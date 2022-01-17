ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Недопуск на борт літака. У Туреччині повертають ПЛР-тести на внутрішніх рейсах

Новость на русском →
Понеділок 17 січня 2022 12:39
Недопуск на борт літака. У Туреччині повертають ПЛР-тести на внутрішніх рейсах Фото: У Туреччині повертають ПЛР-тести на внутрішніх рейсах (wikimedia.org)
Автор: Євгенія Тугушева

Тест має бути зроблений за 48 годин до вильоту

За рекомендаціями МОЗ у головному управлінні цивільної авіації Туреччини вирішили повернути ПЛР-тести для туристів внутрішніх рейсів на основі виданого МВС Туреччини циркуляру, повідомляє Shgm.gov.tr.

Раніше документ про скасовування обов'язкового ПЛР-тестування при пересуванні нещеплених туристів усередині Туреччини на літаках, поїздах та автобусах був переглянутий. Проте станом на сьогодні тести для внутрішніх авіарейсів у країні збережуться.

Повідомляється, що ПЛР-тест має бути зроблений за 48 годин до вильоту. Таке правило діє для тих, хто не вакцинований або не завершив процес вакцинації або не хворів на COVID протягом останніх 180 днів.

Недопуск на борт літака. У Туреччині повертають ПЛР-тести на внутрішніх рейсах

Фото: Пасажири повинні пред'явити під час реєстрації на рейс свій HES-код (unsplash.com/sofia-sforza)

Звертається увага на те, що всі авіакомпанії не допускатимуть туристів, які не хворіли на це захворювання або не були вакциновані і які не мали негативного результату ПЛР-тесту під час контролю.

Також пасажири повинні пред'явити під час реєстрації на рейс свій HES-код.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Туреччині почали платно вакцинувати туристів від COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Олександра Панамарчук
Казкова країна у центрі Європи. 7 причин поїхати на лижі в князівство Андорра
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Сергій Панченко
Баланс природи. Що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи
Сергій Панченко
доктор біологічних наук, доцент
Станіслав Ткацевіч
Різдвяна казка. Чому зима - ідеальний період для першої мандрівки до Львова
Станіслав Ткацевіч
спеціально для РБК-Україна
Всі точки зору