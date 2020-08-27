Продовжити літо: де відпочити на Балканах в оксамитовий сезон

Крім турецьких курортів, українці в цьому сезоні активно їдуть і в Албанію, Чорногорію, Хорватію.

В оксамитовий сезон на Балканському півострові, де знаходяться ці країни, температура повітря тримається на рівні 26-29 градусів, води в морі - близько 25. У вересні на Балканах найбільш комфортний для пляжного відпочинку клімат - лагідне сонце без спеки і теплі хвилі.Туди їдуть любителі європейського сервісу, щоб "продовжити" літо до початку жовтня.

Сезон закінчується у жовтні, але чартерні рейси з України заплановані поки тільки до кінця вересня. Експерти кажуть: на найпопулярніші напрямки майже всі місця розпродані, але потрапити на гарячі тури і забронювати відпочинок в одній з країн півострова ще можливо.

Які особливості відпочинку в цих країнах восени - читайте у нашому матеріалі.

На початку вересня ціни падають на 15-20%

"Більше туристів їдуть у Хорватію - на вересень всі тури практично продані. Попит досить високий, і місць в готелях просто немає. У цьому сезоні вже не варто розраховувати на зниження вартості турів, - попереджає Наталія Хватова, фахівець з індивідуальним туризму турфірми" Караван Люкс Тур ".

За словами Олени Бойко, співзасновниці Travel Professiоnal Group (TPG), на Балканах для українців традиційно популярними залишаються три напрямки: Хорватія, Чорногорія та Албанія.

"Якщо говорити про ціновий діапазон і масовість туризму, то на першому місці - Чорногорія. Там є готелі і на студентський гаманець, вілли і дорогі п'ятизіркові готелі", - каже вона.

Фото: У Чорногорії знайдеться відпочинок на будь-який бюджет, відзначають туроператори (pixabay.com)

За її словами, приблизно в однаковому ціновому діапазоні знаходиться Албанія. Там немає вілл - тільки готельна база, яка дуже динамічно розвивається.

"На кількаи "сходинок" вище - це дивовижна, одна з найкрасивіших країн - Хорватія. Перших два напрямки - це однозначно масовий туризм (як Єгипет і Туреччина), куди замовляють не блоки місць, а де у операторів є чартерна програма", - каже Олена Бойко.

Наприклад, у TPG в Албанію та Чорногорію йдуть вильоти з Києва двічі на тиждень.

"З рейсами із Запоріжжя - та ж ситуація. Навіть зараз, в період пандемії, щотижня наш середній обсяг за Чорногорії і Албанії становить півтори тисячі людей на тиждень", - зазначає вона.

Експерт пояснює, що у всіх морських країнах піковий ціновий діапазон - з 20 липня по 3 вересня.

Після цього ціни падають на 15-20% у всіх готелях автоматично, проживання буде дешевше - це звичайні умови продажів, які існують з року в рік. Тому тури будуть дешевші, ніж у серпні, прогнозує Тетяна Бойко.

Фото: В Албанії можна відпочити і за 200 євро (pixabay.com)

"Найскладніша, "шкутильгаюча" дата для завантаження чартеру - зазвичай 28 серпня. Відпочиваючі з дітьми вже повернулися, які взяли відпустку до Дня незалежності - вже відлетіли. На цей день гарячі тури в Албанію стартують від 250 євро з людини в хороших готелях", - зауважує Олена Бойко.

На Балкани вилітало 5 тисяч туристів щодня

Незважаючи на побоювання з приводу того, що українці цього року не поїдуть на відпочинок за кордоном через пандемію, все ж спостерігається хороший попит на тури на Балкани.

"Більше туристів їдуть в Хорватію - на вересень всі тури практично продані. Попит досить високий, і місць в готелях просто немає. У цьому сезоні не варто розраховувати на зниження вартості турів", - попереджає Наталія Хватова, фахівець з індивідуальним туризму турфірми" Караван Люкс Тур".

Те, що тури в Хорватію на оксамитовий сезон переважно продані, підтверджує і Андрій Демура, директор компанії "Аполло-тур".

"Але, в принципі, ще можна знайти місця на деякі дати - точково на 3, 5, 7, 10, 12 вересня, - розповідає він. - Останні вильоти в Хорватію - до кінця вересня, але при наявності попиту чартерні рейси можна буде додати і на жовтень. А в Чорногорію і Албанію в чартери є місця, і польоти будуть до кінця місяця. На дати до 1 вересня є гарячі тури в усі ці країни, окрім Хорватії".

Відсутність гарячих турів в Хорватію він пояснює тим, що Чорногорія та Албанія - це відпочинок для туристів з більш низьким бюджетом. Ті, хто хоче відпочити з таким сервісом, який пропонується в закритих зараз Греції, Кіпрі, Іспанії та Італії, вибирають найближчу за рівнем Хорватію.

Фото: До Хорватії практично не знайти гарячих турів, кажуть туроператори (pixabay.com)

"У Хорватії найдешевший відпочинок на людину в середньому обійдеться в 500 євро, а в Албанію та Чорногорію є тури по 200 євро", - говорить Андрій Демура.

За його словами, всі напрямки, які відкриті для українців, дуже добре продаються - вони заповнені.

"У цьому році на Балканах мандрівників з України буде більше, ніж в минулому вересні. А європейців - менше. Тобто загальна кількість туристів зменшиться", - зауважує експерт.

За його підрахунками, щотижня в серпні на Балкани вилітали 30 чартерних рейсів - це близько 5 тисяч українців. У другій половині вересня ця кількість зменшиться в два рази, прогнозує Андрій Демура.

Особливості відпочинку

Що ж вибрати для відпочинку в оксамитовий сезон - Албанію, Чорногорію або Хорватію? Крім очевидних "плюсів" на кшталт невеликої кількості туристів, спокійною погоди, дуже красивих архітектури та природи, у відпочинку в кожній з цих країн є й інші особливості.

Наприклад, купуючи тур за 200 або 500 євро на Балкани, варто окремо розраховувати витрати на харчування - від 300 євро з людини. У цьому сенсі виграє Туреччина - тури з пропозицією системи all-inclusive можуть коштувати 350-400 євро.

Фото: ПЛР-тести українцям будуть потрібні тільки при в'їзді у Хорватію (pixabay.com)

У Хорватії відзначають брак готелів для розміщення туристів і необхідність окремих рейсів у різні міста через протяжність країни. Чорногорія ж почала приймати російських туристів.

В Албанії бувають дуже тривалі трансфери - від аеропорту до деяких курортів доводиться добиратися часом 3,5 години.

Що стосується умов і правил в'їзду у ці країни, то ПЛР-тести українцям будуть потрібні тільки при в'їзді в Хорватію, але після повернення в Україну - з Чорногорії і Албанії. Самі ж Чорногорія та Албанія не вимагають, щоб українські туристи ні пред'являли результати тесту на коронавірус в аеропорту, ні здавали його вже після прибуття в країну.

Нагадаємо, раніше ми писали, коли краще планувати відпочинок у Чорногорії.

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