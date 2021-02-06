Без ПЛР-тестів та карантину: всі особливості поїздки до колоритної пляжної країни

Пандемія, карантини та локдауни в різних країнах не можуть зупинити життя і бажання людей подорожувати. Багатьом доводиться обирати з обмеженої кількості відкритих нині країн свій напрямок. Їх мало, але всі вони дуже різноманітні.

Для відпочинку на пляжі зараз відкриті Мальдіви та Домінікана, для відвідувань історичних місць - Стамбул, для розваг - Дубай. Але є й країна, яка завдяки багатству історії та різноманіття пляжного відпочинку абсолютно не схожа на жодну іншу.

Чічен-Іца, піраміди Сонця й Місяця, Канкун, Мехіко, Акапулько, Рив'єра Майя - це все Мексика. Країна посідає друге місце у світі за кількістю природних екосистем, монументів, парків та заповідників.

Про існування шоколаду, перцю чилі та кукурудзи світ дізнався завдяки саме Мексиці.

Фото: Панорама міста Гуанахауто в Мексиці (pixabay.com)

Наприклад, коли іспанський конкістадор Ернан Кортес прибув до Мексики, його прийняли як бога та піднесли йому священний напій какао. Тому не дивно, що мандрівники з усього світу вибирають цю країну насамперед для того, щоб отримати яскраві емоції. Розглянемо головні особливості та правила поїздки до Мексики для українських туристів.

Особливості в'їзду до Мексики сьогодні

Мексика не потребує від туристів ПЛР-тестів. Віза оформлюється онлайн. QR-код щодо COVID треба отримати за 24 години до прибуття. Зручно й те, що регулярні рейси до Мексики виконують кілька авіакомпаній – Turkish Airlines та Lufthansa. Отже, що треба знати туристам перед поїздкою?

Кордони Мексики відкриті для туризму у 2021 році;

Мексика не вимагає тесту на COVID для в'їзду;

В країні не потрібно перебувати на карантині по прильоту;

Піраміди, парки, півострів Юкатан, Канкун, Рив’єра Майя, Тулум і штат Чиапас відкриті для відвідування;

У Мехіко сіті на цей час до 14 лютого 2021 року триває карантин (кожні два тижні приймається рішення про зняття або продовження карантину). Зараз там закриті музеї, піраміди та інші пам’ятки. Завантаження готелів та ресторанів дозволяється на рівні 30% від загальної кількості місць. Ресторани працюють до 18.00.

Фото: Пляжний відпочинок у Мексиці (pixabay.com)

При в’їзді до країни необхідно мати всі документи в роздрукованому вигляді: ваучери, авіаквитки, електронну візу. Можна мати при собі кошти, але не більше 10 000 доларів на людину.

Готелі в таких локаціях як Канкун, Рив'єра Майя та Тулум працюють із завантаженням 50%. Ресторани відкриті без обмежень за часом. Багато готелів, таких як Iberostar, Hyatt, Каталонія, Fairmont Mayakoba, Chable Maroma, Fiesta Americana та інші, пропонують у якості бонусів безкоштовні ночівлі.

Мексика – колоритна та комфортна для відпусток країна, яка навіть під час пандемії розширює можливості для туристів. Не пропустіть можливості насолодитися яскравим відпочинком, який запам’ятається надовго!

Нагадаємо, раніше ми писали про тонкощі поїздки на Мальдіви під час пандемії.