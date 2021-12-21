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Пролити світло на минуле. У туристичній країні археологи виявили унікальну знахідку

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Вівторок 21 грудня 2021 18:12
Пролити світло на минуле. У туристичній країні археологи виявили унікальну знахідку Фото: Розкопки в Норвегії (livescience.com/arild-l-teigen)
Автор: Євгенія Тугушева

Норвезькі вчені наразі не можуть назвати точну дату знайдених будівель

У Норвегії археологи знайшли руїни кількох довгих скандинавських будинків. Це одна з найбільших будівель подібного типу, які будь-коли були виявлені людиною, пише Live Science.

За 85 кілометрів від Осло, вчені проводили дослідження та виявили під землею залишки п'яти довгих будинків. Археологи наразі не можуть назвати точну дату спорудження цих будівель.

Будинки знаходилися за пів кілометра на північний схід від похованого корабля вікінгів. Його було знайдено у 2018 році за допомогою радарів. Вчені вважають, що він був створений приблизно за часів пізнього Залізного віку, приблизно з 750 до 850 року н.е.

Також вчені припустили, що на кораблі був похований скандинавський король або королева, хоча там і не знайшли жодних людських останків.

Найбільший зі знайдених будинків завдовжки 60 метрів і 15 метрів завширшки.

Пролити світло на минуле. У туристичній країні археологи виявили унікальну знахідкуФото: Поруч із кораблем вікінгів знайшли будинок для церемоній (livescience.com/lars-gustavsen-norwegian-institute)

Археолог з норвезького інституту досліджень культурної спадщини Ларс Густавсен вважає, що ця будівля для церемоніального залу. Будинок використовувався як місце для релігійних, громадських та політичних зборів, а не для проживання у ньому людей чи тварин.

Для чого саме використовувалися будинки, вчені будуть знати після археологічних розкопок, запланованих на наступний рік.

Нагадаємо, раніше ми писали, у Єгипті знайшли саркофаг із принцесою.

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