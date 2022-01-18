Щеплені турецькою вакциною стикаються з труднощами при в'їзді до ЄС: що відомо

Зокрема, вакцину Turkovac не визнають у Німеччині

Громадяни Туреччини, щеплені вакциною турецького виробництва Turkovac, не зможуть в'їхати до Німеччини з метою туризму, оскільки в країні нещодавно оновили правила в'їзду і не визнають цієї вакцини.

Відповідно до правил, встановлених владою Німеччини, лише особи, які пройшли вакцинацію однієї з вакцин, схвалених для використання Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), вважаються повністю імунізованими, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

Це означає, що всі турецькі громадяни, вакциновані Turkovac, вважаються неприщепленими після прибуття до Німеччини і таким чином зіткнуться зі строгими правилами.

Тим часом особи, щеплені однією з чотирьох вакцин, схвалених EMA, як і раніше, можуть подорожувати до Німеччини без дотримання суворих правил в'їзду або заборони на в'їзд.

Фото: Громадяни Туреччини, щеплені вакциною турецького виробництва Turkovac, не зможуть в'їхати до Німеччини з метою туризму (unsplash.com/ kadir-celep)

Тим, хто вакцинований Turkovac, буде дозволено в'їзд до Німеччини лише в тому випадку, якщо вони подорожують із "абсолютно необхідними" цілями, такими як виступ у суді як свідок або лікування. За умови, що вони дотримуються десятиденного карантинного періоду при в'їзді.

Навпаки, тим, хто хоче в'їхати до Німеччини з метою подорожі, в'їзд не буде дозволено.

Крім оголошення про те, що країна не дозволяє в'їзд особам, вакцинованим Turkovac, влада Німеччини зажадала, щоб особи, які прийняли одну або обидві дози турковаця, не зверталися за німецькою візою.

Попри це прохання, кожен може подати заяву на отримання візи. Проте, її видача залежить від типу вакцини, яку отримав заявник. Тим, хто не був вакцинований або вважається неприщепленим, буде дозволено в'їзд до Німеччини лише після завершення імунізації проти COVID-19.

"Мандрівники, які раніше зупинялися в зоні підвищеного ризику, повинні мати при собі підтвердження тесту, вакцинації або підтвердження одужання і, якщо вони використовують перевізника, надати доказ перевізнику з метою перевезення", — йдеться у заяві Інституту Коха.

Де використовують вакцину Turkovac

Вакцина Turkovac турецького виробництва була схвалена для використання владою Туреччини на початку минулого місяця і почала застосовуватись у великих лікарнях в останній тиждень 2021 року. Вакцина була розроблена Турецьким інститутом охорони здоров'я та Університетом Кайсері Ерджієс.

Однак, оскільки дані про ефективність вакцини ще не оприлюднені, вакцина поки що не схвалена EMA або ВООЗ.

Туреччина була класифікована владою Німеччини як "зона підвищеного ризику" від 17 серпня 2021 року. Відповідно до правил, що застосовуються до тих, хто подорожує з країн цього списку, громадяни Туреччини повинні заповнити цифрову в'їзну форму та мати підтвердження під час в'їзду в країну.

Крім того, кожен повинен пред'явити чинний сертифікат, що підтверджує, що власник щеплений, був раніше інфікований або надати негативний результат.

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