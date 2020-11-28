Прогулятися Парижем та підкорити Еверест: кращі книги про мандрівки для вихідних вдома

У часи пандемії подорожі стали справжньою розкішшю: організувати їх стало складніше, і ресурсів на це потрібно більше. Проте залишається один незмінно простий і дуже доступний спосіб подорожувати не виходячи з дому - читання книжок.

Ми підготували для вас великий список із чотирнадцяти книг від різних українських видавництв, які гарантують захопливу подорож у нові незвідані краї: Південну Америку, лісистий гірський хребет Аппалачі, гомінкий і атмосферний Париж, спекотну Сирійську пустелю і недосяжний Еверест.

Влаштовуйтеся зручніше, й розпочнемо мандрівку.

Досліджуємо куточки України

"Книга-мандрівка. Україна", Ірина Тараненко, Юлія Курова та інші автори

На полицях українських книгарень з’явилося оновлене видання "Книги-мандрівки. Україна" - великого ілюстрованого атласу про Україну, де міститься 1200 фактів про культурні об’єкти, історичні пам’ятки та видатних діячів.

Оновлена версія атласу - інтерактивна: читачі матимуть нагоду сканувати QR-коди й переглядати серії анімаційного серіалу "Книга -мандрівка. Україна", дізнаючись про історію та культуру країни ще більше цікавого.

Фото: "Книга-мандрівка. Україна" (yakaboo.ua)

Книга виходила також англійською, німецькою та французькою мовами. За її мотивами знято однойменний анімаційний серіал, який транслюється по українському телебаченню та нещодавно став частиною проекту "Всеукраїнська школа онлайн".

"Книга-мандрівка. Україна" потрапила до переліку найкращих книжок про Україну за версією Українського інституту книги і була представлена на національному стенді України на Франкфуртському ярмарку 2018 року.

Незвіданий Китай

"Китайський шлях", Р. Гіффорд

Сьогодні Китай - країна глобалізації, ефективної економіки та споживчого "буму". Але це - лише верхівка айсберга, за якою приховано правду, що її можна побачити за межами модернізованих міст.

У цій книжці Роб Ґіффорд розповідає про те, як він подолав відстань понад 3000 кілометрів Трасою 312 від Шанхая до кордону з Казахстаном, розмовляючи зі збіднілими селянами, водіями та навіть тибетськими ченцями.

Він висвітлює сучасне життя Китаю в усіх його суперечностях.

Фото: "Китайський шлях", Р. Гіффорд (надане видавництвом)

Книжка містить реальні історії простих китайців, аналізуючи які, автор ставить собі й кожному з нас запитання. Чи справді Китай - наступна світова супердержава? Що станеться з її культурними традиціями? І, нарешті, хто ж вони - пересічні китайці ХХІ століття?

"Прогулятися" Парижем

"Рік у Провансі", Пітер Мейл

Дотепна та відверта розповідь Пітера Мейла - це наснажлива пригода й захоплива мандрівка Провансом для кожного читача, доки кордони Франції зщакриті для туристів.

У товаристві любої дружини, а також з двома великими собаками автор книжки здійснив свою найзаповітнішу мрію: переїхав з галасливого великого міста в мальовниче село на півдні Франції, у старовинний прованський будинок.

Фото: "Рік у Провансі" (надане видавництвом)

Вони поволі пізнають особливості тутешнього життя: від традиційної кухні й місцевого французького діалекту до унікальної манери спілкування провансальців, адже сусіди повсякчас допомагають, розважають, плутають і не перестають дивувати британську родину.

Книжка легко перенесе читача в казкову атмосферу Провансу - з його простими земними насолодами та незвичним ритмом життя, у якому визначальними є примхи природи, а не сюрпризи шалених буднів, як у мегаполісах.

"Маленька паризька книгарня", Ніна Джордж

Вам потрібно прочитати цю книжку, якщо ви любите снідати круасаном з кавою, ви зачитуєтеся французькими романами і давно мрієте про квиток до столиці Франції.

Видання справді має особливу парижську атмосферу і гарантує максимально реалістичну подорож вулицями Парижу і берегами річки Сени.

Особливо берегами, адже головний герой, місьє Жак Одинак, є власником незвичайної плавучої книгарні-баржі. А ще у нього є суперздібність: він вміє ідеально підібрати читачеві книжку, яка залікує життєві рани.

Фото: "Маленька паризька книгарня" (надане видавництвом)

Щоправда йому свою рану кохання так і не вдалося вилікувати, і на нас, окрім подорожі Парижем, чекає ще й мандрівка у романтичну історію, яка триває ось уже півжиття пана Жака.

