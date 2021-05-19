Доведеться доплатити: туристам розповіли про важливе нововведення в Єгипті

У Єгипті відновили плату за візи для туристів з більшості країн. До цього майже рік візовий збір з українців не стягувався. Тепер пасажирам для в'їзду в курортну країну потрібно платити 25 доларів – онлайн або по прильоту в аеропорту.

Єгипетська влада також ввела плату за в'їзні візи в країну в портах в Червоному морі, південному Синаї, Луксорі і Асуані. Про це повідомляє видання Egypt Independent.

Українці, які літали на курорти Єгипту прямими чартерними рейсами, отримували візу безкоштовно з 1 липня 2020 року до 30 квітня 2021 року. З 1 травня цю норму не продовжили.

У туристичному секторі просять продовжити безкоштовні візи

У суботу, 15 травня, в єгипетських портах почали збір 25 доларів за в'їзні візи з пасажирів після закінчення безплатного періоду, який уряд продовжував для туристів на зимовий сезон 2020-2021 року. Термін безплатних віз закінчився 30 квітня.

Фото: В аеропортах і портах відновили візовий збір (pixabay.com)

Зараз працівники туристичних компаній Червоного моря закликають міністерства внутрішніх справ і туризму продовжити період пільг до початку наступного зимового туристичного сезону, щоб сприяти розвитку туризму, який сильно постраждав в результаті спалаху COVID.

Тим часом влада Єгипту планує стимулювати туризм пільгами для авіації - від знижок на пальне до плати за посадку і наземне обслуговування.

У міністерстві туризму підрахували: з липня 2020 країну відвідали 3 млн туристів. У квітні 2021 року прибуло лише 50% від турпотоку за той же період у 2019 році.

В цілому в період пандемії в Єгипті побували мандрівники з понад 20 країн. Наприкінці 2020 року, коли багато європейських країн оголосили локдауни, на курортах Хургади налічували до 90% туристів з України.

Як отримати візу в Єгипет: інструкція для туристів

Оскільки українці потрапили в список країн, туристи з яких повинні оформляти візи для відпочинку в Єгипті, в першу чергу необхідно перевірити термін дії паспорта.

Він повинен бути дійсним понад 6 місяців від дати в'їзду в Єгипет. У паперовому паспорті повинні бути як мінімум дві вільні сторінки для візової наклейки.

Фото: Одноразові візи можна оформити після прибуття (booking.com)

Отримати візу можна як онлайн, оформивши й сплативши перед поїздкою на єгипетському сайті, або після прибуття в аеропорт. Онлайн-віза може бути одноразовою (на 30 днів) або багаторазовою, що дозволяє їздити в Єгипет періодично протягом 180 днів. Оформляти онлайн візу необхідно не пізніше 7 днів до поїздки. Весь час подорожі з собою потрібно мати роздруковану копію е-візи.

Віза по прибуттю оформляється після приземлення біля візової стійки. Це одноразова віза на 30 днів. Для оплати за візу туристам необхідно мати з собою 25 доларів готівкою. Єгипетська віза після прибуття доступна в декількох аеропортах та інших пунктах в'їзду по всій країні.

Вимога здавати ПЛР-тести залишається в силі

Поки одні курортні країни скасовують вимогу обов'язкових ПЛР-тестів для в'їзду туристів, в Єгипті ця норма залишається дійсною з 1 вересня 2020 року.

Для поїздки необхідно здати ПЛР-тест не раніше, ніж за 72 години до поїздки. Результат з лабораторії повинен бути надрукований англійською мовою, містити підпис лікаря і мокру печатку або QR код з посиланням на результати аналізів на сайті лабораторії.

Фото: з собою потрібно везти копії візи й тесту (booking.com)

З собою варто везти як оригінал, так і копію результату тестування.

Також в літаку пасажири заповнюють анкету про стан здоров'я англійською мовою, в якій вказують, чи був серед контактних осіб виявлений коронавірус, а також про відсутність у себе симптомів. Для поїздки також необхідна туристична страховка, що покриває лікування COVID.

Нагадаємо, ми писали про кращі курортні країни, куди можна їхати без ПЛР-тестів.

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