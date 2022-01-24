Продуктивний сезон: у Європі прогнозують стрімке зростання подорожей навесні 2022 року

У Всесвітній раді з подорожей та туризму прогнозують продуктивний літній сезон, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

За їхніми даними, кількість попередніх бронювань поїздок усередині Європи збільшилася більш ніж на 250%, а кількість літніх бронювань перевищила рівень 2021 року на 80%.

Згідно з пресрелізом, випущеним WTTC, внутрішньоєвропейські бронювання рейсів на великодні свята та літній сезон перевершили торішні показники.

Президент WTTC Джулія Сімпсон відзначила позитивну тенденцію, як відновлюються поїздки в Європі, а також висловила стурбованість у зв'язку з обмеженнями на поїздки, запровадженими урядами країн.

"Проблеми виникають, коли уряди реагують обмеженнями на поїздки. Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що закриття кордонів безглуздо, коли "Омікрон" вже широко поширений у суспільстві. Це лише завдає шкоди економіці та засобам існування", — заявила генеральний директор Сімпсон.

Вона закликала уряди знизити обмеження на поїздки та дозволити повністю вакцинованим мандрівникам вільно пересуватися без проходження тестування чи інших вимог.

За даними бронювання, очікується, що внутрішньоєвропейські поїздки на час Великодня та влітку 2022 року будуть відносно хорошими, досягнувши допандемічного рівня на 38 та 45% відповідно.

Крім цього, у першому кварталі 2022 року кількість бронювань внутрішньоєвропейських поїздок збільшилася на 275 %, а останні дані показують, що кількість міжнародних прибутків до пунктів призначення по всьому ЄС збільшиться більш ніж на 280% у порівнянні з попереднім роком у цьому періоді.

Який напрямок стане найпопулярнішим

Очікується, що Іспанія стане найпопулярнішим напрямком для мандрівників з інших держав-членів ЄС, оскільки кількість прибутків до Іспанії у першому кварталі 2022 року нині зросла на 320%. За нею слідує Туреччина.

Крім того, глобальний сектор подорожей та туризму приніс економіці майже 8,1 трлн євро та забезпечив 10,6% усіх робочих місць (334 млн осіб).

Фото: Іспанія стане найпопулярнішим напрямком для мандрівників

(unsplash.com/miltiadis-fragkidis)

У WTTC раніше повідомляли, що у 2020 році через пандемію було втрачено майже 62 мільйони робочих місць. Таким чином, вклад сектора у світовий ВВП скоротився на 3,9 трильйона євро.

Крім того, організація подорожей показала, що близько 202 000 осіб, що працюють у секторі подорожей та туризму в Іспанії, втратили роботу у 2021 році через пандемію COVID-19, що становить скорочення прямої зайнятості у цьому секторі на 19,5%.

"Це означає, що одна з 11 вакансій у галузі залишилася незаповненою через нестачу працівників. До того, у 2022 році без роботи залишаться в середньому 16 000 людей", — пише видання.

Нагадаємо, ми повідомляли, як у ЄС планують змінити правила мандрівок.