Роман написано у легкому стилі, тож історія "поглинається" за кілька вечорів. Та ці прості слова розворушать ваші серця і, можливо, розпалять ще більшу жагу до подорожі у романтичний Париж в постпандемійні часи.

"Світло Парижа", Елінор Браун

Медлен – молода дівчина із Чикаго, яка живе світським життям. Після чергової сварки із чоловіком вона повертається до своєї матері. У сімейному маєтку дівчина знаходить щоденник своєї бабусі, де та описує мандрівку до Парижу на початку 20-х років.

Історія чергується між сучасною Америкою і Парижем.

Фото: "Світло Парижа" (надане видавництвом)

У книзі Еліор описує дві паралельні історії жінок: Марджи та її онуки Мадлен. Вона дізнається про час, де її бабуся наважилася покинути батьків та прожити літо у Парижі.

У романі місто стає полотном для внутрішніх пригод Маргарет і неймовірних історій. Спогади зі щоденника – це частина однієї великої пригоди, де образи Парижа настільки реальні, що можна відчути себе там.

Елінор Браун – авторка одних з найпопулярніших сучасних американських книжок. Ії герої - самобутні та ніби реальні тому, що долали свій власний, унікальний шлях.

"Добрі новини з Аральського моря", Ірена Карпа

"Французька мрія" вабить стилем і романтикою, ароматом випічки і смаком вишуканого вина. Здавалося б, Париж - ідеальне місце для втечі, де легко все почати заново. Та паризькі вулички розкривають секрети лише "своїм", а від минулого не втечеш, поки воно живе в пам’яті.

Роман Ірени Карпи - це історії чотирьох українських жінок у Франції.

Фото: "Добрі новини з Аральського моря" (надане видавництвом)

Кожна з них шукає щось своє: юна красуня Богдана – пригод і розваг, досвідчена й виважена Рита - свободи й сімейного затишку, колишня рок-музикантка Хлоя прагне спокою, а енергійна Маша - самореалізації та слави.

Поки є справжні почуття, дружба й підтримка, вміння насолоджуватися життям, любити себе і своє місто - доти є і надія на "добрі новини", що неодмінно надходять навіть після найбільших катастроф.

Північна Америка та каньйони

"Народжені бігати. Рух до безмежних можливостей", Крістофер Макдугал

Вам потрібно прочитати цю книжку, якщо ви хоч раз гуглили "каньйон" чи "Північна Америка", любите спорт чи плануєте почати бігати, цікавитеся історією походження людства та древніх народностей.

Американський журналіст та бігун-любитель Крістофер Макдуґал не шукає легких шляхів у вирішенні своїх проблем. Зіткнувшись із типовими спортивними травмами, як от біль колін чи стоп, він йде за порадами до тих, хто ніколи не скаржиться і не травмується: північно-американське індіанське плем’я тараумара, яке проживає у Мексиканському каньйоні Copper Canyons.

Разом з Макдуґалом читач отримає кілька порцій адреналіну, тому що журналіст обрав не найпростішу ціль - знайти спільну мову з тими, хто її знаходити не бажає. Та й дістатися до тараумара не легко: потрібно уникнути зустрічі з кримінальним наркокартелем та подолати пішки складний гірський маршрут.

Фото: "Народжені бігати. Рух до безмежних можливостей" (надане видавництвом)

Окрім того, разом з Макдуґалом ми пробіжимо кілька марафонів та ультрамарафонів, побуваємо у пустелях та на гірських вершинах і відчуємо вплив древньої культури. Невтомний американець шукає не тільки істину, а й межу людських можливостей.

Сирійська пустеля, Близький Схід

"Королева пустелі", Джорджина Говелл

Вам потрібно прочитати цю книжку, якщо вас захоплює культура Близького Сходу, ви ставили на заставку фото піщаних дюн, ви любите мемуари і почуваєтеся комфортно у спекотні дні.

Головна героїня цієї книжки Ґертруда Белл - не тільки перша європейська жінка, що перетнула Сирійську пустелю на початку 20 століття, а й єдина жінка, що мала тоді політичний вплив на жителів Близького Сходу.

Письменниця та картограф, археолог та мандрівниця - з запалом до життя і жагою нових відкриттів, але не позбавлена дипломатичної мудрості. Смілива жінка покинула своє звичне середовище, тому що інакше просто не могла.

Фото: "Королева Пустелі" (надане видавництвом)

Разом з Ґертрудою ми об’їдемо на верблюдах усю Месопотамію, долучимося до організації перших виборів у Іраку, заснуємо у Багдаді Національний музей культури бедуїнів.

