Прості правила та популярні курорти: як можна відпочити у Болгарії цього літа

Болгарія оголосила про відкриття для іноземних туристів з 1 травня. Про подробиці нових правил та про те, як змінився туризм в країні за час пандемії, розповіли у відповідь на запит РБК-Україна в Посольстві України у Болгарії.

У відомстві уточнили: 23 квітня в.о. міністра охорони здоров’я Республіки Болгарія Костадін Ангелов повідомив, що у зв’язку з початком туристичного сезону з 1 травня 2021 року в’їзд в Болгарію буде здійснюватися за наявності:

сертифікату вакцинації або довідки , що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР;

, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР; документа (довідки, показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР чи антигенного тесту), в якому зазначено, що особа перехворіла на COVID-19 не більше як за 6 місяців до дати в'їзду в країну.

Як на туризм в Болгарії вплинула пандемія

З 2017 по 2019 рік кількість українських туристів в Болгарії неухильно збільшувалася, і наша країна "стрімко увійшла до топ 10 партнерів Болгарії у сфері туризму", - сказав РБК-Україна посол України в Болгарії Віталій Москаленко.

"У 2019 році Болгарію відвідали 471 тисяча українських туристів, що на 24% або 91 тисяч більше, ніж у 2018-му. Зростання кількості українських туристів до Болгарії на 91 тисяч осіб стало рекордним для Болгарії серед усіх країн світу за підсумками 2019 року", - пояснив він.

Фото: Посол України в Болгарії Віталій Москаленко (facebook.com/ukr.embassy)

Беручи до уваги рекордні показники останніх років у сфері туризму, у 2020 році Посольство "продовжувало здійснювати кроки з метою мінімізації економічних та політичних втрат у цій сфері на тлі поширення пандемії COVID-19", зазначив Віталій Москаленко.

"Відбулися дві зустрічі Посла з Міністром туризму Республіки Болгарія. Посол взяв участь у зустрічі групи перших українських туристів у місті Бургас. У 2020 році Болгарія стала однією з перших держав-членів ЄС, які відкрили кордони для українців, що частково зняло напругу в проблемі переміщення громадян України та дозволило відновити пряме авіаційне сполучення між двома державами. Але поширення COVID не могло не вплинути на обсяги туристичного обміну, і у 2020 році Болгарію відвідали вже лише 204 тисячі українських туристів", - додав дипломат.

Але у 2021 році пряме авіаційне сполучення між двома державами вже не припинялося.

Фото: Відпочинок у Болгарії влітку (wikipedia.org)

"З ініціативи Посольства 24 лютого 2021 року відбулася робоча зустріч у режимі онлайн Голови Державного агентства розвитку туризму України Мар’яни Олеськів з Віце-прем’єр-міністром, Міністром туризму Болгарії Маріяною Ніколовою. Основною метою зустрічі стала координація двосторонніх зусиль у контексті активізації туристичного співробітництва між Україною та Болгарією у 2021 році", - підкреслив очільник відомства.

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