Свята завершуються. Стало відомо, скільки людей відвідало новорічну ялинку в Києві

Понад чотири мільйони киян та гостей столиці відвідали новорічну локацію на Софійській площі. Про це йдеться на офіційному сайті Київської міської ради.

Цьогоріч новорічне містечко працювало від 18 грудня до 16 січня.

За словами депутатки Київської міської ради, голови постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторії Мухи, щороку новорічно-різдвяна локація на Софійській площі приваблює відвідувачів з України та усього світу.

Фото: Понад чотири мільйони киян та гостей столиці відвідали новорічну локацію на Софійській площі (prjctrcomua)

"Головна ялинка Києва є дійсно зимовим магнітом столиці. Святкова локація вже не перший рік входить до числа найкрасивіших у Європі. Цьогоріч новорічне дерево, висотою 31 метр, прикрашали 20 тисяч іграшок червоно-золотих кольорів та яскрава гірлянда, довжиною 10 кілометрів, яку було розміщено у вигляді великого купола.

Водночас біля ялинки було облаштовано найбільший в Європі вертеп із фігурами Ісуса Христа, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників. Міська влада в партнерстві з представниками бізнесу організувала унікальну новорічно-різдвяну локацію, яку відвідало понад чотири мільйони киян та гостей міста з усього світу", – зазначила Вікторія Муха.

Фото: Біля ялинки було облаштовано найбільший в Європі вертеп із фігурами Ісуса Христа, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів (prjctrcomua)

Від 17 січня у столиці розпочали демонтаж святкових містечок.

Фото: Головна ялинка Києва на Софійській площі (prjctrcomua)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Київська ялинка потрапила до рейтингу найкрасивіших у Європі.