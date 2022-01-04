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"Автентичність та атмосфера свята". Київська ялинка потрапила до рейтингу найкрасивіших у Європі 

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Вівторок 04 січня 2022 20:22
"Автентичність та атмосфера свята". Київська ялинка потрапила до рейтингу найкрасивіших у Європі  Фото: Ялинка на Софійській площі (facebook.com/prjctrcomua)
Автор: Євгенія Тугушева

Ялинка на Софійській площі посіла 13 місце у списку 

На сайті компанії Europe Best Destinations опубліковано рейтинг найкрасивіших новорічних ялинок Європи. До списку потрапила й Київська ялинка на Софійській площі. Про це йдеться на офіційному сайті.

Київська ялинка посіла 13 сходинку в рейтингу. Експерти рекомендують іноземним туристам на свята відвідати столицю України.

"Столиця України – ідеальне місто для туристів, які шукають автентичність, сніг і традиції. У Києві є декілька різних різдвяних локацій, а новорічна ялинка на Софійській площі – одна з найкрасивіших у Європі", – пише видання.

Також зазначено, що ялинка прикрашена десятками кілометрів гірлянд є чудовим атрибутом святкового настрою у серці України.

&quot;Автентичність та атмосфера свята&quot;. Київська ялинка потрапила до рейтингу найкрасивіших у Європі

Фото: Ялинка на Софійській площі у Києві (facebook.com/prjctrcomua)

Головну ялинку країни на Софійській площі засвітили 18 грудня 2021 року до Дня святого Миколая. На площі відкрито ковзанка навколо памʼятника Хмельницькому, атракціони, фотозони та ярмарок із фудкортом. Крім того, ще одне новорічне містечко встановлено на майданчику біля Арки дружби народів та ковзанку на Контрактові площі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що столиця України увійшла до рейтингу найрозумніших міст світу.

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