Арабська культура відмінна від нашої і ця різноматність ще більше чарує. Ґертруда поділиться не тільки пригодами і закуліссям політики, а й коханням, пристрастю і сокровенною жіночою філософією.

"Путівник" Америкою

"Прогулянка лісами", Білл Брайсон

Що буде, якщо двох лінюхів залишити на самому початку Апалацької стежки? Ні-ні, це - не початок фільму жахів, а зав’язка дотепної, щирої та сповненої цікавих фактів подорожі Білла Брайсона та його друга одним із найдовших туристичних маршрутів світу.

“Прогулянка лісами” - це захоплива історія, що поєднує у собі роздуми автора на тему екології, філософії та історії Америки.

Це - не нудний путівник та не збірка біологічних нарисів, а насичена гумором пригода, що дозволяє поринути у атмосферу американських лісів з головою, не ризикуючи втратити її дорогою до пункту призначення.

Фото: "Прогулянка лісами" (надане видавництвом)

Білл Брайсон - британський журналіст та письменник, дописувач Times та The Independent, не тільки пройшов надскладним маршрутом Аппалачської стежки разом зі своїм другом, а й з гумором розповів про їхні пригоди усьому світові.

Маршрут має протяжність близько 3,5 тисяч кілометрів від гори Катадин на півночі до гори Спрінгер на півдні у північноамериканській гірській системі Аппалачі.

Подорож, що змінила внутрішній світ

"Турист мимоволі", Енн Тайлер

Енн Тайлер – американська письменниця і авторка понад 20-ти романів. Вона є володаркою Пулітцерівськї премії за роман "Уроки дихання".

У книзі "Турист мимоволі" Енн розповідає про життя педантичного Мейкона Лірі. Чоловік не любить сюрпризів та несподіванок. Та після трагічної загибелі сина і розлучення,герой роману Мейкон Лірі несподівано розпочинає абсолютно нове життя.

Фото: "Турист мимоволі" (the village.com.ua)

Він знайомиться з позитивною та ексцентричною Мюрієль, що просто переверне його світогляд. Вона - його абсолютна протилежніcт: вільна, спонтанна та безтурботна.

Завдяки їй Мейкон робить вибір на користь неймовірної подорожі і вперше відчує задоволення від наповненого життя.

Подорож "у минуле"

"Капітан смуток", Сергій “Колос” Мартинюк

Це дебютна книга лідера українського рок-гурту “Фіолет”.

Роман - це розповідь про шаленого хлопця на ім’я Пі. Книга - про його подорож у часі до минулого, про пошуки свого дому та власного "я". Читач дізнається несподівані факти з дитинства Пі. Попри тяжкі часи, герої згадують період дитинства щасливим.

Фото: "Капітан смуток", Сергій “Колос” Мартинюк (прес-служба)

Мандруючи разом із ними, читач знайомиться із вільними митцями, веде філософські розмови та вештається містами.

Без грошей та зайвих речей, Пі зі своїм другом подорожують країною у пошуках відповідей на значимі життєві питання. На перехресті доріг вони зустрічають безліч людей, та поринають у неповторні історії місць і людей.

Історія Пі переконує читача в тому, що ми самостійно наповнюємо місця сенсом і знаходимо свій дім серед міст та людей, де нам добре. Книга сповнена любові та жаги до життя, пошуку та пригод.

Еверест: Непал, Азія

"Підкори свій Еверест. Як поразку перетворити на перемогу", Тетяна Яловчак

Вам варто прочитати цю книжку, якщо ви захоплюєтеся силою духу альпіністів, вам потрібна мотивація для якихось особистих звершень, вам невистачає гострих емоцій, ви б хотіли побувати на котрійсь із найвищих точок планети.

Тетяна Яловчак - перша українка, яка підкорила сім найвищих вершин світу. Вона ділиться у своїй книжці не тільки досвідом сходження на Еверест, а й іншими життєвими спостереженнями.

Наприклад, про те, що передувало кар’єрі успішної альпіністки та спортсменки: про її дитинство на Донеччині та жагу до перемог, уміння ставити на карту все, ризикувати і приймати рішення.

Фото: "Підкори свій Еверест. Як поразку перетворити на перемогу" (прес-служба)

Разом з Тетяною можна зійти на вершину Джомолунгму.

Але спочатку ми будемо готуватися до цього: тренуватися на нижчих піках, тренуватися до життя у мінусовій температурі, під тиском стихії та без сну. З рештою, це історія про те, як багато може зробити людина.

Нагадаємо, раніше ми підібрали найбільш захоплюючі книги для незабутньої відпустки.

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