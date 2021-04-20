Не тільки ПЛР-тест. У посольстві розповіли, як Італія буде спрощувати правила в'їзду

Подорожей до Італії давно чекає значна частина українських туристів. Але сьогодні поїздки в цю країну з метою туризму з держав, що не входять в ЄС, суворо обмежені.

На останній прес-конференції, яка пройшла 16 квітня, уряд Італії не оприлюднив нових планів про те, як будуть пом'якшувати обмеження для туристів з інших країн. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Великі плани: коли Італія відкриється для українців".

Але сьогодні в уряді Італії продовжують обговорювати поступове відновлення туристичного бізнесу країни. У тому числі розглядаються можливі варіанти відкриття кордонів для іноземних туристів.

В'їзд в країну з 2 червня будуть спрощувати для тих, хто пройшов вакцинацію від COVID. Про це розповіли у відповіді на запит РБК-Україна в посольстві України в Італії.

"Мова йде про можливості відкриття кордонів Італії, починаючи з 2 червня цього року, для вже вакцинованих громадян ЄС, а не на умовах ПЛР-тестування, як це було зроблено в інших країнах. З цією метою італійська сторона бере активну участь в обговоренні на рівні ЄС можливості введення загальноєвропейського "Digital Green Pass", який був представлений Європейською комісією у березні цього року", — уточнив РБК-Україна посол України в Італійській Республіці Ярослав Мельник.

Фото: Посол України в Італійській Республіці Ярослав Мельник (facebook.com/ukrembassyitaly)

За його словами, активну позицію по введенню в Італії так званого "сертифіката вакцинації" підтримує прем'єр-міністр країни Маріо Драгі. Він виступив за якнайшвидше введення в Італії "Digital Green Pass" з метою відновлення туризму для громадян інших країн.

"Питання про правила в'їзду іноземців з країн поза ЄС в Італії та інших держав ЄС регулюються постановами італійського уряду на основі спільної позиції та документів ЄС з цього питання", — зазначив Ярослав Мельник.

Він підкреслив, що рішення по в'їзду до Італії іноземців за наявності вказаного Digital Green Pass" будуть прийматися спільно з ЄС і відповідно до епідеміологічної ситуації в країні.

Фото: В'їзд в Італію для туристів з більшості країн поки обмежений (pixabay.com)

"За результатами рішень італійського уряду про умови в'їзду в країну з туристичною метою вакцинованих осіб з країн поза ЄС, в тому числі з України, посольство в офіційному порядку буде інформувати відповідні українські органи державної влади й громадян України", — розповів виданню дипломат.

Які правила в'їзду в Італію сьогодні

За даними сайту українського МЗС tripadvisor.mfa.gov.ua, туристам їхати в Італію поки не можна. Виняток становлять окремі категорії громадян, які доведуть важливість поїздки в країну. Приміром, власники посвідки на проживання в Італії, і ті, хто в'їжджає з питань охорони праці, здоров'я та інших питань "абсолютної необхідності".

ПЛР тести на в'їзді в країну і самоізоляція по прибуттю обов'язкові майже для всіх прибуваючих. Швидше за все, ці вимоги залишаться в силі для багатьох мандрівників.

Нагадаємо, раніше в посольстві України в Іспанії розповіли, коли країна може відкритися для туристів з України.

Також повідомлялося, як ПЛР-тести збільшують вартість поїздок за кордон.