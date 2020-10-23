Прості правила в'їзду: ще одна курортна країна набирає популярність серед українців

Фото: Відпочинок на острові Косумель, Мексика (pixabay.com)

Восени серед туристів виріс попит на відпочинок у Мексиці

В умовах пандемії багато популярних напрямків для громадян України залишаються закритими. Проте такі країни як Мексика, Домініканська Республіка, Мальдіви, ОАЕ і Танзанія вже відкриті й готові приймати туристів.

Про це РБК-Україна розповів співзасновник туристичної компанії "Авіаліга" Олександр Шуляк. За його словами, Мексика, як і раніше, залишається одним з лідерів по напрямках для відпочинку цього сезону.

Правила в'їзду в Мексику для туристів

Оформлення візи для українських туристів для в'їзду в Мексику не потрібне. Треба тільки заповнити анкету онлайн, і через кілька хвилин на імейл користувача вишлють в електронному форматі персональний дозвіл на в'їзд в країну строком на 180 днів. Оформлення такого дозволу для туриста - безкоштовне.

"Для громадян України електронний дозвіл на в'їзд оформляється за п'ять хвилин. До речі, в нинішніх реаліях країна не вимагає від туристів попередньо здавати ПЛР-тести, не вимагає і проходження карантину. Майже всі визначні пам'ятки відкриті для відвідування. Звичайно, з дотриманням всіх норм безпеки", - розповідає Олександр Шуляк.

Фото: Піраміда культури тотонаків, Мексика (pixabay.com)

За словами представника "Авіаліги", аеропорт курортного міста Канкун зараз приймає навіть більше рейсів, ніж столиця Мехіко - близько 260 щодня, що для періоду пандемії - досить багато.

Що подивитися в країні

Мексика - колоритна країна з масою цікавих пам'яток, яких не знайти в інших місцях. Унікальна спадщина культури Майя, чисті пляжі, розважальні комплекси та дайвінг - далеко не повний список того, що можна побачити й випробувати в країні туристу.

Але варто пам'ятати, що цього туристичного сезону у Мексиці скасовані групові екскурсійні тури по країні. Принаймні, на 2020 рік, зазначає Олександр Шуляк.

"Але з готелів і великих курортів туристу можна індивідуально виїхати для відвідування одного з чудес світу - древнього священного міста народу майя Чичен-Іца, і незабутньо провести активно час у розважальному парку Шкарет", - пояснює фахівець.

Фото: Пляжі острова Косумель (pixabay.com)

Також, за його словами, у Мексиці туристам можна:

- поплавати в сенотах;

- позасмагати на пляжі зі смачним коктейлем в руках;

- поплавати з аквалангом біля острова Косумель;

- дослідити доколумбове містечко Тулум або відкрити його для себе як модний курорт.

Безумовно, Мексика - країна неймовірних можливостей для відпочинку на будь-який смак, додає Олександр Шуляк.

Фото: Відпочинок на острові Косумель, Мексика (pixabay.com)

Сеноти - це форми незвичного кастрового рельєфу, свого роду природні провали, які утворилися при обваленні частин вапнякової печери з підземними водами.

Мальовничі сеноти розташовані на півострові Юкатан в Мексиці й на островах Карибського басейну неподалік. Колись сеноти використовували древні індіанці майя як водні джерела. Сьогодні ці місця користуються популярністю у фанатів дайвінгу і просто серед поціновувачів яскравих "інстаграмних" фото.

Фото: Священний сенот в Чичен-Іці, Мексика (wikipedia.org)

Чичен-Іца - унікальне місце на півночі півострова Юкатан в Мексиці, яке у 2007 році було визнано одне з нових семи чудес світу. Колись це був культурний і політичний центр культури майя. Сьогодні ця локація приваблює мільйони туристів з усього світу.

До речі, Чичен-Іца повністю не вивчена істориками навіть сьогодні. Хоча за тими історичними даними, які є станом на зараз, передбачуваний період заснування знаменитого міста майя - 5-6 століття нашої ери.

За деякими даними, в місті проживало близько 20-30 тисяч жителів. Тут можна замовити екскурсії та почути про давню цивілізацію безліч цікавих історій, які запам'ятаються надовго кожному туристу.

Фото: Чичен-Іца, Мексика (pixabay.com)

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