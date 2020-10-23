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Простые правила въезда: еще одна курортная страна набирает популярность среди украинцев

Пятница 23 октября 2020 16:15
Простые правила въезда: еще одна курортная страна набирает популярность среди украинцев
Фото: Отдых на острове Косумель, Мексика (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Осенью среди туристов вырос спрос на отдых в Мексике

В условиях пандемии многие популярные направления для граждан Украина остаются закрытыми. Тем не менее такие страны как Мексика, Доминиканская Республика, Мальдивы, ОАЭ и Танзания уже открыты и готовы принимать туристов.

Об этом РБК-Украина рассказал соучредитель туристической компании "Авиалига" Александр Шуляк. По его словам, Мексика, как и ранее, остается одним из лидеров в направлениях для отдыха в этом сезоне.

Правила въезда в Мексику для туристов

Оформление визы для украинских туристов для въезда в Мексику не требуется. Нужно только заполнить анкету онлайн, и через несколько минут на имейл пользователя вышлют в электронном формате персональное разрешение на въезд в страну сроком на 180 дней. Оформление такого разрешения для туриста - бесплатное.

"Для граждан Украины электронное разрешение на въезд оформляется за пять минут. К слову, в нынешних реалиях страна не требует от туристов предварительно сдавать ПЦР-тесты, не требует и прохождения карантина. Почти все достопримечательности открыты для посещения. Конечно, с соблюдением всех норм безопасности", - рассказывает Александр Шуляк.

Простые правила въезда: еще одна курортная страна набирает популярность среди украинцевФото: Пирамида культуры тотонаков, Мексика (pixabay.com)

По словам представителя "Авиалиги", аэропорт курортного города Канкун сейчас принимает даже больше рейсов, чем столица Мехико - около 260 каждый день, что для периода пандемии - довольно много.

Что посмотреть в стране

Мексика - колоритная страна с массой интересных достопримечательностей, которых не найти в других местах. Уникальное наследие культуры Майя, чистые пляжи, развлекательные комплексы и дайвинг - далеко не полный список того, что можно увидеть и испробовать туристу.

Но стоит помнить, что в этом туристическом сезоне в Мексике отменены групповые экскурсионные туры по стране. По крайней мере, на 2020 год, отмечает Александр Шуляк.

"Но из отелей и крупных курортов туристу можно индивидуально выехать для посещения одного из чудес света - древнего священного города народа майя Чичен-Ицы, провести активно и незабываемо время в развлекательном парке Шкарет", - поясняет специалист.

Простые правила въезда: еще одна курортная страна набирает популярность среди украинцевФото: Пляжи острова Косумель (pixabay.com)

Также, по его словам, в Мексике туристам можно:

- поплавать в сенотах;

- позагорать на пляже с вкусным коктейлем в руках;

- поплавать с аквалангом у острова Косумель;

- исследовать доколумбовый городок Тулум или открыть его для себя как модный курорт.

Безусловно, Мексика - страна невероятных возможностей для отдыха на любой вкус, добавляет Александр Шуляк.

Простые правила въезда: еще одна курортная страна набирает популярность среди украинцевФото: Отдых на острове Косумель, Мексика (pixabay.com)

Сеноты - это формы необычного кастрового рельефа, своего рода природные провалы, которые образовались при обрушении частей известняковой пещеры с подземными водами.

Живописные сеноты расположены на полуострове Юкатан в Мексике и на островах Карибского бассейна неподалеку. Когда-то сеноты использовали древние индейцы майя как водные источники. Сегодня эти места пользуются популярностью у фанатов дайвинга и просто среди ценителей ярких "инстаграмных" фото.

Простые правила въезда: еще одна курортная страна набирает популярность среди украинцев

Фото: Священный сенот в Чичен-Ице, Мексика (wikipedia.org)

Чичен-Ица - уникальное место на севере полуострова Юкатан в Мексике, которое в 2007 году было признано одно из новых семи чудес света. Когда-то это был культурный и политический центр культуры майя. Сегодня эта локация привлекает миллионы туристов со всего мира.

К слову, Чичен-Ица полностью не изучена историками даже сегодня. Хотя по тем историческим данным, которые есть на сегодняшний день, предполагаемый период основания знаменитого города майя - 5-6 века нашей эры.

По некоторым данным, в городе проживало около 20-30 тысяч жителей. Здесь можно заказать экскурсии и услышать о древней цивилизации множество интересных историй, которые запомнятся надолго любому туристу.

Простые правила въезда: еще одна курортная страна набирает популярность среди украинцевФото: Чичен-Ица, Мексика (pixabay.com)

Напомним, ранее мы писали, что цены на отдых в Египте резко снизились в конце октября.

Также сообщалось, что Непал закрыл доступ к Эвересту из-за пандемии COVID-19.

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