізолюватися на сім днів.

Новини про нові правила в'їзду з'явилися після того, як була оголошена програма вакцинації туристичного персоналу Тунісу. Це пов'язано з рішенням уряду зробити туризм пріоритетною галуззю.

Програма застосовуватиметься до персоналу, який постійно працює в готелях, ресторанах, туристичних агентствах, музеях та археологічних пам'ятках, а також до туристичних гідів та інших співробітників, які безпосередньо контактують з туристами.

Хто звільняється від самоізоляції

Туристам з України, які прибувають в Туніс з туристичною метою чартерними або регулярними авіарейсами (за наявності туристичного ваучера, що включає переліт, трансфер і проживання в готелі), дозволений в'їзд з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до посадки.

Фото: Туристи в Тунісі (pixabay.com)

Після прибуття, як і раніше, будуть проводитися експрес-тести, а в разі позитивного результату туриста помістять в карантин в спеціалізованих центрах. Перед вильотом в Туніс потрібно зареєструватися на сайті.

Для поїздки в Туніс українські громадяни повинні оформити візи. Спрощений візовий режим діє тільки для туристів, які прибувають у складі організованих туристичних груп чартерними або регулярними авіарейсами. Оскільки в Україні немає посольства цієї країни, для оформлення віз необхідно звертатися в посольство Тунісу у Варшаві.

Тури в курортну країну вже є у продажу

Заплановані на другу половину вильоти на курорти Тунісу не відбулися через суворі карантинні правила. Експерти в коментарях РБК-Україна прогнозували початок чартерних рейсів в курортну країну в другій половині червня.

Туніс дійсно спростив правила в'їзду для туристів, підтверджує РБК-Україна глава асоціації туристичних агентств Павло Григораш.

"Вже зараз є прямі чартерні рейси з України в Монастір і на острів Джерба. Тури доступні у продажу, але поки говорити про масовість рано. Традиційно Туніс у наших громадян має менший попит у порівнянні з Туреччиною і Єгиптом", - зазначає фахівець.

Фото: Туристам дозволено відпочивати в складі груп (pixabay.com)

Купити квиток в Туніс: скільки коштує переліт

Судячи з даних, доступних на сайті компанії "Авіачартер", рейси на острів Джерба заплановані на літо двічі на тиждень - щопонеділка і п'ятницях. У Монастір - три рази на тиждень: щопонеділка, середах і п'ятницях.

При самостійних перельотах, бронюючи квиток без покупки пакетного туру, переліт на одного туриста в Монастір з Києва і назад обійдеться в 7,7-13,5 тисяч гривень на дати в липні.

Які ціни на Тури в Туніс влітку

Бронювати тури в курортну країну замість покупки окремого перельоту - набагато вигідніше. Вартість турів в Туніс на червень-серпень - невисока. Так відбувається тому, що попит на цей напрямок поки залишає бажати кращого, кажуть РБК-Україна в українських турфірмах. З цієї причини ціни на тури в Туніс залишаються на рівні Туреччини та Єгипту.

Фото: Море в Тунісі (booking.com)

У мережі турагентств "Поїхали з нами" можна знайти путівку в чотирьохзірковий готель Монастіра з прямим перельотом з Києва всього за 19 100 гривень на двох на 7 ночей з типом харчування "все включено".

У компанії "Farvater" є в наявності тури на острів Джерба в Тунісі. Наприклад, путівку на 7 ночей для двох туристів в тризірковий готель острова з харчуванням "все включено" пропонується за ціною від 24 700 гривень.

"APLtravel" пропонує тури в Туніс за ціною від 21 тисячі гривень за двох. Так, путівка в тризірковий готель Монастіра на 9 ночей з аналогічним типом харчування і перельотом в обидві сторони коштує 21 274 гривні на двох.

Нагадаємо, ми писали про кращі країни для комфортної відпустки в червні.

Також ми повідомляли, що Туреччина оновила правила в'їзду для українців з 1 червня.