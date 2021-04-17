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"Ведеться діалог": у посольстві розповіли, коли Іспанія може відкритися для туристів з України

Новость на русском → Субота 17 квітня 2021 10:10
"Ведеться діалог": у посольстві розповіли, коли Іспанія може відкритися для туристів з України Фото: Малага, Іспанія (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Правила в'їзду можуть змінитися в будь-який момент

Обмеження, що стосуються в'їзду в Іспанію іноземних громадян з країн поза межами ЄС і Шенгенської простору, були продовжені до 30 квітня. Про це повідомили РБК-Україна в посольстві України в Іспанії.

"Посольством ведеться постійний діалог з іспанською стороною щодо можливостей відновлення туристичних подорожей громадян України", - прокоментував посол України в Іспанії Сергій Погорельцев.

Водночас, на думку співробітників посольства, конкретні тимчасові рамки відкриття кордонів Іспанії для українських туристів багато в чому №залежать від загальних рекомендацій ЄС і від розвитку епідеміологічної ситуації в Україні".

У відомстві зазначили, що в цей час Радою ЄС визначено ряд критеріїв, яким повинна відповідати країна, яка входить до ЄС, для відкриття кордонів для її громадян.

&quot;Ведеться діалог&quot;: у посольстві розповіли, коли Іспанія може відкритися для туристів з України

Фото: Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев (spain.mfa.gov.ua)

Зокрема, кількість нових випадків захворюваності COVID за останні 14 днів не повинен перевищувати 25 випадків на 100 000 населення, а також має фіксуватися стабільна тенденція до зменшення нових захворювань.

"В умовах наявних обмежень, Посольство у взаємодії з компетентними органами Іспанії надає необхідне сприяння громадянам України для прибуття до Іспанії у зв'язку з гуманітарними причинами, невідкладними сімейними обставинами, з метою лікування важких захворювань, а також для участі в міжнародних змаганнях високого рівня", - уточнив виданню дипломат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, які курортні острови відкрилися для туристів недавно.

Також ми писали, що для українських туристів також відкритий Непал.

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